Автор


Музей «Боевая слава Урала» получил премию правительства РФ

21 декабря 2016, 19:02 / Культура
Весь музей располагается на территории, равной двум гектарам. А в стенах трёхэтажного здания (слева) находится коллекция ретроавтомобилей, мотоциклов, образцы оружия, обмундирования, письма с фронта и военные фотографии. Фото: Life-List.ru

Весь музей располагается на территории, равной двум гектарам. А в стенах трёхэтажного здания (слева) находится коллекция ретроавтомобилей, мотоциклов, образцы оружия, обмундирования, письма с фронта и военные фотографии. Фото: Life-List.ru

  • Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации за достижения в области туризма. Среди лучших российских проектов – музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала». Награды также получили и его создатели – генеральный директор «УГМК» Андрей Козицын и директор музея Александр Емельянов.

Всего межведомственный совет по присуждению премий в области туризма рассмотрел 63 проекта, из которых выбрал девять лучших. При отборе учитывались их социальная и экономическая значимость, а также вклад в развитие всей туристской индустрии России. Победители традиционно получили нагрудные знаки, дипломы, а также денежную премию в размере одного миллиона рублей.

В этом году у музея были сильные конкуренты. Если даже взглянуть на список победителей, то все девять отобранных проектов действительно играют важную роль в туриндустрии нашей страны. Туда попал и природно-ландшафтный памятник «Остров-град Свияжск», и комплекс «Коломенская пастила», маршрут «Великий шёлковый путь», парк-музей «Этномир» и другие проекты.

Коллекция музея впечатляет. Более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, габаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, униформа, снаряжение, знаки отличия российских Во­оружённых сил. И едва ли не каждый месяц эта коллекция пополняется!

Буквально на прошлой неделе в музее появился уникальный экспонат – фронтовая «неотложка» ГАЗ-55. Именно на такой ездил один из героев гайдаевской «Кавказской пленницы» и всё жаловался: «Куда девается искра у этого выродка из славного семейства двигателей внутреннего сгорания!». Но сейчас этот экспонат – единственный сохранившийся в мире.

Подобные музеи под открытым небом можно пересчитать на пальцах одной руки – Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Саратов. В ноябре прошлого года он был отмечен памятным знаком Российского военно-исторического общества как «Лучший музей военной истории». В ближайшей перспективе создатели планируют открыть новый выставочный центр и открытую площадку, которые будут образовывать единый комплекс.

Прямая речь

Александр Емельянов, директор музей военной техники «Боевая слава Урала»:

– О получении премии мы были извещены ещё в октябре, но торжественная церемония прошла только сейчас. Вручение наград в области туризма проходит всего второй раз, но у комиссии очень жёсткий отбор, и они отмечают только самые достойные проекты. Отметили наши заслуги за 11 лет в области музейного дела, в плане привлечения туристов на Урал, а также нашу работу в области военно-патриотического воспитания. Наш музей ценен тем, что это большой комплекс, в котором есть музейная площадка с большим выставочным центром под открытым небом, и место, которое объединяет историков, краеведов – всех, кто неравнодушен к истории нашей страны и нашего края. Кроме того, мы много делаем для воспитания подрастающего поколения. «Боевая слава Урала» не просто музей, а целый историко-культурный комплекс. О нас знают уже далеко за пределами нашей области. Вчера был такой случай: зашёл в московское издательство «Русские Витязи» и только сказал, что я из Верхней Пышмы, они сразу ответили: «О, мы знаем. У вас же музей военной техники под открытым небом!». У нас побывал практически весь мир – от Канады до Австралии, от Чили до Японии.

Кстати

Музей военной техники УГМК начал работать 9 мая 2005 года в Верхней Пышме и за одиннадцать лет стал значимой точкой на туристической карте Свердловской области. Посетить музей стараются не только обычные туристы, но и приезжие звёзды. К примеру, совсем недавно там побывали народный артист России Олег Меньшиков и венгерский пианист Дьёрдь Оравец.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

8 минут назад

Не стало Галины Умпелевой
Не стало народной артистки РФ, почётного гражданина Свердловской области Галины Умпелевой. Галина Николаевна скончалась 20 декабря 2016 года на 78-м году жизни.

11 минут назад

Музей «Боевая слава Урала» получил премию правительства РФ
Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации за достижения в области туризма. Среди лучших российских проектов – музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала». Награды также получили и его создатели – генеральный директор «УГМК» Андрей Козицын и директор музея Александр Емельянов.

20 декабря 2016

Что у вас за плечами
Какие сумки и рюкзаки предлагают уральские дизайнеры

20 декабря 2016

Художник с талантом дипломата
Сегодня в екатеринбургском Доме художника открывается выставка, посвящённая 100-летию Давида Ионина. Больше 20 лет Давид Маркович возглавлял Свердловское отделение Союза художников, а в общей сложности посвятил ему 33 года.

19 декабря 2016

Человек с «Улицы Сезам»
«Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю» – эти фильмы смотрели, думаю, все. А снял эти замечательные картины уроженец Свердловска, заслуженный деятель искусств РФ Владимир ГРАММАТИКОВ.

19 декабря 2016  Реклама

Топ-3 рождественских фильмов для настроения всей семьи
Мы подготовили для вас тройку самых веселых, интересных и захватывающих новогодних фильмов на любой вкус. Так что готовьте вкусную еду, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром.

16 декабря 2016

Музыка Маккартни, стихи Пушкина
50 лет назад в Свердловской области состоялся первый в СССР рок-фестиваль

14 декабря 2016

Кино вернулось в Ивдель
В Свердловской области открылся самый северный кинотеатр

14 декабря 2016

Забайкальский музыкант создал в Ревде детский духовой оркестр
В Ревде впервые за несколько десятилетий появится детский духовой оркестр. Основал его профессиональный музыкант Владимир Тюкавкин, который уже вырастил с нуля точно такой же оркестр за 4,5 тысячи километров от нашей области – в Чите.

14 декабря 2016

«Это не риск, а нормальный путь развития»
Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении директора Свердловской государственной академической филармонии, лауреата Государственной премии России Александра КОЛОТУРСКОГО знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Последние новости
Что было раньше