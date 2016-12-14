Забайкальский музыкант создал в Ревде детский духовой оркестр

По словам Владимира Тюкавкина, занятия на духовых инструментах рекомендуют детям с проблемами органов дыхания – это та же дыхательная гимнастика. Фото: ревда-инфо.ру

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Ревде впервые за несколько десятилетий появится детский духовой оркестр. Основал его профессиональный музыкант Владимир Тюкавкин, который уже вырастил с нуля точно такой же оркестр за 4,5 тысячи километров от нашей области – в Чите.

Владимир, по образованию преподаватель, солист оркестра, руководитель духового оркестра, решил вместе с супругой переехать из краевого центра Забайкалья после 30 лет работы, чтобы быть поближе к внукам и дочери, которая живёт в Ревде и работает в Театре музкомедии в Екатеринбурге. Самодеятельный детский оркестр, созданный им на базе читинского Дворца культуры, через несколько лет перерос в отделение музыкальной школы.

– В советское время в Ревде тоже был детский оркестр при Доме пионеров. Большая часть его воспитанников сейчас играет в составе взрослого коллектива, а с подрастающими поколениями на духовых инструментах никто не занимался больше 30 лет, – объясняет Владимир.

В начале учебного года энтузиаст объявил набор в коллектив и приобрёл инструменты: флейты купил в магазине, остальное привёз из Дегтярска, где они лежали без дела. Класс для занятий выделило руководство дворца.

Сейчас у Владимира Тюкавкина занимается 14 ребят, но заявки ещё продолжают поступать.

– Возраст набора я изначально ограничил десятью годами: духовые инструменты требуют физической силы и развитых грудных мышц, – рассказывает музыкант. – Но приходят и ребята помладше. Пока играют только на блокфлейтах: пусть подрастут, окрепнут. Занятия проходят в группах по 2–3 человека: настоящий оркестр складывается только на третий год, и прежде чем репетировать в полном составе, воспитанники должны освоить теорию и практику индивидуально и попробовать силы в маленьких ансамблях. До нового года переедем в помещение побольше.