Планы на каникулы. Рекомендации «ОГ»

Главная рекомендация – не хвататься за всё сразу и составить свой праздничный культурный план. Фото: Евгений ЯЧМЕНЁВ

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

Полторы недели новогодних каникул – прекрасная возможность сделать то, что вы не успели за год. Если вы не собираетесь в тёплые края и ремонт уже сделан, прогулки на природу совершены, есть время что-нибудь почитать, послушать или посмотреть. Наверняка у вас есть уже свой «короткий список» книжных, музыкальных или киношных «хотелок». А может быть, пригодятся и наши советы.

ПОЧИТАТЬ

Джоан Роулинг (она же – Роберт Гэлбрейт). На ваш выбор.

В 2017 году исполняется двадцать лет с тех пор, как читающий мир узнал про Гарри Поттера. В уходящем 2016-м её произведения по-прежнему в хитах, в том числе и написанные под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Можно хоть перечитать многотомную историю противостояния юного волшебника с Тем-Кого-Нельзя-Называть, хоть взяться за книжки категории «16+», если возрастные ограничения на вас уже не распространяются. Но прежде всего – обратите внимание на новую книгу Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», вышедшую в России 7 декабря.

Грегори Дэвид Робертс. Шантарам-2. Тень горы

Продолжение романа «Шантарам», с 2010 года не покидающего тройку лидеров продаж. Внушительных размеров книга даже в эпоху, когда «много буков» способны напрочь отпугнуть потенциального читателя, привлекает и увлекает не только захватывающим сюжетом, но и предельной искренностью автора. «Тень горы» – не менее «многобуквенное», чем первая часть, продолжение истории Лина по прозвищу Шантарам. Он должен исполнить последнее поручение Кадербхая, завоевать доверие живущего на горе мудреца, уцелеть в конфликте главарей мафии и, конечно, обрести любовь и веру.

Лауреаты «Большой книги»

«ОГ» в этом году подробно рассказывала о вручении самой престижной отечественной литературной премии, публиковала интервью с обладателями призов 2016 года Леонидом Юзефовичем и Людмилой Улицкой. Так что можем ответственно заявить – премия «Большой книги» – это надёжный «знак качества», если вы ещё не определились с выбором авторов и произведений на предстоящие полторы недели. Рекомендация «ОГ»: Леонид Юзефович – «Зимняя дорога», Евгений Вололазкин – «Авиатор», Людмила Улицкая – «Лестница Якова».

ПОСМОТРЕТЬ

«Ёлки-5» (Россия, 2016)

Авторы «ёлочного» сериала, выходящего на экраны с 2011 года, не оставляют настойчивых попыток завоевать место не только в новогодней афише кинотеатров, но и в умах кинозрителей. Очередная серия интересна уже хотя бы тем, что действие одной из семи новелл снова происходит в Екатеринбурге, а увидеть на широком экране знакомые места всегда приятно. А будут ли эти фильмы также смотреть через двадцать лет, как смотрят до сих пор «Иронию судьбы», или придётся снимать «Ёлки-25» – время покажет.

«Призрачная красота» (США, 2016)

Фильм с блистательным актёрским составом (Уилл Смит, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Хелен Миррен), увлекательным сюжетом и массой поводов задуматься над тем, что действительно важно в нашей жизни.

«Пьяная фирма» (2016, Россия), 4 серии

Мы, разумеется, двумя руками за здоровый образ жизни, но, кого мы обманываем, после встречи Нового года случаются ситуации, в которых новый российский мини-сериал будет смотреться с повышенным интересом. К тому же блистательный актёрский состав (Михаил Ефремов, Елизавета Боярская, Евгений Цыганов, Марат Башаров) обещает, что вы не пожалеете о зря потраченном времени. И, как сейчас принято специально оговаривать – обязательно смотреть до конца!

ПОСЛУШАТЬ

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра

Даже если вы не большой поклонник классической музыки, этот концерт надо послушать обязательно. В Золотой зал Общества любителей музыки Вены попадает обычно не более пяти процентов желающих, а стоимость билетов измеряется в тысячах евро. Благодаря прямым телетрансляциям, приобщиться к этому действу может любой желающий. Для полноты ощущений можно запастись бутылочкой хорошего шампанского. Прямая трансляция из Вены начнётся на канале «Культура» 1 января в 15.15.

«Смысловые галлюцинации» – альбом «Песни трудных лет» (2016)

Один из самых ярких уральских музыкальных коллективов нашего времени под конец года порадовал своих поклонников выпуском альбома, средства на который группа собрала методом «интернет-шапки по кругу» (то есть «краудфандинга»). Получился отличный сборник нового и переосмысленного лучшего. Слушать придётся с изрядной долей грусти, поскольку коллектив уже давно заявил о том, что этим альбомом заканчивает своё совместное творчество.

Земфира – альбом «Маленький человек» (2016)

На минувшей неделе вышел альбом «Маленький человек. Live», записанный опять же в ходе прощального тура певицы. Один из концертов тура (13 февраля) с аншлагом прошёл в Екатеринбурге, и сейчас есть возможность ещё раз окунуться в атмосферу этого яркого шоу, по крайней мере в его звуковую часть.