Автор


Мужской спектакль о России

13 декабря 2016, 17:52 / Культура
В Музкомедии с большим успехом идут именно «исторические» постановки - «Екатерина Великая», «Белая гвардия». У мюзикла «Декабристы» есть все шансы встать с ними в один ряд. Фото: Алексей Кунилов

В Музкомедии с большим успехом идут именно «исторические» постановки - «Екатерина Великая», «Белая гвардия». У мюзикла «Декабристы» есть все шансы встать с ними в один ряд. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016

На сцене Свердловского театра музыкальной комедии  14 декабря, состоится премьера первого в России мюзикла о декабристах. Работа над постановкой продолжалась больше двух лет. И сейчас главный режиссёр театра Кирилл Стрежнев готов представить масштабную работу на суд зрителя.

– Кирилл Савельевич, как известно, спектакль вы делали с нуля – изначально не было ни музыки, ни либретто, только идея…

– Начиналась эта история на «Мосфильме». Там хотели снять не то фильм, не то сериал к очередной годовщине декабристского восстания. Но по каким-то причинам этого не произошло. Идея киносценария принадлежала Карине Шебелян. Карина поделилась ею с московским композитором Евгением Заготом – с ним мы уже работали над несколькими спектаклями, а он, в свою очередь, – со мной. Когда я начал рассказывать о возможной постановке нашему директору Михаилу Сафронову, идея понравилась ему уже на второй секунде.

– «Декабристы» в жанре мюзикла вообще ставятся впервые?

– Да, это наше ноу-хау. До этого была лишь опера Юрия Шапорина с тем же названием, написанная в 50-е годы прошлого столетия. То, что первоначально придумали для «Мосфильма», было киномузыкой, поэтому пришлось кардинально всё менять. У нас соотношение прозаических диалогов и пения, естественно, отличается от киношного варианта. А в этом спектакле и вовсе получилась пропорция 1 к 99. Фактически музыка в «Декабристах» просто не прекращается на протяжении всех двух актов. Это наша принципиальная позиция – считаем, что это путь развития современного театра. Мы прошли его со спектаклем «Мёртвые души», который вообще практически опера. Это очень сложно и непривычно для артистов, но для театра это новая ступенька – и не только в сценическом решении, а в технологии создания роли.

– История декабристского восстания будет преподнесена как личная – через судьбы людей…

– Мне совершенно неинтересно делать учебник истории. Есть событие и есть люди, которых судьба погрузила в эти трагические обстоятельства. История декабристов – бездонна, и трактовать её можно по-разному. Начиная с того, чему нас учили в школе, и что мы узнали потом. Не всё так просто – тревога, зыбкость, переломная эпоха. Там сплошные полутона, сплошные сомнения. Поэтому у нас всё сосредоточено на конкретных личностях, их поступках, действиях, устремлениях. Конечно, коллекцию таких персонажей создавать сложнее, чем выстроить хронологию. И как говорил мой учитель Изаакин Абрамович Гриншпун, это тоже было правильно – правильно, но неверно. У нас будет другой ракурс. В спектакле вы не увидите массовых сцен, не увидите солдат на Сенатской площади…

– А любовь останется? Как же легендарные жёны декабристов?

– Конечно, останется. Я бы даже сказал – её аспекты. Потому что у Трубецкого своя любовь, у Рылеева – своя, у Каховского – своя. И это абсолютно разные модели. Лирическая линия в спектакле очень мощная. А что касается жён декабристов, то тут будет другой фокус. У нас получился мужской спектакль, женщин в нём задействовано мало. Ребята все играют молодые, красивые…

– Не так давно разговаривали с Михаилом Сафроновым о репертуарной политике театра. Он призывает зрителей вспомнить о том, что театр – ещё и кафедра жизни. Отсюда и такие серьёзные спектакли, как «Декабристы»…

– Мы вообще последнее десятилетие в театре уделяем большое внимание спектаклям, которые про нас – про Россию. Россию в разные исторические эпохи: это и «Мёртвые души», и «Белая гвардия», и «Яма», и «Силиконовая дура». В какой-то момент я понял, что не надо заставлять своих артистов играть «Джона и Мэри». Это не потому что я критикую Запад, американский мюзикл – величайшее изобретение современности в музыкальном театре. Но это совершенно другой менталитет, другой способ создания спектакля. И если по-честному, нам надо совместить достижения американского мюзикла и русского психологического театра. Когда нам это удаётся, мы определённо выигрываем – я имею в виду российский музыкальный театр.

А что касается серьёзных постановок, то мы не испытываем болезненности, когда ставим сложные спектакли. Сложные в смысле психологии и отсутствия комедийности. Как не испытываем и негативной реакции зрителя на эти спектакли. Театру удалось привлечь в зрительный зал новую аудиторию, которая приходит не просто потому, что на какой-то спектакль есть билеты. Они приходят на конкретные постановки, а на самые удачные – несколько раз. Это убеждает нас в том, что путь этот рискованный, но правильный.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

час назад

«Жизнь и смерть» – лучший в мире снимок о проблемах дикой природы
Журнал «National Geographic» назвал победителей премии «Лучший фотограф дикой природы» за 2016 год. Свердловский фотограф Вадим БАЛАКИН стал единственным участником из России, кто получил престижную премию. Его снимок «Жизнь и смерть», на котором изображены останки белого медведя на острове Шпицбергене, стал лучшим в номинации «Окружающая среда».

час назад

Мужской спектакль о России
Сегодня в Екатеринбурге – премьера мюзикла «Декабристы»

12 декабря 2016

«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

12 декабря 2016

Снежную королеву лишили прописки в Лапландии
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

9 декабря 2016

«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»
В канун Дня Героев Отечества в одном из кинотеатров города фильм «28 панфиловцев» посмотрели руководители дипломатических миссий, находящихся в зоне ответственности представительства МИД РФ в Екатеринбурге, а также иностранные студенты уральских вузов. Напомним, что панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, а в её состав входили украинцы, русские, казахи, киргизы.

9 декабря 2016

Премьеру балета "Снежная королева" представит Екатеринбургский театр оперы и балета
Екатеринбургский оперный театр представил сегодня (пока - только прессе) свой новый балет "Снежная королева", которой театр завершает 2016 год. Оригинальная хореографическая версия известной сказки Андерсена - очередная работа известного хореографа Вячеслава Самодурова, очередная интерпретация литературной классики (предыдущая его постановка в этом же театре - "Ромео и Джульетта").

8 декабря 2016

Леонид Юзефович: «Мою книгу о современности тут же окрестят историческим романом»
Книгой года назван роман Леонида ЮЗЕФОВИЧА «Зимняя дорога». Книга о противостоянии между белым генералом и его красным противником – а по сути, о бессмысленности этого противостояния. «Зимняя дорога» способна остановить для читателя время, завладеть его вниманием и удержать от первой до последней строки.

8 декабря 2016

Людмила Улицкая: «К такой элите я хотела бы принадлежать»
Если Леонид Юзефович в этом году победил в «Большой книге» по мнению экспертного совета, то читательские голоса вновь принадлежат Людмиле УЛИЦКОЙ. На суд публики она представила роман «Лестница Якова», который, по словам самой писательницы, станет последним в её литературной карьере.

8 декабря 2016

Кто взошёл на литературный олимп?
Крупнейшая литературная премия страны объявила победителей. «Большой книгой» в этом году назван роман пермского автора Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Кстати, за награду боролись ещё два уральских писателя — Алексей Иванов и Анна Матвеева. Журналисты «ОГ» находились в Доме Пашкова и увидели большое литературное событие изнутри. А также поговорили с победителями.

7 декабря 2016

«Горжусь, что нас называют «театром быстрого реагирования»
Генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил САФРОНОВ за выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области был награждён знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Последние новости
Что было раньше