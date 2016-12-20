Что у вас за плечами

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20 декабря 2016, 18:36 / Культура
Сумка с портретом мексиканской художницы Фриды Кало от уральского дизайнера Татьяны Южаковой. Фото: vc.com

Сумка с портретом мексиканской художницы Фриды Кало от уральского дизайнера Татьяны Южаковой. Фото: vc.com

  • Опубликовано в №238 от 21.12.2016

В Екатеринбурге прошёл показ мод «Стильная туZовка». В рамках вечера уральские дизайнеры представили свои новые творения. Один из акцентов был на аксессуарах – сумках и рюкзаках. «ОГ» разбирается, что предлагают местные дизайнеры, а также, какие сумки и рюкзаки пользуются большей популярностью у свердловчан.

Можно вместить целый багет

Женская сумка – отдельное, почти сакральное пространство. «Внутренний мир» сумки хранит секреты, но оболочку видят все. Местные дизайнеры делают всё возможное, чтобы как-то удивить публику.

В номере «ОГ» от 27.10.2016 мы рассказали о стиле оверсайз, который сейчас популярен в верхней одежде. Этот стиль коснулся и аксессуаров. Так, в сезоне 2016/2017 популярностью пользуются кейсы и так называемые сумки-саквояжи и шопперы. Не так давно пришедшие на рынок сумки-мешки наконец-то начали обретать свою форму. Многие дизайнеры предлагают удобные и практичные модели, в которые можно вместить буквально целый багет. Одним из популярных местных брендов, предлагающим широкий выбор сумок, является «SVETTELE».

– Мы очень долго анализировали рынок и поняли, что сумками в Екатеринбурге практически никто не занимается, – рассказывает Светлана Полянина, основатель бренда. – И если кто-то шьёт, то в основном для себя, а не масштабное производство. В Екатеринбурге достаточно распространена одежда, а сумочки – это новая ниша. А большие, бесформенные сумки – шопперы – это популярная тема, которая идёт с конца лета. Девушки поняли, что это удобно и красиво. Кроме того, все мировые бренды подводят к этому. Такие сумки очень часто появляются сейчас на подиумах.

Добавить к этому можно ещё и то, что большинство сумок изготовлены из натуральной кожи, которая отличается устойчивостью к воздействию влаги, а также воздухопроницаемостью и позволяет в мороз сохранить тепло внутри.

О втором тренде – носить на Урале яркие вещи – мы тоже уже рассказывали, но и тут можно отметить, что подобные веяния распространились на аксессуары. Зимой хочется добавить ярких красок, которых, увы, на улицах нашего города нет. Поэтому многие девушки стараются подобрать сумки ярких расцветок. Но дизайнеры предлагают не только ограничиться цветом, но и выбрать достойный рисунок, который точно выделит тебя из толпы. Уральский модельер Татьяна Южакова как раз шьёт такие сумки. Девушка использует образы животных, а также работы известных художников – Сальвадора Дали, Ван Гога, Фриды Кало.

Рюкзаки «SVETTELE» изготовлены из итальянской и немецкой натуральной кожи. Фото: facebook.com

Рюкзак – современный тренд

Рюкзак – аксессуар, который перешёл из мужского обихода в женский. Во-первых, это действительно удобно – не нужно ничего нести в руках. Во-вторых, рюкзаки стали альтернативой клатчам или сумочкам на цепочках.

– Рюкзачки пользуются спросом у более молодой аудитории, – добавляет Светлана Полянина. – Рюкзаки – это современный тренд, который идёт уже не первый месяц и всё ещё на пике. Рюкзак стал альтернативой клатчам. Кроме того, для нашей зимы девушки стараются выбрать то, что удобно. А рюкзак – это и удобно, и практично.

Пожалуй, главным аксессуаром этого сезона является небольшой кожаный рюкзак тёмного цвета. Он подходит почти ко всей зимней одежде, а пальто типа оверсайз дополнит идеально. Рюкзаки не собираются покидать модный пьедестал. Они перестали быть элементом спортивного образа и гармонично вписываются в любой стиль.

«Стильная туZовка»

На «ТуZовке» под одной крышей собрались сразу восемь местных дизайнеров. Так, свои вещи публике продемонстрировали: Лариса Одинцова («Coompol»), Анна Репина (бренд «@ananasswimwear»), Анна Куликовская («ANNA KULIKOVSKAY»), Ксения Курочкина и Марта Гайкова (марка «Makico»), Анжелика Циперсон (ателье «Модельфо»), а также коллекции представили бренды «XENIA» и «SVETTELE».

– Формат такого мероприятия был впервые в городе, – пояснила «ОГ» один из организаторов мероприятия Евгения Артемьева. – Уникальность в том, что мы соединили в одном месте и дизайнеров, и артистов нашего города. Мы представили фэшн-шоу, где зритель мог посмотреть и показы, и выступления. Дизайнеры остались очень довольны, им понравился такой формат. Нашим горожанам и дизайнерам не хватает подобного общения. Им было интересно и посмотреть, и пообщаться. Кто-то завязывал деловые контакты, находил новые знакомства.

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