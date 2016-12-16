Музыка Маккартни, стихи Пушкина

«Месяцевики» образца 1966 года: гитарист Сергей Жданов, ударник Владимир Горожанцев и басист Владимир Прокин (слева направо). Фото: неизвестный фотограф

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Полвека назад – 18 декабря 1966 года – в Каменске-Уральском состоялся первый в Советском Союзе рок-фестиваль. Проходил он во Дворце культуры «Юность». Главным организатором мероприятия был лидер каменской группы «Месяцевики» Владимир Прокин. Сейчас ему уже 69 лет, он уже давно живёт в Москве. «ОГ» разыскала его и расспросила о том, как прошёл первый рок-фестиваль.

В 60-е годы в Каменске-Уральском была невероятно популярна группа «Месяцевики». В коллективе играли студенты музыкального училища Владимир Прокин (бас, вокал), Владимир Мешулом (клавиши), гитарист Сергей Жданов, саксофонист Владимир Русских, ударник Владимир Горожанцев, а вокалистом был Валерий «Джон» Медведев. Основу репертуара коллектива составляли песни «Битлз».

– Мы тогда слушали Би-би-си, «Голос Америки», – вспоминает Владимир Прокин. – И там была великая передача, где сначала крутили рок-н-ролл, Элвиса Пресли. А потом появились «Битлз»… У меня очень здорово пела мама. На праздники к нам домой всегда приходили друзья, и они так пели… Трёхголосьем – это было потрясающе. Вот на чём я вырос. И когда появились «Битлз», мама послушала их по радио и сказала: «Вот это достойно повторения».

И «Месяцевики» с удовольствием повторяли: играли битловские песни на танцах. Отсюда их невероятная популярность в то время – в ДК, где они выступали, съезжались со всей округи – из Челябинска, Кургана, Свердловска…

– С первого сентября 1965 года мы работали сначала в клубе Синарского трубного завода, потом в Драмтеатре, затем в клубе железной дороги – по три-четыре месяца в каждом, а потом нас оттуда просили: «Спасибо, до свидания!», – рассказывает Владимир Леонидович. – Партия нас гнала. Директора этих учреждений говорили, что музыка им наша нравится, но над ними тоже есть власть… Не побоялся только руководитель ДК «Юность», который знал меня по оркестру народных инструментов, где я работал до этого. Почему он согласился? Он на нас зарабатывал. Тогда билеты в кино стоили по 25 копеек, билеты на танцы – по 50. А на нас билеты покупали по рублю. И в зале всегда было больше тысячи человек. Мы получали 35 процентов с каждого концерта – выходило 350 рублей за вечер. Это были три нормальные месячные зарплаты…

Как Тина Тёрнер, только круче

В марте 1966-го пришла идея провести в городе рок-фестиваль. С самого начала это задумывалось именно как фестиваль, а не просто как концерт нескольких групп. Комсомол идею поддержал, но поставил условия: каждый ансамбль поёт по пять песен, три из которых должны быть на русском или – в крайнем случае – на языках соцстран. Также обязательным было утверждение программ. В комиссию входили директора городских ДК, работники горкома комсомола и отдела культуры. К участию заявилось пять групп: «Месяцевики», «Бит-Мен», «Ворон», «Темра» и ещё один женский коллектив, название которого Прокин уже не помнит.

– У «Бит-Мен» была замечательная вокалистка Таня Вершинина, – вспоминает Прокин. – Она пела, как Тина Тёрнер, только круче. На худсовете всех музыкантов должны были утвердить для выступления на фестивале. И вот она своим хриплым голосом запела… Комиссия с недоумением спросила: «А что с голосом у девочки?» Тогда солист группы Слава Медведевский мастерски выкрутился из этой ситуации. Он сказал, что Таня простыла, а к фестивалю выздоровеет (смеётся).

Поскольку песни на английском языке не приветствовались, а протащить любимые битловские песни через комиссию очень хотелось, «Месяцевики» пошли на хитрость: на мелодии «Битлз» наложили русский текст. Одна песня и вовсе было положена на стихи Александра Пушкина.

– Переделывали слова, это правда, – рассказывает Прокин. – Но ведь если переводить с английского битловские тексты, был бы ужас, их и стихами-то не назовёшь… Например, песня «She love you». На русском это было бы так: «Она любит тебя, йе-йе, она любит тебя. Она любит тебя, йе-йе, она любит тебя». Представляете, что бы это было? И я понял: не надо переводить, надо просто схватить настроение – и всё. Вот так и получился музыкальный дуэт «Битлз» – Пушкин»: на мотив «Till There Was You» («Пока там не появилась ты». – Прим. «ОГ») прекрасно легли классические строки «Сквозь волнистые туманы пробирается луна…».

Не все участники группы смогли смириться с таким подходом к исполнению битловских песен. Ортодоксальный битломан «Джон» Медведев исчез в последний момент, решив, что негоже так коверкать песни его кумиров. Пришлось Прокину петь самому…

С того периода осталось совсем мало снимков. Здесь группа «Месяцевики» на одном из своих концертов 1965 года. Фото: неизвестный фотограф

Песня «Битлз» о... Ленине

В целом фестиваль прошёл успешно. Зал был полон – как вспоминает Прокин, в ДК набилось больше тысячи человек, гардероб не вмещал всю одежду, так что даже в кабинете директора складывали пальто и шубы. Все каменские группы, которые заявлялись, выступили. Не сыграли в этот день только иногородние музыканты, которые просто не успели пройти комиссию, но все они сидели в зале. Конечно, в этот день исполняли не только битловские мелодии, но именно они особенно цепляли публику.

Вот со сцены раздались аккорды знаменитой «Мишель». Однако слова последовали совсем другие: вместо страданий по прекрасной Мишель Владимир Прокин исполнил лозунги о торжестве идей Владимира Ильича Ленина. Когда последние слова этого «шедевра» отзвучали, зал замер – люди не знали, как реагировать. И только когда поднялся завотделом культуры Каменск-Уральского горисполкома товарищ Саркисян и громко захлопал, публика тоже начала аплодировать (через несколько песен Саркисян всё-таки покинул зал – видимо, на всякий пожарный).

За каждого битла – по году

До сих пор ходят легенды о том, что Прокина тогда за организацию того битловского фестиваля посадили – дали четыре года (по году за каждого из битлов). На самом деле – посадили, но за другое…

– До весны 1967 года у меня была отсрочка от армии. Но в аккурат перед фестивалем её почему-то отменили. Уже по дороге в Егоршино, когда мы доехали до Свердловска, мне стало очень плохо. В госпитале сказали, что это страшный аппендицит. Сделали операцию, а дальше я должен был вернуться в военную часть. Но мне не дали провожатого, и я уехал не в часть, а в Каменск – на наш фестиваль. А после него меня судили. Говорили, что могли бы и не садить, но я слишком резонансная фигура, и не посадить уже нельзя (смеётся). Предлагали в дисбат, но туда я не пошёл, выбрал тюрьму. Отсидел четыре года.

Других «месяцевиков» в это время всех вызвали в КГБ, где пытались выяснить, не преследовал ли какую тайную цель их фестиваль. Владимир Мешулом от греха подальше сам ушёл в армию. А Прокин в это время уже отбывал срок в СевУралЛаге. И как оказалось, даже там он организовал музыкальный коллектив по названию тюрьмы – «Туман».

* * *

После того как Владимир Прокин освободился, он продолжил заниматься музыкой. В перестроечное время он уехал на Украину, потом в Питер, а сейчас живёт в Москве. По сей день он занимался музыкой с талантливыми ребятами. При каждой возможности приезжает на родину – в Каменск-Уральский, где проводит концерты и фестивали. Летом 2017-го он планирует организовать там Битлз-фестиваль, приуроченный к дню рождения Пола Маккартни.

Благодарим за помощь в подготовке материала и предоставленные материалы архивариуса Свердловского рок-клуба, журналиста Дмитрия Карасюка.