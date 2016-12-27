Киномузей масштаба страны

Несколько дней назад Музей кино официально переехал в павильон на ВДНХ, где уже начинается работа над выставками. Торжественное открытие музея в новом здании (на снимке – его проект) пройдёт летом 2017 года в рамках Московского международного кинофестивал

Опубликовано в №243 от 28.12.2016

На днях в Москве впервые за всю историю своё здание обрёл Государственный центральный музей кино. В финале Года российского кино музей переехал на ВДНХ, где наконец-то появилась возможность выставлять уникальные экспозиции. Более того, впервые Музей кино вышел за пределы Москвы и начал активную работу с регионами, в том числе и со Свердловской областью. В преддверии новоселья о новых направлениях развития музея мы поговорили с его директором Ларисой СОЛОНИЦЫНОЙ.

Кино по гамбургскому счёту

– Музею кино в этом году исполнилось 27 лет. Возник он по инициативе Союза кинематографистов, а в 2001 году стал государственным, – рассказывает Лариса Солоницына. – Многие помнят музей, когда он ещё базировался в киноцентре на Красной Пресне. Там было пять залов, где шли очень интересные кинопрограммы. Тогда ещё не было Интернета – ничего нельзя было найти, скачать, и эти грамотно составленные программы занимали совершенно уникальную нишу – я сама прекрасно помню очереди в киноцентр…

– О синематеке тех времён ходят легенды. Режиссёр Сергей Соловьёв, который недавно приезжал в Екатеринбург, рассказывал, что Музей кино воспитал поколение кинематографистов…

– Это точно. Деятельность Музея кино того времени вообще очень сложно переоценить. Другое дело, что за этим последовал десятилетний период, когда музей с Красной Пресни уехал, и его приютил в конце концов Мосфильм. Но до сих пор там располагались только фонды, на всех сотрудников у нас было всего три кабинета и фондохранилища. Эти десять лет – упущенная интеллектуальная выгода. Потому что сколько людей Музей кино тогда сориентировал, научил, заинтересовал – трудно даже переоценить. Тот же Андрей Звягинцев всегда говорит, что пришёл именно из Музея кино.

И за упущенные десять лет мы потеряли поколение хороших режиссёров, операторов, сценаристов. Десятилетие, которое и без того для нашего кино было очень непростым. Не было института профилирования, прививания хорошего вкуса, напоминания о том, каким кино вообще должно было быть по гамбургскому счёту. Поэтому, когда я пришла в Музей два года назад, мы поставили себе главную задачу – открыть его для посетителей.

Музей Свердловской киностудии был открыт 26 августа 1994 года. Создавали его художник-постановщик Юрий Истратов и киновед Лев Эглит (на фото). После ухода из жизни Льва Николаевича и музея не стало. Теперь появилась надежда, что память о лучшем периоде киностудии будет восстановлена уже московскими специалистами. Неизвестный фотограф

Флагман киноклубной сети

– В течение всего Года кино мы то и дело слышали, что в стране не хватает сети киноклубов. Поскольку прокат ориентирован на американские блокбастеры, и за год с этим особо ничего не получилось сделать – даже на государственном уровне. А сеть киноклубов воспитала бы думающего, разбирающегося зрителя. Мог бы Музей кино, опираясь на удачный опыт своей синематеки, стать флагманом такого движения по всей стране?

– Таким флагманом пытался стать Союз кинематографистов РФ. Замечательный режиссёр Геннадий Полока, руководитель московского отделения Союза, последние два года своей жизни занимался возрождением киноклубного движения. Он разработал программу, но, к сожалению, с его уходом из жизни она была приостановлена. В Москве и в Питере это не нужно – эти города уже перенасыщены всем. А вот в регионах эта потребность выражена очень сильно. Мне кажется, что сейчас Музей кино мог бы на себя взять создание такой киноклубной сети, имея возможность насыщать это всем тем, что у нас есть – и выставочной деятельностью, и интересными программами по истории кино, и ретроспективными показами. Обсуждали мы уже и возможность показа современного неигрового кино, анимации, игрового авторского кино. В этом направлении мы уже работаем.

– Насколько знаем, раньше Музей кино ограничивался только показами фильмов, лекциями. А выставок не было, несмотря на то, что у Музея уникальные фонды…

– Всё просто – у музея не было своего здания. В помещении на Красной Пресне были и рестораны, и офисы, и казино. А вот специализированного музейного пространства не было. Теперь впервые за много лет мы покажем наши фонды в павильоне на ВДНХ, куда переехал музей. У нас замечательные коллекции кинофототехники, причём начиная даже не с камер «Пате», а ещё с волшебных фонарей, которые предшествовали появлению кинематографа. Очень интересный фотофонд, рукописный фонд, где собраны либретто, письма. Изофонд – эти выставки вообще можно делать как живописные. Раньше многое из этого на киностудиях просто выбрасывалось, но были хранители, которые по крупицам это собирали, буквально доставали из мусорок. А сегодня всё это с успехом продаётся на аукционах… Мы и сейчас пополняем наши фонды – что-то закупаем, что-то нам приносят сами кинематографисты, потому что понимают, что это государственное хранение. Недавно купили первый научно-популярный фильм в стране, созданный компанией Александра Ханжонкова – картину «Деятельность сердца», снятую на плёнку в 28 мм – формат, который не прижился в нашем кино.

За пределами элитарного клуба

– Какую работу ещё будете вести за пределами Москвы?

– Мы уже её ведём. Большую выставку из 250 оригинальных музейных экспонатов мы привезли в феврале в Ханты-Мансийск, затем была экспозиция во Владивостоке. Всё это мы начали делать ещё тогда, когда у нас не было своего помещения и мы сами ещё находились в процессе переезда. Раньше Музей кино вообще никуда не вывозил свои экспонаты, это был в хорошем смысле закрытый элитарный клуб, что тоже было прекрасно. Но я считаю, что всё-таки государственный музей часть своих сил и времени должен отдавать для людей, которые живут за пределами столицы.

– Мы не устаём задавать вопросы о судьбе Свердловской киностудии. Тем более что раньше там был музей…

– Могу сказать только, что указом президента приостановлена приватизация киностудий страны, что подразумевает выработку некоего алгоритма, по которому будут существовать киностудии дальше. Кто его будет разрабатывать и каким он будет, пока не знаю. Но сам факт, что президент в Год кино сказал: стоп, давайте-ка сначала разберёмся, – уже что-то значит. А что касается музея, то после смерти хранителя музея Свердловской киностудии не знаю, что там вообще осталось. Но я буду налаживать этот мостик, и если со студии кто-то из сотрудников что-то забирал домой на хранение, то мы готовы забрать это в Центральный музей, поставить на госхранение и таким образом увековечить память киностудии, чтобы не потерять это навсегда.