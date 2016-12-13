Мужской спектакль о России

В Музкомедии с большим успехом идут именно «исторические» постановки - «Екатерина Великая», «Белая гвардия». У мюзикла «Декабристы» есть все шансы встать с ними в один ряд. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

На сцене Свердловского театра музыкальной комедии 14 декабря, состоится премьера первого в России мюзикла о декабристах. Работа над постановкой продолжалась больше двух лет. И сейчас главный режиссёр театра Кирилл Стрежнев готов представить масштабную работу на суд зрителя.

– Кирилл Савельевич, как известно, спектакль вы делали с нуля – изначально не было ни музыки, ни либретто, только идея…

– Начиналась эта история на «Мосфильме». Там хотели снять не то фильм, не то сериал к очередной годовщине декабристского восстания. Но по каким-то причинам этого не произошло. Идея киносценария принадлежала Карине Шебелян. Карина поделилась ею с московским композитором Евгением Заготом – с ним мы уже работали над несколькими спектаклями, а он, в свою очередь, – со мной. Когда я начал рассказывать о возможной постановке нашему директору Михаилу Сафронову, идея понравилась ему уже на второй секунде.

– «Декабристы» в жанре мюзикла вообще ставятся впервые?

– Да, это наше ноу-хау. До этого была лишь опера Юрия Шапорина с тем же названием, написанная в 50-е годы прошлого столетия. То, что первоначально придумали для «Мосфильма», было киномузыкой, поэтому пришлось кардинально всё менять. У нас соотношение прозаических диалогов и пения, естественно, отличается от киношного варианта. А в этом спектакле и вовсе получилась пропорция 1 к 99. Фактически музыка в «Декабристах» просто не прекращается на протяжении всех двух актов. Это наша принципиальная позиция – считаем, что это путь развития современного театра. Мы прошли его со спектаклем «Мёртвые души», который вообще практически опера. Это очень сложно и непривычно для артистов, но для театра это новая ступенька – и не только в сценическом решении, а в технологии создания роли.

– История декабристского восстания будет преподнесена как личная – через судьбы людей…

– Мне совершенно неинтересно делать учебник истории. Есть событие и есть люди, которых судьба погрузила в эти трагические обстоятельства. История декабристов – бездонна, и трактовать её можно по-разному. Начиная с того, чему нас учили в школе, и что мы узнали потом. Не всё так просто – тревога, зыбкость, переломная эпоха. Там сплошные полутона, сплошные сомнения. Поэтому у нас всё сосредоточено на конкретных личностях, их поступках, действиях, устремлениях. Конечно, коллекцию таких персонажей создавать сложнее, чем выстроить хронологию. И как говорил мой учитель Изаакин Абрамович Гриншпун, это тоже было правильно – правильно, но неверно. У нас будет другой ракурс. В спектакле вы не увидите массовых сцен, не увидите солдат на Сенатской площади…

– А любовь останется? Как же легендарные жёны декабристов?

– Конечно, останется. Я бы даже сказал – её аспекты. Потому что у Трубецкого своя любовь, у Рылеева – своя, у Каховского – своя. И это абсолютно разные модели. Лирическая линия в спектакле очень мощная. А что касается жён декабристов, то тут будет другой фокус. У нас получился мужской спектакль, женщин в нём задействовано мало. Ребята все играют молодые, красивые…

– Не так давно разговаривали с Михаилом Сафроновым о репертуарной политике театра. Он призывает зрителей вспомнить о том, что театр – ещё и кафедра жизни. Отсюда и такие серьёзные спектакли, как «Декабристы»…

– Мы вообще последнее десятилетие в театре уделяем большое внимание спектаклям, которые про нас – про Россию. Россию в разные исторические эпохи: это и «Мёртвые души», и «Белая гвардия», и «Яма», и «Силиконовая дура». В какой-то момент я понял, что не надо заставлять своих артистов играть «Джона и Мэри». Это не потому что я критикую Запад, американский мюзикл – величайшее изобретение современности в музыкальном театре. Но это совершенно другой менталитет, другой способ создания спектакля. И если по-честному, нам надо совместить достижения американского мюзикла и русского психологического театра. Когда нам это удаётся, мы определённо выигрываем – я имею в виду российский музыкальный театр.

А что касается серьёзных постановок, то мы не испытываем болезненности, когда ставим сложные спектакли. Сложные в смысле психологии и отсутствия комедийности. Как не испытываем и негативной реакции зрителя на эти спектакли. Театру удалось привлечь в зрительный зал новую аудиторию, которая приходит не просто потому, что на какой-то спектакль есть билеты. Они приходят на конкретные постановки, а на самые удачные – несколько раз. Это убеждает нас в том, что путь этот рискованный, но правильный.