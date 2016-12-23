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Об Уралвагонзаводе языком Ключевского

23 декабря 2016, 18:36 / Культура
Первая часть монографии вышла в 2009 году, последняя – в 2011-м

Первая часть монографии вышла в 2009 году, последняя – в 2011-м

  • Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Научный редактор отдела по связям с общественностью Уралвагонзавода Сергей Устьянцев удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества» за монографию «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века». В четверг, на торжественной церемонии в Доме Пашкова Сергей получил свою награду.

Трёхтомное издание посвящено изучению Уралвагонзавода – предприятия с интереснейшей индустриальной культурой, где успешно решались и решаются задачи по созданию и производству совершенно разных изделий – от подвижного состава и криогенной техники до бронированных машин. Первые три книги охватывают период с начала 1930-х до 1950 года.

– Над монографией Сергей работал более десяти лет, – рассказала «ОГ» директор музейно-выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина. – Это очень серьёзное исследование. Я не знаю в России и СССР таких глубоких книг, посвящённых промышленным предприятиям. Причём Сергей об очень сложных вещах пишет интересно и увлекательно. Он сам всегда говорит, что в любом историческом исследовании должна быть интрига. В этом плане его можно сравнить с Ключевским.

Сергей Устьянцев уже не первый десяток лет занимается исследованием истории уральской промышленности. Сейчас Устьянцев работает над созданием и воплощением концепции Музея Танкпрома.

Справка «ОГ»

Всероссийская литературная премия «Щит и меч Отечества» учреждена в 2014 году газетой «Военно-промышленный курьер», Союзом писателей России и Российским книжным союзом. Премия присуждается писателям, журналистам и публицистам, которые в высокохудожественной форме пишут об идеях патриотизма, национальной гордости, воинской чести.

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