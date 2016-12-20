Художник с талантом дипломата

Давид Ионин во время работы над портретом лауреата Государственной премии Иллариона Янкина (1947 г.). Неизвестный фотограф

Опубликовано в №238 от 21.12.2016

Сегодня в екатеринбургском Доме художника открывается выставка, посвящённая 100-летию Давида Ионина. Больше 20 лет Давид Маркович возглавлял Свердловское отделение Союза художников, а в общей сложности посвятил ему 33 года. Художник занимался эвакуацией экспозиций ленинградского Эрмитажа, содействовал становлению в СССР художественного конструирования и дизайна, был областным депутатом. На экспозиции можно увидеть лучшие его работы – цикл, отражающий поэтику индустриального труда, портреты, городские пейзажи, картины на военную тематику.

Темой труда Давид Маркович всерьёз увлёкся в конце 40-х годов. А в 50-е годы он много ездил по стране – работал на творческих дачах в Подмосковье, в Краснодарском крае. В 1957-м принимал участие в освоении целины на Алтае. В это время он, конечно же, писал много пейзажей – запечатлел красоту почти всей страны.

Пейзаж «Тишина» написан художником во время его приезда в Горячий Ключ Краснодарского края

Однако большую часть жизни он посвятил нашему отделению Союза художников. Ионин сменил на посту председателя – Александра Вязникова (который в своё время препятствовал вступлению в Союз Миши Брусиловского, повлиял на отстранение от работы с уральскими издательствами Виталия Воловича). Давид Маркович же часто защищал художников, пытаясь найти компромисс между творчеством и формальными требованиями к искусству со стороны властей.

– Тогда художников обвиняли в формализме, и Ионин многим из них помогал, – говорит нынешний председатель Свердловского отделения Союза художников Сергей Айнутдинов. – У него был настоящий талант дипломата. Как художник Давид Ионин очень любопытен. Сейчас его картины смотрят молодые и очень удивляются, когда я говорю, что он окончил только училище. Потому что ремеслом он владел на уровне Академии художеств. А ещё он благословил меня в профессию. Маленьким я ходил в кружок Дома пионеров Кировского района. И там на одном из конкурсов я получил какую-то премию. Конечно, на награждение пришли и мои родители. И когда мы уже возвращались, отец шёл с каким-то мужчиной и спрашивал, что со мной теперь делать. И тот сказал: отдайте его в первую художественную школу. А потом выяснилось, что это был Давид Ионин.