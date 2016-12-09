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«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»

9 декабря 2016, 17:43 / Культура
Панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР. Кадр из фильма "28 панфиловцев". Реж. Андрей Шальопа и Ким Дружинин

Панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР. Кадр из фильма "28 панфиловцев". Реж. Андрей Шальопа и Ким Дружинин

  • Опубликовано в №231 от 10.12.2016

В канун Дня Героев Отечества в одном из кинотеатров города фильм «28 панфиловцев» посмотрели руководители дипломатических миссий, находящихся в зоне ответственности представительства МИД РФ в Екатеринбурге, а также иностранные студенты уральских вузов. Напомним, что панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, а в её состав входили украинцы, русские, казахи, киргизы.

Асхат НУСКАБАЙ, генеральный консул Республики Казахстан в Казани:

– Вышел из зала на эмоциях… Фильм удался, я впечатлён. Очень приятно, что этот подвиг не забывается. Я считаю, что самое главное в картине – это объединяющая сила. Думаю, что сегодня нам нужно смотреть как раз такие вещи, чтобы мы чувствовали, что у нас общая история. Рекомендовал бы его смотреть всем, но больше, наверное, молодым людям, которые сейчас погружены в мир гаджетов. Моё поколение – люди, рождённые в СССР – выросли на этом подвиге. К сожалению, был такой период, когда он начал забываться. Уверен, что молодые ребята обязательно должны знать о подвиге своих дедов, прадедов.

Ильдар ИСКЕНДЕРОВ, временно исполняющий обязанности генерального консула Республики Азербайджан в Екатеринбурге:

– Картина произвела на меня очень сильное впечатление… Историю забывать нельзя, нужно помнить, что это наша общая победа. Нельзя забыть 300 тысяч азербайджанцев, которые погибли в Великой Отечественной войне…

Станислав МАТУК, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге:

– Фильм понравился. Он словно чёрно-белый, но таким он и должен быть. Мы, белорусы, прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе. И надо держаться друг друга. Этот фильм я обязательно порекомендую посмотреть своим детям и внуку. Надо отдать должное представительству МИД России в Екатеринбурге. Мы часто собираемся, но в такой форме – впервые.

Александр ХАРЛОВ, представитель МИД РФ в Екатеринбурге:

– Мы собрались, чтобы вспомнить нашу историю. В рядах Красной армии сражались представители всех национальностей: и русские, и казахи, и узбеки, и таджики, и евреи, и белорусы, и украинцы – это была наша общая победа. Мне кажется, он лишён какого-то ненужного пафоса и показывает реальные боевые действия.

Раушан БРИМЖАНОВА, студентка второго курса Уральского государственного юридического университета:

– Это потрясающе, я почти весь фильм проплакала. Не могу сдержать эмоций и сейчас… Нахожусь в состоянии, которое сложно выразить словами. Этот фильм – уникальная возможность узнать о подвиге наших дедов и прадедов, которыми нужно гордиться.

Александр ТРЕКАЧЁВ, студент Уральского государственного юридического университета.

– Эта картина – народное достояние. Простые люди помогали создавать кино. Считаю, что таких фильмов должно быть больше. Больше должно быть картин о важнейших событиях Великой Отечественной войны. Люди, школьники, молодёжь должна знать об этом, а фильм, на мой взгляд, это лучший художественный способ передачи подобных вещей. Такое кино лучше смотреть компанией, а потом обсуждать, поскольку у каждого из нас есть родственники, которые воевали. Посмотрев фильм, мы в очередной раз можем убедиться, что неважно, какой ты национальности – Родина у нас одна.

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