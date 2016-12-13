Автор


«Жизнь и смерть» – лучший в мире снимок о проблемах дикой природы

13 декабря 2016, 17:54 / Культура
Вадим Балакин: «В России не очень много пишут об угрозе, которая нависла над белыми медведями, но я почитал заграничные сайты, на которых разместили результаты, и там идёт активное обсуждение. Многие пишут: «Какая красота в останках?». Фото: Вадим Балакин

Вадим Балакин: «В России не очень много пишут об угрозе, которая нависла над белыми медведями, но я почитал заграничные сайты, на которых разместили результаты, и там идёт активное обсуждение. Многие пишут: «Какая красота в останках?». Фото: Вадим Балакин

  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Журнал «National Geographic» назвал победителей премии «Лучший фотограф дикой природы» за 2016 год. Свердловский фотограф Вадим БАЛАКИН стал единственным участником из России, кто получил престижную премию. Его снимок «Жизнь и смерть», на котором изображены останки белого медведя на острове Шпицбергене, стал лучшим в номинации «Окружающая среда».

– На самом деле, мне сообщили о победе за неделю до официального объявления результатов, – поделился секретом Вадим. – Сказали только никому не говорить. Вот сидел целую неделю и молчал (смеётся). Мы наткнулись на эти останки в фототуре Майка Рейфмана и Роя Мангерснеса. Обоим ребятам огромное спасибо, а особенно Майку за то, что пригласил меня, ведь я запрыгнул на борт уходящего корабля буквально в последний момент. Примечательно, что этой фотографии могло бы не быть, если бы один из участников не отказался от тура.

– Эта фотография – 2014 года, но на премию решились отправить только сейчас?

– Дело в том, что в этом году появилась номинация «Окружающая среда», а раньше её не было. Поэтому это фото подошло как нельзя кстати. Снимок я отправил сам, организаторы ничего не отбирают. Посылал ещё в другие номинации фотографии из камчатской экспедиции. В «Портрете животного» снимок с камчатскими медведями был в числе фаворитов, но я получил приз в другой номинации. Фотография «Жизнь и смерть», кстати, до этого засветилась в мини-конкурсе, посвящённом климатическим изменениям. Её показывали на конференциях в Марокко и Бразилии.

– Снимок сделан на одном из островов Северного Шпицбергена. Такие картины там встречаются часто?

– Норвежские гиды сразу сказали, что такая картина – редкость. Может быть, останки встречаются в более недоступных местах, но мы высадились на берег и сразу их увидели. К сожалению, неизвестно, от старости он умер или от голода. Но судя по состоянию зубов, больше похоже, что от голода. Хоть эта картина и редкость, но рыбаки рассказывали, что сейчас такие вещи стали попадаться всё чаще и чаще. Это очень большая проблема. В отчётах учёных показана такая статистика: каждый год количество льда, который тает летом, сокращается. Льда становится меньше, а медведям он жизненно необходим. Их основная пища – это тюлени, на которых они охотятся на льду. На земле медведи этого делать не могут – они не такие быстрые. Поэтому популяция медведей сокращается. По предварительным данным, к 2100 году они исчезнут совсем… Возможно, те белые медведи, которых мы снимаем сейчас – это последнее поколение в дикой природе.

– Уже решили, на что потратите призовой фонд? Наверное, на следующую экспедицию?

– У меня уже запланирована экспедиция – это было ещё до того, как я узнал о победе. В феврале планирую посетить Исландию. Этими деньгами смогу окупить свою новую поездку.

Справка «ОГ»

Премия «Лучший фотограф дикой природы» (Nature Photographer of the Year) журнала «National Geographic» – одна из самых престижных среди фотографов, снимающих дикую природу. В этом году в нём приняли участие фотографы из 28 стран. Победителей определяли по четырём номинациям: «Пейзаж», «Портреты животных», «В движении», «Окружающая среда». Обладатель Гран-при получит путёвку на десятидневное путешествие на Галапагосские острова вместе с командой из редакции журнала, а победители в каждой из номинаций получат по 2,5 тысячи долларов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

час назад

«Жизнь и смерть» – лучший в мире снимок о проблемах дикой природы
Журнал «National Geographic» назвал победителей премии «Лучший фотограф дикой природы» за 2016 год. Свердловский фотограф Вадим БАЛАКИН стал единственным участником из России, кто получил престижную премию. Его снимок «Жизнь и смерть», на котором изображены останки белого медведя на острове Шпицбергене, стал лучшим в номинации «Окружающая среда».

час назад

Мужской спектакль о России
Сегодня в Екатеринбурге – премьера мюзикла «Декабристы»

12 декабря 2016

«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

12 декабря 2016

Снежную королеву лишили прописки в Лапландии
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

9 декабря 2016

«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»
В канун Дня Героев Отечества в одном из кинотеатров города фильм «28 панфиловцев» посмотрели руководители дипломатических миссий, находящихся в зоне ответственности представительства МИД РФ в Екатеринбурге, а также иностранные студенты уральских вузов. Напомним, что панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, а в её состав входили украинцы, русские, казахи, киргизы.

9 декабря 2016

Премьеру балета "Снежная королева" представит Екатеринбургский театр оперы и балета
Екатеринбургский оперный театр представил сегодня (пока - только прессе) свой новый балет "Снежная королева", которой театр завершает 2016 год. Оригинальная хореографическая версия известной сказки Андерсена - очередная работа известного хореографа Вячеслава Самодурова, очередная интерпретация литературной классики (предыдущая его постановка в этом же театре - "Ромео и Джульетта").

8 декабря 2016

Леонид Юзефович: «Мою книгу о современности тут же окрестят историческим романом»
Книгой года назван роман Леонида ЮЗЕФОВИЧА «Зимняя дорога». Книга о противостоянии между белым генералом и его красным противником – а по сути, о бессмысленности этого противостояния. «Зимняя дорога» способна остановить для читателя время, завладеть его вниманием и удержать от первой до последней строки.

8 декабря 2016

Людмила Улицкая: «К такой элите я хотела бы принадлежать»
Если Леонид Юзефович в этом году победил в «Большой книге» по мнению экспертного совета, то читательские голоса вновь принадлежат Людмиле УЛИЦКОЙ. На суд публики она представила роман «Лестница Якова», который, по словам самой писательницы, станет последним в её литературной карьере.

8 декабря 2016

Кто взошёл на литературный олимп?
Крупнейшая литературная премия страны объявила победителей. «Большой книгой» в этом году назван роман пермского автора Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Кстати, за награду боролись ещё два уральских писателя — Алексей Иванов и Анна Матвеева. Журналисты «ОГ» находились в Доме Пашкова и увидели большое литературное событие изнутри. А также поговорили с победителями.

7 декабря 2016

«Горжусь, что нас называют «театром быстрого реагирования»
Генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил САФРОНОВ за выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области был награждён знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Последние новости
Что было раньше