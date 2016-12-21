Снимки четырёх свердловских фотографов признаны лучшими в России

Вадим Балакин, «Косолапая любовь». Фото: Вадим Балакин

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Сразу четыре свердловских фотографа стали финалистами крупнейшего всероссийского фотоконкурса «The Best of Russia-2016» – «Лучшие фотографии России».

В номинацию «Природа» вошла фотография екатеринбургского фотографа Вадима Балакина «Косолапая любовь» (совсем недавно Вадим стал победителем премии «National Geographic»). Дмитрий Кудинов и его снимок «Каменный ручей» попал в число финалистов в номинации «Архитектура». В этом же списке и фотограф Марина Митрохина – фото «Памятник Ельцину у Ельцин Центра».

Настоящим рекордсменом по количеству снимков в одной номинации стал нижнетагильский фотограф Георгий Майер. Три его снимка – «Женское настроение», «Тени», «Авангард» вошли в число финалистов в категории «Стиль». Подробнее о работах Георгия «ОГ» рассказывала в номере от 15 октября 2015 года.

Всероссийский ежегодный проект «Лучшие фотографии России» организован в 2008 году Центром современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ. На сегодняшний день это самый масштабный национальный фотографический проект в нашей стране, в котором могут принять участие авторы из всех российских регионов. Кроме того, это единственный всероссийский фотопроект, в котором участвуют работы как начинающих авторов, так и известных фотографов.