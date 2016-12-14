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Кино вернулось в Ивдель

14 декабря 2016, 17:43 / Культура
Открытие обновлённого кинотеатра вызвало в Ивделе настоящий ажиотаж. Люди, несмотря на мороз на улице, с удовольствием пришли на показ фильма «Экипаж». Фото: Свердловский фильмофонд

Открытие обновлённого кинотеатра вызвало в Ивделе настоящий ажиотаж. Люди, несмотря на мороз на улице, с удовольствием пришли на показ фильма «Экипаж». Фото: Свердловский фильмофонд

  • Опубликовано в №234 от 15.12.2016

В рамках проекта Фонда кино и Министерства культуры России в Свердловской области открылся ещё один модернизированный кинотеатр. На этот раз это самый северный кинозал нашего региона – «Северный маяк» в Ивделе. В последние годы из-за отсутствия цифрового оборудования там с помощью мультимедийной установки демонстрировали ретрофильмы. Сейчас в обновлённом кинотеатре показывают только премьеры, а работать зал будет практически круглосуточно.

Всего по федеральной программе модернизации кинотеатров в населённых пунктах до 100 тысяч человек в нашем регионе открылось уже семь залов – в Тавде, Буланаше, Верхней Салде, Камышлове, Богдановиче, Нижних Сергах и теперь – в Ивделе.

Последний раз кинотеатр Ивделя закупал проектор для показа фильмов ещё в 2005 году. Понятно, что смотреть можно было лишь картины определённого формата, а о 2D- и 3D-изображении и речи идти не могло. Конечно, зритель ушёл из этого кинотеатра – людям приходилось ездить в Североуральск (больше 80 км от Ивделя), где до недавнего времени и находился ближайший кинозал.

Естественно, далеко не все заявки Фонд кино смог удовлетворить, поэтому по всей стране на протяжении года выбирали достойнейших кандидатов. Ивдель дважды пробовал убедить комиссию в том, что модернизированный зал им действительно нужен. Но в первый раз заявку отклонили. Однако «Северный маяк» не сдавался. Его работники сделали прекрасную презентацию города, рассказали, что в Ивделе всегда есть туристы, ведь там замечательная северная природа, неподалёку – знаменитый перевал Дятлова, к которому не зарастает народная тропа, в том числе из иностранцев. В то же время молодёжь из города уезжает, а поскольку кинотеатр едва ли не единственный очаг культуры в городе, то наличие нового модернизированного зала, возможно, хоть немного, но исправило бы ситуацию.

Зал кинотеатра «Северный маяк» вмещает 222 зрителя. В утренние часы цена билетов в среднем составляет 200 рублей. Фото: Свердловский фильмофонд

И после этих весомых аргументов со второй попытки Фонд кино включил ивдельский кинотеатр в свой список.

Кинотеатр «Северный маяк» получил по программе пять миллионов рублей. 4 миллиона 650 тысяч рублей потратили на цифровое оборудование и 350 тысяч – на современные кассовые аппараты.

– Год назад у нас был косметический ремонт помещения, закуплены новые кресла, – рассказывает директор Центра культуры и кино Ивделя Ирина Черепанова. – Думаю, в Фонде кино при окончательном решении это учли, оценили, что у нас давно уже идёт работа в этом направлении. Теперь у нас замечательное оборудование – потрясающий звук, «парящий экран» – он как бы вогнутый, поэтому создаётся ощущение, что картинка будто «парит» в воздухе. Можете себе это представить? Наши зрители на открытии кинотеатра были в полном восторге. И несмотря на то, что в день открытия на улице было довольно холодно, наших жителей это не напугало – был полный зал. Мы решили показать им фильмы, которые в полной мере продемонстрируют возможности нового оборудования – это картина «Экипаж», а для детей – мульт­фильм «Тролли» – всё в 3D. Для наших юных зрителей мы подготовили 60 3D-очков, и их не хватило… Так что мы уверены, что новый кинотеатр будет пользоваться популярностью у ивдельчан, и не только. Особую благодарность мы выражаем команде Свердловского областного фильмофонда, которая очень помогла нам на всех этапах и помогает до сих пор.

Показы в «Северном маяке» начинаются с 10 утра, а последние сеансы стартуют либо в 22.45, либо в 23.20. В кинотеатре говорят, что была даже идея поставить сеанс в час ночи, чтобы угодить молодёжи. В Екатеринбурге ночные показы давно не новость. Этот вопрос в Ивделе ещё будет обсуждаться.

Важно, что теперь в Ивделе зрители будут смотреть премьеры, как и положено – день в день со всей страной. Сейчас кинотеатр с нетерпением ожидает выхода новогодней комедии «Ёлки-5», фильма «Викинг», мульт­фильма «Три богатыря и морской царь».

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