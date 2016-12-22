Университетами были лагеря

После освобождения из лагеря Пётр Вельяминов играл в 12 театрах по всей стране. В Свердловском драматическом театре Пётр Сергеевич прослужил два года — с 1969-го по 1970-й. Именно там его и заметили режиссёры Усков и Краснопольский. Кадр из фильма

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

«Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Пираты XX века», «Челюскинцы», «Ермак» – это лишь несколько картин, за которые зрители нашей страны полюбили замечательного актёра Петра Вельяминова. Сниматься в кино он начал лишь в 46 лет. До этого объездил всю страну – играл в 12 театрах. Известно, что в 16 лет Пётр Вельяминов был арестован, но долгое время никто не знал, где именно известный актёр отбывал срок. Оказалось, девять лет своей жизни Вельяминов провёл на Урале – в Лобве и Краснотурьинске. И теперь, в честь 90-летия со дня его рождения, в Краснотурьинском краеведческом музее открыли выставку, посвящённую народному артисту РСФСР.

Сами краснотурьинцы о том, что в их краях отбывал срок знаменитый Пётр Вельяминов, узнали случайно. В 90-е многие артисты ездили с гастролями по всей стране. И в 1995 году группа актёров во главе с Дмитрием Харатьяном и Петром Вельяминовым приехала в Краснотурьинск. Во время своего выступления Пётр Сергеевич неожиданно для всех со сцены открыл свою тайну – рассказал, как отбывал срок в Богословлаге.

– Мы вообще были счастливы, что к нам приехали такие актёры, – вспоминает Галина Вульф, директор Краснотурьинского краеведческого музея, – это было 6 ноября 1995 года. Тогда мы и узнали, что Вельяминов жил здесь, у нас. Все были потрясены, конечно. Нас – работников музея – в зале сидело несколько человек. И мы тут же смекнули, что надо собирать сведения, обо всём его расспросить. Но духу на это хватило только у нашего историка – Александра Родина, который и собирал все эти годы нашу замечательную экспозицию.

Выставку открывали глава Краснотурьинска Александр Устинов (слева) и историк Александр Родин. На экспозиции есть и проектор, где зрители могут увидеть выступление Вельяминова на творческом вечере. А в день рождения артиста в музее устроили показ фильмов, которые до этого незаслуженно пылились на полке – «Иванов катер» и «Командир счастливой «Щуки». Фото: Павел Ворожцов

Спасли 100 граммов сахара

Отец Петра Вельяминова был арестован и провёл в лагерях 17 лет. Мать жила в ссылке, но потом арестовали и её. А самого будущего актёра посадили за радио. Дело в том, что с началом войны приказано было сдавать радиоприёмники, так как запрещалось слушать немецкое радио на русском языке. Пётр Вельяминов, которому тогда было всего 16 лет, дружил с соседской девушкой Мариной. Отца девушки вскоре арестовали за ведение «пораженческих разговоров» – за измену Родине. Потом увезли на Лубянку и Петра. И всё это лишь потому, что знакомый отца Марины не сдал радиоприёмник. Вельяминову было предъявлено обвинение в соучастии в деятельности антисоветской организации «Возрождение России». И 21 ноября он был отправлен этапом в Котлас, а затем на Северный Урал – в Лобву на строительство гидролизного завода.

– На строительстве завода он был почти при смерти, – рассказывает историк Александр Родин. – Его уже списали, у Петра Сергеевича была дистрофия, пеллагра. Таких обычно отправляли домой. Но одна женщина принесла ему сто граммов сахара, чем и спасла. Потом его отправили на сельхозработы, а чтобы добить, видимо, услали ещё севернее, к нам, в Богословлаг. Сами видите, какие у нас тут морозы, а ещё каторжный труд по 10 часов в день… Но он всё выдержал.

Фотографий молодого Петра Вельяминова практически нет. Этот снимок музею передала вдова артиста, на фото он – крайний справа. Тут ему меньше 16 лет. Возможно, фото сделано ещё до начала Великой Отечественной войны. Неизвестный фотограф

Лагерный шансонье

У Вельяминова не было образования, но он умел хорошо играть на скрипке, отлично читал стихи. Так его позвали в ансамбль под названием «Особождённый джаз». Они объехали с концертами 12 лагерных пунктов. Пётр Вельяминов стал лагерным шансонье. Пел «До свидания, мама, не горюй», «Эх, дороги», репертуар Марка Бернеса. Однажды ему предложили стать нормировщиком, говорили: «будешь всегда с хлебом». А он отказался, хотел быть артистом. В лагере они поставили спектакль по пьесе Симонова «Русский вопрос». За роль в нём Вельяминову скостили 163 дня.

А когда Пётр Сергеевич освободился, то поехал в Абакан – в театр. Правда, сразу не взяли, пришлось сначала несколько месяцев валить лес. Будучи известным, уже в 90-е, он скажет: «Я – человек без театрального образования, моими университетами были лагерные подмостки».

– Просто удивительно, в каком количестве постановок Пётр Сергеевич участвовал – в год по 15–17 премьер, – говорит Родин. – Притом самого разного профиля: и классика, и современная драматургия. И пьесы, связанные с советскими праздниками. А ведь при том, что освободили его в 1952 году, реабилитирован он был лишь в 1984-м. Рисковали ли те, кто задействовал его в постановках? Конечно! Правда, Ленина ему не доверяли, а вот родственников Владимира Ульянова он играл.

Справка о реабилитации Петра Вельяминова. Выдана в 1984 году. Раньше этот документ ещё не публиковался, нет его пока и на экспозиции – историк ещё работает с ним. Александр Родин первым показал её читателям «ОГ»

Его часы до сих пор идут

Все эти сведения, документы, личные предметы, архивные фотографии по крупице собирал историк Александр Родин. В 2011 году он поехал в Питер, чтобы познакомиться с вдовой актёра – Татьяной Александровной. Сначала она тоже была удивлена – приехал человек с Урала, какой ему резон? Потом, конечно, всё прояснилось, с тех пор они сотрудничают. Татьяна Александровна передала музею барельеф Петра Сергеевича, который сделал питерский скульптор на смерть артиста. Здесь же его личные именные часы, которые до сих пор идут…

Интересная история получилась с подарком музея к 90-летию артиста. В Санкт-Петербурге вдова Петра Сергеевича организовала большой памятный вечер, в котором приняли участие известные артисты, дружившие с Петром Вельяминовым – Сергей Селин, Иван Краско, Сергей Мигицко, Елена Ваенга (она училась у Петра Сергеевича). К этому вечеру музейные работники сделали макет корабля – ведь много ролей у Вельяминова связаны с профессией моряка. Оказалось, что и при жизни артиста один оперный певец пришёл к нему домой, вдохновившись встречей, и сначала исполнил оперные арии в подъезде (да так, что вышли все соседи), а потом подарил ему парусник, на котором было написано «Пётр Вельяминов». В музее об этом не знали, но, видимо, почувствовали и прислали в Санкт-Петербург фото своего подарка.

Эта экспозиция ещё будет расширяться. Также Александр Родин отказался от своих депутатских полномочий и сейчас пишет книгу об известном актёре, где главной линией станет его жизнь на Урале.

На открытии выставки присутствовал и глава Краснотурьинска Александр Устинов. Он сказал о том, что сейчас рассматривается предложение об установлении в их городе памятника актёру.

Известные артисты о Петре Вельяминове

Аудиозапись выступления Елены Ваенги. Неизвестный фотограф

Аудиозапись выступления Николая Иванова. Неизвестный фотограф

Аудиозапись выступления Валерия Никитенко. Неизвестный фотограф

Аудиозапись выступления Владимира Татосова. Неизвестный фотограф