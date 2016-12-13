«Жизнь и смерть» – лучший в мире снимок о проблемах дикой природы

Вадим Балакин: «В России не очень много пишут об угрозе, которая нависла над белыми медведями, но я почитал заграничные сайты, на которых разместили результаты, и там идёт активное обсуждение. Многие пишут: «Какая красота в останках?». Фото: Вадим Балакин

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Журнал «National Geographic» назвал победителей премии «Лучший фотограф дикой природы» за 2016 год. Свердловский фотограф Вадим БАЛАКИН стал единственным участником из России, кто получил престижную премию. Его снимок «Жизнь и смерть», на котором изображены останки белого медведя на острове Шпицбергене, стал лучшим в номинации «Окружающая среда».

– На самом деле, мне сообщили о победе за неделю до официального объявления результатов, – поделился секретом Вадим. – Сказали только никому не говорить. Вот сидел целую неделю и молчал (смеётся). Мы наткнулись на эти останки в фототуре Майка Рейфмана и Роя Мангерснеса. Обоим ребятам огромное спасибо, а особенно Майку за то, что пригласил меня, ведь я запрыгнул на борт уходящего корабля буквально в последний момент. Примечательно, что этой фотографии могло бы не быть, если бы один из участников не отказался от тура.

– Эта фотография – 2014 года, но на премию решились отправить только сейчас?

– Дело в том, что в этом году появилась номинация «Окружающая среда», а раньше её не было. Поэтому это фото подошло как нельзя кстати. Снимок я отправил сам, организаторы ничего не отбирают. Посылал ещё в другие номинации фотографии из камчатской экспедиции. В «Портрете животного» снимок с камчатскими медведями был в числе фаворитов, но я получил приз в другой номинации. Фотография «Жизнь и смерть», кстати, до этого засветилась в мини-конкурсе, посвящённом климатическим изменениям. Её показывали на конференциях в Марокко и Бразилии.

– Снимок сделан на одном из островов Северного Шпицбергена. Такие картины там встречаются часто?

– Норвежские гиды сразу сказали, что такая картина – редкость. Может быть, останки встречаются в более недоступных местах, но мы высадились на берег и сразу их увидели. К сожалению, неизвестно, от старости он умер или от голода. Но судя по состоянию зубов, больше похоже, что от голода. Хоть эта картина и редкость, но рыбаки рассказывали, что сейчас такие вещи стали попадаться всё чаще и чаще. Это очень большая проблема. В отчётах учёных показана такая статистика: каждый год количество льда, который тает летом, сокращается. Льда становится меньше, а медведям он жизненно необходим. Их основная пища – это тюлени, на которых они охотятся на льду. На земле медведи этого делать не могут – они не такие быстрые. Поэтому популяция медведей сокращается. По предварительным данным, к 2100 году они исчезнут совсем… Возможно, те белые медведи, которых мы снимаем сейчас – это последнее поколение в дикой природе.

– Уже решили, на что потратите призовой фонд? Наверное, на следующую экспедицию?

– У меня уже запланирована экспедиция – это было ещё до того, как я узнал о победе. В феврале планирую посетить Исландию. Этими деньгами смогу окупить свою новую поездку.