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Художник с талантом дипломата
20 декабря 2016, 18:08 / Культура
Давид Ионин во время работы над портретом лауреата Государственной премии Иллариона Янкина (1947 г.). Неизвестный фотограф
- Опубликовано в №238 от 21.12.2016
Сегодня в екатеринбургском Доме художника открывается выставка, посвящённая 100-летию Давида Ионина. Больше 20 лет Давид Маркович возглавлял Свердловское отделение Союза художников, а в общей сложности посвятил ему 33 года. Художник занимался эвакуацией экспозиций ленинградского Эрмитажа, содействовал становлению в СССР художественного конструирования и дизайна, был областным депутатом. На экспозиции можно увидеть лучшие его работы – цикл, отражающий поэтику индустриального труда, портреты, городские пейзажи, картины на военную тематику.
Темой труда Давид Маркович всерьёз увлёкся в конце 40-х годов. А в 50-е годы он много ездил по стране – работал на творческих дачах в Подмосковье, в Краснодарском крае. В 1957-м принимал участие в освоении целины на Алтае. В это время он, конечно же, писал много пейзажей – запечатлел красоту почти всей страны.
Пейзаж «Тишина» написан художником во время его приезда в Горячий Ключ Краснодарского края
Однако большую часть жизни он посвятил нашему отделению Союза художников. Ионин сменил на посту председателя – Александра Вязникова (который в своё время препятствовал вступлению в Союз Миши Брусиловского, повлиял на отстранение от работы с уральскими издательствами Виталия Воловича). Давид Маркович же часто защищал художников, пытаясь найти компромисс между творчеством и формальными требованиями к искусству со стороны властей.
– Тогда художников обвиняли в формализме, и Ионин многим из них помогал, – говорит нынешний председатель Свердловского отделения Союза художников Сергей Айнутдинов. – У него был настоящий талант дипломата. Как художник Давид Ионин очень любопытен. Сейчас его картины смотрят молодые и очень удивляются, когда я говорю, что он окончил только училище. Потому что ремеслом он владел на уровне Академии художеств. А ещё он благословил меня в профессию. Маленьким я ходил в кружок Дома пионеров Кировского района. И там на одном из конкурсов я получил какую-то премию. Конечно, на награждение пришли и мои родители. И когда мы уже возвращались, отец шёл с каким-то мужчиной и спрашивал, что со мной теперь делать. И тот сказал: отдайте его в первую художественную школу. А потом выяснилось, что это был Давид Ионин.
Комментарий
Дмитрий Ионин, депутат Законодательного собрания Свердловской области:
– Я дедушку помню плохо, когда он умер, мне не было ещё и трёх лет. Но говорят, что в детстве я очень был на него похож. Однажды на выставке в Заксобрании я увидел картину «Улица Восточная». Её дедушка написал полвека назад… Родные вспоминают, что он часто пропадал на работе, пытаясь решить проблемы художников, да и просто жителей города, которые обращались к нему за помощью. И со временем имя деда обросло легендами. Например, в статье Евгения Ройзмана в журнале «Урал» говорится: «Однажды Брусиловскому подарили большой узбекский нож. Он положил его в сумку и забыл о нём. И когда полетели из Узбекистана домой, в аэропорту этот нож занял весь экран на мониторе. Когда Мишу Шаевича спросили, чей это нож, он, честно смотря, сказал: «Давида Марковича Ионина, председателя Союза художников». Естественно, спросили: как он оказался у него? На что Брусиловский ответил: «А я его телохранитель! А Давид Маркович Ионин был репрессированным, отсидел 50 лет и всю жизнь боялся рассказывать анекдоты, думал, что его прослушивают и за ним следят. А тут такой моветон»». Если честно, не знаю, откуда это взялось, спишем на юмор Миши Шаевича. Но, слава богу, мой дедушка никогда не привлекался. Я вообще не сразу узнал, что он тоже был областным депутатом, и, конечно, был очень удивлён…