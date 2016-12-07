«Горжусь, что нас называют «театром быстрого реагирования»

Это не первая награда Михаила Сафронова в этому году. Так, в марте Евгений Куйвашев вручил ему благодарность Президента РФ «За заслуги в развитии культуры, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу». Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил САФРОНОВ за выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области награждён знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Новость о награждении Михаилу Сафронову сообщил корреспондент «ОГ» сразу после того, как прошла пресс-конференция, посвящённая громкой премьере театра – мюзиклу «Декабристы».

– Награждён знаком? Очень неожиданно, – удивился Михаил Вячеславович. – Неожиданно и приятно. Получается, что это как будто подарок к «Декабристам».

– Как вы думаете, что самое важное вы сделали для области?

– Читаю указ и там написано: «за достижения в сфере социального развития области». Это очень серьёзно, поскольку театр играет очень важную социальную роль в нашем обществе. У нас, Театра музыкальной комедии, очень много проектов. Помимо того, что идут спектакли, мы делаем много вещей, которые работают на значимость, на имидж Свердловской области. Это, конечно, наши гастроли. Где бы мы ни были, мы же в первую очередь представляем нашу область. К примеру, сейчас идёт абонемент в Сочи, где жители и гости города могу ознакомится с нашим искусством.

– В этом году вы совершили настоящий подвиг – с гастролями проехали около 60 городов области…

– Мы дорожим тем, что только в этом году мы побывали в 62-х городах и районах нашей области. Мы побывали в таких местах, где артистов-то ещё не видели (смеётся). Мы горды этим, и это тоже часть выполнения нашей социальной задачи – дойти до каждого. Почему в Ачите, например, или в Артях человек не может слушать музыкальное искусство? Эту задачу мы стараемся решить. Как-то недавно я услышал от одного человека, что нас называют «театром быстрого реагирования». Мы гордимся этим и понимаем, что мы нужны области. Мы несём социальную роль и делаем людей чуть-чуть теплее и счастливее. Это самое главное.

– Вот и награда нашла своего героя.

– Да… Но скажу важную вещь: это заслуга не только моя, это заслуга всего коллектива. Коллектив достоен внимания. А достоен потому, что для нас нет невыполнимой задачи. Помните, был такой фильм – «Миссия невыполнима»? А наша миссия – выполнима. Мы занимаемся не только развлечением зрителя, но и заставляем немного задуматься. Даже если коснуться ближайшей премьеры – всё, что будет показано в «Декабристах», заставит человека посмотреть на это сердцем. Важно понимать, что этот спектакль не просто на потеху. Наш репертуар имеет чёткую направленность. Есть такое понятие, что театр – это кафедра жизни. Для нас важно, чтобы люди всё время думали.

Досье «ОГ» Михаил Сафронов родился 10 апреля 1949 года в Ирбите. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «Режиссёр театра» и Высшую школу деятелей сценического искусства по специальности «Менеджер театра высшей квалификации». С 1972 по 1975 год трудился в комитете ВЛКСМ Белорусского государственного театрально-художественного института. С 1979 по 1984 год возглавлял свердловский Театр юного зрителя. 1985-1996 годы – начальник Управления культуры администрации Свердловской области. Свердловский театр музыкальной комедии возглавляет с 1999 года.

Указ Губернатора Свердловской области. «О награждении М.В. Сафронова знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»