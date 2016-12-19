Человек с «Улицы Сезам»

Также Владимир Грамматиков рассказал, как был придуман Зелибоба, зачем он накормил продюсера шведской группы «АББА» котлетой по-полтавски и что общего у него со Стивеном Спилбергом. Фото: mitro-tv.ru

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

«Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю» — эти фильмы смотрели, думаю, все. А снял эти замечательные картины уроженец Свердловска, заслуженный деятель искусств РФ Владимир ГРАММАТИКОВ. В минувшие выходные по приглашению Ельцин Центра он приехал в свой родной город, где показал киноленту «Мио, мой Мио» и пообщался со зрителями.

— Владимир Александрович, родились вы в Свердловске, но точной информации, когда уехали с Урала, — нет. Это было в раннем детстве?

— Да, мне было четыре года — 1947 год. Наш переезд — это была целая история. В Москву моя мама выдвинулась с четырьмя детьми, пианино, коровой и собакой. Мы ехали и даже не знали, найдём мы отца после войны или нет. Ходили разные слухи. То говорили, что у него новая жизнь началась, то говорили, что его посадили. Но всё это не подтвердилось. Мама ради сохранения семьи всё распродала, арендовала товарный вагон и мы поехали. Мы сначала жили под Москвой, а потом достроили дом, в котором я прожил 45 лет — на площади Восстания. Кстати, сейчас как раз пишу сценарий об этом периоде. Это мой «Амаркорд». Каждый режиссёр хочет снять какие-то воспоминания.

— Ваша дальнейшая жизнь — череда удивительных историй и удачных совпадений. Например, кино вы «заболели» благодаря Никите Михалкову.

— Да, мы жили с Никитой на одной лестничной клетке и очень дружили в детстве. Это соседство определило очень многое. Если бы не наша дружба, я бы никогда не узнал о мире искусства. Мой папа был государственным чиновником. Все мои братья и сёстры имели технические профессии, и я сначала тоже поступил в технический вуз. Но бацилла искусства уже поразила меня. Помню наш разговор с отцом, когда я ему поведал, что хочу бросить учёбу. Он был категорически против и сказал: «Получи диплом, а потом — хоть в клоуны». Но я всё же ослушался. А уже потом Кончаловский и Тарковский привели меня в Театр пантомимы. Я тогда учился на актёрском факультете ГИТИСа, они мне сказали, что я неплохо танцую и привели в театр. Меня приняли, и до армии я там проработал. Но после службы понял, что в актёрскую среду не вернусь. Мне хотелось снимать, рассказывать о прожитом. Пять лет я поступал на режиссёрский. Но всё в жизни компенсируется: с отличием окончил ВГИК и сразу получил полнометражную картину — «Усатый нянь».

— Большинство ваших фильмов — для детей, подростков и просто для семейного просмотра. Наверняка вы не планировали сначала снимать фильмы для такой аудитории.

— Хотел снимать комедии, я очень весёлый человек был. Но тогда было распределение. После ВГИКа я попал на «Мосфильм», в комедийное объединение Георгия Данелии. У меня был проект по Киру Булычёву «Золотые рыбки». Время шло, а меня всё не запускали и не запускали. Данелия говорил: «Сейчас, сейчас. Не волнуйся, всё будет». Но как-то однажды я был на студии Горького и там встретил режиссёра Юрия Егорова. Он сказал: «Давай к нам, мы тебя запустим». Да и «Усатый нянь» тоже достался мне случайно. Его должен быть снимать другой режиссёр, но он готовился к отъезду за границу и ему было не до картины. А в то время мой диплом увидела Татьяна Лиознова, он ей понравился, и она решила отдать картину мне. Все друзья тогда меня отговаривали браться за эту работу. Представьте, что в кадре 18 бармалейчиков — одним бы управиться! Но всё получилось.

— В советское время снимали много кино для детей и подростков, а теперь эти жанры совсем ушли с больших экранов. С чем связываете кризис?

— Детское кино у нас ещё как-то держится, а подростковое совсем завяло. Не хватает того, что делали Динара Асанова и Валера Приёмыхов. Дело в том, что перед подростком сегодня стоит значительно больше жизненных проблем, чем перед моим поколением. Для детей ещё что-то успевает делать телевидение, а вот для подростков — пусто. Никто не хочет за это браться, поскольку тема нервная. Там нужно быть искренним, нужно быть нараспашку. А в эту, так сказать, трансформаторную будку, где всё искрит, гудит и трясётся — не каждый хочет войти. Но с детским кино тоже не всё гладко. Прокатчики не хотят показывать это кино. Во всём мире оно прибыльно, а у нас — нет. Странно. Что-то неправильно скоммутировано, нужно перепаять контакты. Но, слава богу, у нас окреп мультфильм и становится уже национальным продуктом, вместе с икрой, нефтью и газом. «Маша и медведь» стал примером хорошего бизнеса.

— Сами не хотели бы за такой фильм взяться?

— Была такая идея — типа «Ромео и Джульетты». История про парня, который приехал в Москву из провинции. Ночью его сбивает на мотоцикле девушка из богатой семьи. Её отец узнаёт, посылает разобраться своих людей — всё против их любви и так далее. Хотел показать социальную несовместимость современного мира. История должна была быть пронзительной, нервной, с жилами, потом и кровью. Но как-то не сложился сценарий, и я его отложил. Не знаю, хватит ли сил закончить.

— Вы были создателем русского варианта всеми любимой «Улицы Сезам». Сейчас телевидению не хватает таких проектов…

— Канал «Карусель» справляется, но у них всё для самых маленьких. Канал «Дисней» тоже занимает серьёзные позиции. Но, конечно, передач для детей не хватает. Хотя возвращаться на федеральные каналы нет смысла. Представьте такой сюжет на канале «НТВ»: «Дети отравили воспитательницу» или ещё чего хуже. Лучше укреплять уже созданное. К примеру, есть «Карусель», и к ней нужно присоединить подростковый канал. Пусть он будет немного жёстким, но правдивым и искренним. Тогда потребитель будет выбирать. А ждать и смотреть передачу раз в неделю, ровно в 7.47 на федеральном канале — непродуктивно.

«Улица Сезам» мне очень нравилась, благодарен судьбе, что получил этот проект. А попал я в неё тоже случайно. Это было на «Кинотавре». Валера Приёмыхов — замечательный артист и мой друг — получил в подарок шикарную воблу. Мы облизнулись, но решили это дело приберечь на вечер к пиву. Но Валера, как всегда проспал, а пока я его ждал, увидел Ксению Маринину — создательницу «Кинопанорамы». Она познакомила меня с Ириной Борисовой — продюсером русской версии «Улицы Сезам». Ксения сказала: «Ирина затевает крупный международный проект и ты нам должен помочь. Найди человека, который бы знал мультипликацию и документальное кино. Был бы знаком с поэтами и композиторами». Найдём, говорю. А про себя думаю: «Ну это же я!» Сказал, что поищу. Три дня терпел, чтобы не кинуться к телефону, а потом набрал: «Давайте встретимся, нашёл человека». Встречаемся и я говорю: «Кандидатура есть. Фамилия — Грамматиков».