Об Уралвагонзаводе языком Ключевского

Первая часть монографии вышла в 2009 году, последняя – в 2011-м

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Научный редактор отдела по связям с общественностью Уралвагонзавода Сергей Устьянцев удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества» за монографию «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века». В четверг, на торжественной церемонии в Доме Пашкова Сергей получил свою награду.

Трёхтомное издание посвящено изучению Уралвагонзавода – предприятия с интереснейшей индустриальной культурой, где успешно решались и решаются задачи по созданию и производству совершенно разных изделий – от подвижного состава и криогенной техники до бронированных машин. Первые три книги охватывают период с начала 1930-х до 1950 года.

– Над монографией Сергей работал более десяти лет, – рассказала «ОГ» директор музейно-выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина. – Это очень серьёзное исследование. Я не знаю в России и СССР таких глубоких книг, посвящённых промышленным предприятиям. Причём Сергей об очень сложных вещах пишет интересно и увлекательно. Он сам всегда говорит, что в любом историческом исследовании должна быть интрига. В этом плане его можно сравнить с Ключевским.

Сергей Устьянцев уже не первый десяток лет занимается исследованием истории уральской промышленности. Сейчас Устьянцев работает над созданием и воплощением концепции Музея Танкпрома.