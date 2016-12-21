Музей «Боевая слава Урала» получил премию правительства РФ

Весь музей располагается на территории, равной двум гектарам. А в стенах трёхэтажного здания (слева) находится коллекция ретроавтомобилей, мотоциклов, образцы оружия, обмундирования, письма с фронта и военные фотографии. Фото: Life-List.ru

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации за достижения в области туризма. Среди лучших российских проектов – музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала». Награды также получили и его создатели – генеральный директор «УГМК» Андрей Козицын и директор музея Александр Емельянов.

Всего межведомственный совет по присуждению премий в области туризма рассмотрел 63 проекта, из которых выбрал девять лучших. При отборе учитывались их социальная и экономическая значимость, а также вклад в развитие всей туристской индустрии России. Победители традиционно получили нагрудные знаки, дипломы, а также денежную премию в размере одного миллиона рублей.

В этом году у музея были сильные конкуренты. Если даже взглянуть на список победителей, то все девять отобранных проектов действительно играют важную роль в туриндустрии нашей страны. Туда попал и природно-ландшафтный памятник «Остров-град Свияжск», и комплекс «Коломенская пастила», маршрут «Великий шёлковый путь», парк-музей «Этномир» и другие проекты.

Коллекция музея впечатляет. Более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, габаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, униформа, снаряжение, знаки отличия российских Во­оружённых сил. И едва ли не каждый месяц эта коллекция пополняется!

Буквально на прошлой неделе в музее появился уникальный экспонат – фронтовая «неотложка» ГАЗ-55. Именно на такой ездил один из героев гайдаевской «Кавказской пленницы» и всё жаловался: «Куда девается искра у этого выродка из славного семейства двигателей внутреннего сгорания!». Но сейчас этот экспонат – единственный сохранившийся в мире.

Подобные музеи под открытым небом можно пересчитать на пальцах одной руки – Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Саратов. В ноябре прошлого года он был отмечен памятным знаком Российского военно-исторического общества как «Лучший музей военной истории». В ближайшей перспективе создатели планируют открыть новый выставочный центр и открытую площадку, которые будут образовывать единый комплекс.