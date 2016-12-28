«Викинг» пришёл побеждать

Данила Козловский (слева), чтобы вжиться в роль, много репетировал до съёмок. Кадр из фильма «ВИКИНГ» РЕЖИССЁР А.КРАВЧУК

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

Сегодня в прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов 2016 года – историческая сага «Викинг». Масштабный российский блокбастер, посвящённый жизни князя Владимира, завершает в России Год кино. За 366 дней мы посмотрели немало хороших отечественных фильмов, а выход в прокат «Викинга» – это заключительный аккорд в плодотворном киносезоне. Перед премьерой картины «ОГ» пообщалась с исполнителем главной роли, актёром театра и кино Данилой КОЗЛОВСКИМ.

Масштабный проект Андрея Кравчука (ранее он снял «Адмирала» и «Итальянца») создавался более семи лет. В нём слились вся сила и амбициозность отечественного кинопроизодства – актёры, бюджет (1,2 миллиарда рублей), продюсеры, графика, костюмы, словом – всё. В основе сюжета – X век, средневековая Русь. Трое сыновей князя Святослава Игоревича бьются за престол. На охоте случайно погибает Олег (Кирилл Плетнёв), и вина за его смерть ложится на киевского князя Ярополка Святославича (Александра Устюгова). По древнему закону мстить за его смерть должен младший брат – незаконнорождённый Владимир (Данила Козловский). Но он этого делать не собирается, и за отказ убивать он сам жестоко поплатится.

– Данила, на вашем счету более 30 ролей в кино. Но недавно вы отметили, что «Викинг» – «один из самых сильных кинематографических опытов в моей жизни». Что вас больше всего поразило в проекте?

– Честно, без дежурных речей: съёмки произвели на меня самое сильное впечатление. И да, этот опыт очень важен для меня. Во всех смыслах – начиная от роли, характера и заканчивая самыми, казалось бы, простыми производственными вопросами. Хотя слово «просто» к этому проекту не подходит, поскольку это один из самых сложных фильмов и в художественном смысле, и в технологическом.

– Кстати, о съёмках. Пишут, что вам на них пришлось очень несладко…

– Картину мы начали снимать зимой, а закончили летом, и было все – холод, жара, проливной дождь. Часть съёмок проходила в Крыму, а там был ураган! Нас чуть не уносило, но мы продолжали работать, потому что все понимали – это необходимо снять именно сегодня.

– Были моменты, когда думали: «Всё. Нужно сдаться»?

– Было такое… Две недели мы работали, когда нас поливали из брандспойтов, и в какой-то момент у меня проскочила такая мысль… Или когда однажды декорация случайно загорелась – слава богу, увидели, успели потушить. Кровь, грязь, пот – у меня масса, скажем так, не самых приятных воспоминаний. Но сейчас оглядываюсь назад с благодарностью: это было круто, я счастлив, что пришлось через это пройти, это дало несравненный опыт. Ещё признаюсь, что когда картина начиналась, я не верил, что мы всё снимем в срок. Но мы справились, смогли сделать без задержек. Тут мне бы хотелось искренне поблагодарить всю команду. Трудно поверить, какой сложный путь мы прошли.

– Если говорить о команде, то с режиссёром Андреем Кравчуком вы работали впервые. Сработались с ним?

– Я получал огромное удовольствие от работы с Андреем Юрьевичем. Он из того типа режиссёров, кто каждый день пытается понять тебя по-новому. Он чувствует тебя, твоё настроение, с которым ты приходишь на площадку. Но самое главное – это полное ощущение того, что в первую очередь он думает об актёре. К примеру, снимали мы очень трудные сцены с массовкой и горящим городом, а Андрей Юрьевич после каждого дубля подходил, спрашивал, всё ли хорошо, говорил слова поддержки. Он помогал почувствовать себя уверенно в кадре, а это, поверьте мне, для артиста очень важно.

– В фильме звёздный состав – Суханов, Ходченкова, Смоляков, вам, конечно, не привыкать работать с такими артистами, но вы в одном из интервью почему-то первым делом упомянули массовку.

– Потому что массовка работала с таким отношением! Правда! Они по-настоящему помогли сделать несколько сцен. Например, была такая сцена, где на капище люди входят в транс. И мне играть было очень комфортно, потому что я видел реальных людей – среди них не было профессиональных актёров. Люди рыдали, переживали и вошли в реальный транс! Они поверили в обстоятельства и включились. Но, конечно, не могу не сказать о своих партнёрах. С Максимом Сухановым мы уже работали несколько лет назад на одной картине, и на «Викинге» я получал огромное удовольствие от нашего партнёрства. Со Светой Ходченковой у нас тоже вторая картина. Все они открылись для меня совершенно по-новому.

– Возвращаясь к вашему герою, ваш Владимир – это не исторический персонаж. Как вы входили в образ, как создавали его?

– Мы не играем исторического князя Владимира, потому что не знаем, каким он был. Да, есть «Повесть временных лет», но она не даёт нам полного и, уж точно, реального представления. Есть сценарий, на мой взгляд, очень сильный и интересный. В этом сценарии есть герой, вокруг которого всё происходит. Вот я и играю его, создаю своего Владимира. Вживаться в роль мне помог исторический антураж. Я и никто другой не знают, какие костюмы были в то время. Поэтому и было решено сочинить свою собственную реальность. Для съёмок фильма было построено более шести декорационных комплексов, сшито более полутора тысяч оригинальных костюмов. Художник по костюмам Екатерина Шапкайц проработала всё до мельчайших деталей. Мы надевали костюмы – и верили в обстоятельства.

– Данила, если всё сложить, получается, что «Викинг» – уникальная картина и по размаху, и по содержанию. На ваш взгляд, российский кинематограф вышел на новый уровень?

– В новейшей истории российского кино таких сложных картин не было. То, что продюсеры Анатолий Максимов и Константин Эрнст, режиссёр Андрей Кравчук, сотни профессионалов, которые работали на картине, рискнули отправиться в это путешествие, преодолевая огромное количество сложностей и проблем, вызывает бесконечное уважение. Конечно, мы сделали кино, которое в какой-то степени является беспрецедентным для нашей индустрии. Ещё лет пять назад у нас просто были не готовы к такого рода картине! Здесь все – режиссёр, актёры, рабочие – на принципиально ином уровне.