Быт и быль Старой Европы

Литография Эмиля Демэзона (1812-1880) «Две девушки в швейцарских костюмах» (год неизвестен) с оригинала Жюльена Валлу де Вильнёфа (1795-1866)

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Сегодня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открывается новая выставка – «Быт и нравы Старой Европы». На ней представлены 28 графических работ из фондов музея, которые в полной мере отражают повседневную жизнь европейцев XVII-XIX веков.

Выставка – настоящий новогодний подарок для свердловчан, поскольку в таком составе работы выставляются впервые. Экспозиция включает в себя произведения, выполненные в разных графических техниках: офорте, резцовой гравюре, меццо-тинто и литографии, а также объединяет представителей разных европейских школ: французской, немецкой, английской, итальянской. На выставке «Быт и нравы Старой Европы» можно увидеть работы, выполненные с картин крупнейших фламандских и голландских художников XVII века – Давида Тенирса Младшего, Герарда Терборха, Питера Пауля Рубенса, Корнелиса Беги и других.

– Выставка, с одной стороны, посвящена бытовому жанру, – рассказала куратор проекта, завсектором зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Пермякова. – А с другой, здесь же можно говорить о творчестве гравёров разных европейских школ, а также о творчестве самих живописцев. Многообразен и тематический ряд. Здесь представлены сцены труда, уборки урожая, охоты, танцев, семейные занятия. Конечно, бытовые детали начали проникать в искусство ещё в Средние века, но именно в XVII-XVIII веках происходит расцвет этого жанра. Но выставка получилась разно­образной, потому что наряду с бытовыми сюжетами мы также выставляем гравюры и литографии, раскрывающие художественный мир классических произведений европейской литературы, например, «Ромео и Джульетты» и «Фауста». Кроме того, представлены костюмные зарисовки XVIII-XIX веков, выполненные в путешествиях по Европе и России. Можно увидеть национальные костюмы Чувашии и Сибири, которые привлекли внимание французских художников.

Офорт Пьера Антонио Мартини (1738-1797) и Жана-Филиппа Леба (1707–1783) «На базаре» (1774 год) с оригинала Давида Тенирса Младшего (1610-1690)

Кстати, об уникальности выставки свидетельствует и тот факт, что графика – редко доступный для зрителя вид искусства. Прихотливые работы требуют особых условий экспонирования и очень чувствительны к свету, по­этому большую часть времени хранятся в запасниках музея. Так, выставлять гравюры можно не больше трёх месяцев и только при температуре 18 градусов выше нуля, а после выставки работы должны «отдохнуть» минимум три года.

Выставка продлится до 22 января 2017 года.