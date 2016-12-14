«Это не риск, а нормальный путь развития»

Александр Колотурский: "Развитие системы филармонических уроков позволило нам охватить и детскую аудиторию всей области". Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении директора Свердловской государственной академической филармонии, лауреата Государственной премии России Александра КОЛОТУРСКОГО знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

– Всё, что я делаю – делаю для Свердловской области, – рассказал «ОГ» Александр Колотурский. – Сегодня Свердловская филармония обеспечивает доступность музыкального искусства для всех жителей региона. Мы даём возможность нашим слушателям находиться в мировом концертном пространстве: на нашей сцене выступают выдающиеся музыканты, а в филармонии проходят международные фестивали.

– Александр Николаевич, что самое важное, на ваш взгляд, сделано в филармонии для нашего региона?

– Благодаря виртуальному концертному залу и городским филармоническим залам музыку высочайшего уровня слышат во всех уголках области. Концертной деятельностью наших творческих коллективов Свердловская филармония вносит значительный вклад и в инвестиционную привлекательность региона. Высочайший уровень Уральского академического филармонического оркестра, Молодёжного оркестра, Симфонического хора признан во всём мире. Недавно мы выступали в Штаб-квартире ООН в Женеве… И теперь дипломаты всего мира узнали о Екатеринбурге и Свердловской области как о крупном культурном центре. Для меня важно, что филармония занимается и просветительской работой: выходит с концертами в школы, детские сады, специализированные детские учреждения.

– Вы стали первооткрывателем во многих вещах: первый виртуальный зал, первый региональный концертный зал. Также вы привезли в Екатеринбург «Безумные дни»… Не боитесь идти на риск?

– Это не риск – это нормальный путь развития, движение вперёд. Да, результат новых проектов заранее не ясен, но если всё продумать и тщательно подготовиться, как правило, они будут успешными.

– Многие музыканты, с которыми мы общались, называют вас лучшим менеджером. Как нам кажется, ваш подход к управлению похож на западный – вы относитесь к филармонии, как к бизнесу. Как вы смогли этого достичь?

– Я считаю, что в культурных учреждениях эффективны те же процессы, что и в бизнесе. Надо использовать все новейшие достижения по развитию бизнес-процессов. В своей работе мы ориентируемся на зарубежный опыт. Его на 100 процентов не перенесёшь, поэтому и приходится адаптировать под нашу реальность. Принцип такой: относиться к филармонии, как к производству, «не открывать Америку» и использовать лучшее, что уже есть в мире. Это и есть залог хорошего менеджмента.

Указ губернатора Свердловской области «О награждении А.Н. Колотурского знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»