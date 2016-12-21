Автор


Снимки четырёх свердловских фотографов признаны лучшими в России

21 декабря 2016, 19:18 / Культура
Вадим Балакин, «Косолапая любовь». Фото: Вадим Балакин

Вадим Балакин, «Косолапая любовь». Фото: Вадим Балакин

  • Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Сразу четыре свердловских фотографа стали финалистами крупнейшего всероссийского фотоконкурса «The Best of Russia-2016» – «Лучшие фотографии России».

В номинацию «Природа» вошла фотография екатеринбургского фотографа Вадима Балакина «Косолапая любовь» (совсем недавно Вадим стал победителем премии «National Geographic»). Дмитрий Кудинов и его снимок «Каменный ручей» попал в число финалистов в номинации «Архитектура». В этом же списке и фотограф Марина Митрохина – фото «Памятник Ельцину у Ельцин Центра».

Настоящим рекордсменом по количеству снимков в одной номинации стал нижнетагильский фотограф Георгий Майер. Три его снимка – «Женское настроение», «Тени», «Авангард» вошли в число финалистов в категории «Стиль». Подробнее о работах Георгия «ОГ» рассказывала в номере от 15 октября 2015 года.

Всероссийский ежегодный проект «Лучшие фотографии России» организован в 2008 году Центром современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ. На сегодняшний день это самый масштабный национальный фотографический проект в нашей стране, в котором могут принять участие авторы из всех российских регионов. Кроме того, это единственный всероссийский фотопроект, в котором участвуют работы как начинающих авторов, так и известных фотографов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

22 часа назад

Снимки четырёх свердловских фотографов признаны лучшими в России
Сразу четыре свердловских фотографа стали финалистами крупнейшего всероссийского фотоконкурса «The Best of Russia-2016» – «Лучшие фотографии России».

22 часа назад

Не стало Галины Умпелевой
Не стало народной артистки РФ, почётного гражданина Свердловской области Галины Умпелевой. Галина Николаевна скончалась 20 декабря 2016 года на 78-м году жизни.

22 часа назад

Музей «Боевая слава Урала» получил премию правительства РФ
Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации за достижения в области туризма. Среди лучших российских проектов – музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала». Награды также получили и его создатели – генеральный директор «УГМК» Андрей Козицын и директор музея Александр Емельянов.

20 декабря 2016

Что у вас за плечами
Какие сумки и рюкзаки предлагают уральские дизайнеры

20 декабря 2016

Художник с талантом дипломата
Сегодня в екатеринбургском Доме художника открывается выставка, посвящённая 100-летию Давида Ионина. Больше 20 лет Давид Маркович возглавлял Свердловское отделение Союза художников, а в общей сложности посвятил ему 33 года.

19 декабря 2016

Человек с «Улицы Сезам»
«Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю» – эти фильмы смотрели, думаю, все. А снял эти замечательные картины уроженец Свердловска, заслуженный деятель искусств РФ Владимир ГРАММАТИКОВ.

19 декабря 2016  Реклама

Топ-3 рождественских фильмов для настроения всей семьи
Мы подготовили для вас тройку самых веселых, интересных и захватывающих новогодних фильмов на любой вкус. Так что готовьте вкусную еду, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром.

16 декабря 2016

Музыка Маккартни, стихи Пушкина
50 лет назад в Свердловской области состоялся первый в СССР рок-фестиваль

14 декабря 2016

Кино вернулось в Ивдель
В Свердловской области открылся самый северный кинотеатр

14 декабря 2016

Забайкальский музыкант создал в Ревде детский духовой оркестр
В Ревде впервые за несколько десятилетий появится детский духовой оркестр. Основал его профессиональный музыкант Владимир Тюкавкин, который уже вырастил с нуля точно такой же оркестр за 4,5 тысячи километров от нашей области – в Чите.

Последние новости
Что было раньше