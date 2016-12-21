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Музей «Боевая слава Урала» получил премию правительства РФ
21 декабря 2016, 19:02 / Культура
Весь музей располагается на территории, равной двум гектарам. А в стенах трёхэтажного здания (слева) находится коллекция ретроавтомобилей, мотоциклов, образцы оружия, обмундирования, письма с фронта и военные фотографии. Фото: Life-List.ru
- Опубликовано в №239 от 22.12.2016
Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации за достижения в области туризма. Среди лучших российских проектов – музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала». Награды также получили и его создатели – генеральный директор «УГМК» Андрей Козицын и директор музея Александр Емельянов.
Всего межведомственный совет по присуждению премий в области туризма рассмотрел 63 проекта, из которых выбрал девять лучших. При отборе учитывались их социальная и экономическая значимость, а также вклад в развитие всей туристской индустрии России. Победители традиционно получили нагрудные знаки, дипломы, а также денежную премию в размере одного миллиона рублей.
В этом году у музея были сильные конкуренты. Если даже взглянуть на список победителей, то все девять отобранных проектов действительно играют важную роль в туриндустрии нашей страны. Туда попал и природно-ландшафтный памятник «Остров-град Свияжск», и комплекс «Коломенская пастила», маршрут «Великий шёлковый путь», парк-музей «Этномир» и другие проекты.
Коллекция музея впечатляет. Более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, габаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, униформа, снаряжение, знаки отличия российских Вооружённых сил. И едва ли не каждый месяц эта коллекция пополняется!
Буквально на прошлой неделе в музее появился уникальный экспонат – фронтовая «неотложка» ГАЗ-55. Именно на такой ездил один из героев гайдаевской «Кавказской пленницы» и всё жаловался: «Куда девается искра у этого выродка из славного семейства двигателей внутреннего сгорания!». Но сейчас этот экспонат – единственный сохранившийся в мире.
Подобные музеи под открытым небом можно пересчитать на пальцах одной руки – Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Саратов. В ноябре прошлого года он был отмечен памятным знаком Российского военно-исторического общества как «Лучший музей военной истории». В ближайшей перспективе создатели планируют открыть новый выставочный центр и открытую площадку, которые будут образовывать единый комплекс.
Прямая речь
Александр Емельянов, директор музей военной техники «Боевая слава Урала»:
– О получении премии мы были извещены ещё в октябре, но торжественная церемония прошла только сейчас. Вручение наград в области туризма проходит всего второй раз, но у комиссии очень жёсткий отбор, и они отмечают только самые достойные проекты. Отметили наши заслуги за 11 лет в области музейного дела, в плане привлечения туристов на Урал, а также нашу работу в области военно-патриотического воспитания. Наш музей ценен тем, что это большой комплекс, в котором есть музейная площадка с большим выставочным центром под открытым небом, и место, которое объединяет историков, краеведов – всех, кто неравнодушен к истории нашей страны и нашего края. Кроме того, мы много делаем для воспитания подрастающего поколения. «Боевая слава Урала» не просто музей, а целый историко-культурный комплекс. О нас знают уже далеко за пределами нашей области. Вчера был такой случай: зашёл в московское издательство «Русские Витязи» и только сказал, что я из Верхней Пышмы, они сразу ответили: «О, мы знаем. У вас же музей военной техники под открытым небом!». У нас побывал практически весь мир – от Канады до Австралии, от Чили до Японии.
Кстати
Музей военной техники УГМК начал работать 9 мая 2005 года в Верхней Пышме и за одиннадцать лет стал значимой точкой на туристической карте Свердловской области. Посетить музей стараются не только обычные туристы, но и приезжие звёзды. К примеру, совсем недавно там побывали народный артист России Олег Меньшиков и венгерский пианист Дьёрдь Оравец.