Не стало Галины Умпелевой

Галина Умпелева в спектакле «Варшавская мелодия»

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Не стало народной артистки РФ, почётного гражданина Свердловской области Галины Умпелевой. Галина Николаевна скончалась 20 декабря 2016 года на 78-м году жизни.

Галина Николаевна – рекордсмен по продолжительности актёрской судьбы на уральской сцене среди женщин. В 1962-м была принята в труппу Свердловского ТЮЗа, с 1968 года – актриса Свердловского театра драмы. Созданные её талантом образы навсегда останутся в памяти: Гелена в «Варшавской мелодии», Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Голда в «Поминальной молитве», Бланш в «Трамвае “Желание”».

О роли в «Трамвае…» Галина Николаевна рассказывала, в частности, в рубрике «Персона» («Сыграть молчание», номер «ОГ» от 31.03.2011 года):

– Играя «Трамвай «Желание», я теряла за спектакль два с половиной килограмма. Каждый раз! Когда приходила домой, от напряжения у меня тряслись руки и ноги. Съедала сковородку жареной картошки и сковородку котлеток. И – ничего!

В каждую свою актёрскую работу она вкладывалась так – всей душой, она не просто играла, она проживала каждую свою роль.

Год назад в её репертуарный лист вошли Пани Конти в грустной комедии «Соло для часов с боем» и Фонсия Дорси в драме «Игра в джин»…

Дарование Умпелевой было отмечено многочисленными наградами – среди них орден Почёта (2000), Национальная театральная премия «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2011), премия губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства (1998)…

Среди киноработ Галины Умпелевой: «Белое солнце пустыни», «Дело было в Гавриловке», «И вечно возвращаться…», «Расстанемся, пока хорошие», «Иван Бабушкин».