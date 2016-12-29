Художник из Екатеринбурга рисует кур и петухов с натуры

Александр Мусин считает, что сегодня интерес к породному птицеводству в России возрождается. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

В рабочее время екатеринбуржец Александр Мусин наносит аэрографом изображения на автомобили и мотоциклы клиентов, а в свободное – рисует кур и петухов. На своих картинах он старается запечатлеть представителей редких куриных пород.

– В мире насчитывается около семисот пород кур, и всех их нарисовать просто нереально, – рассказывает Александр Мусин. – На одну картину у меня уходит два месяца работы, нарисовал пока с десяток, часть продал.

Краска распыляется специальным пистолетом. Основа, на которую наносятся рисунки – предварительно загрунтованная плита МДФ. На такой картине может быть до десяти слоёв с рисунками, которые накладываются друг на друга, и при этом каждый из них лакируется. Многослойность придаёт изображению объём. При этом художник старается запечатлеть все особенности, присущие данной породе. На каждой картине обязательно изображены петух и курочка.

– Всех кур, которых рисую, я видел вживую. Постоянно участвую в выставках породной птицы, сам держу парочку павловской породы. Так что их я рисовал с натуры, – показывает Александр Мусин свою очередную работу.

Азиатская бойцовая порода о-шамо

Павловской породой поневоле залюбуешься – поразительно красивая птица, словно вышедшая из русской сказки, этакая Жар-птица.

– Павловская – потому что выведена была в нижегородском селе Павлово. Она хорошо приспособлена к нашим холодам, посмотрите, у этих куриц даже ноги как у глухаря оперённые. Ни у одной породы кур в мире такого оперения нет. В войну она была практически утеряна. Но любители-птицеводы нашли где-то на Алтае буквально единичных представителей этой породы, уже не совсем чистых, и теперь путём селекции пытаются её восстановить, – говорит Александр Мусин.

Похожая история и у другой уникальной русской породы – орловской.

– Назвали её в честь графа Орлова-Чесменского. Очень красивая курица, но тоже во время войны практически все представители этой породы были съедены, – сетует художник.

До революции наша страна была лидером породного птицеводства. Выставки проходили в Питере и в Москве, со всей Европы любители этой живности съезжались к нам, увозили с собой очень много птицы. Именно по курам у нас был хорош выбор: павловская, орловская ситцевая, русская чёрная бородатая.

– Сейчас я начал писать юрловских голосистых, – продолжает мой собеседник. – Порода отличается тем, что петух может петь до двадцати секунд, а то и дольше. Самые голосистые в конце просто падали в обморок. Раньше за такого петуха корову давали. Есть куча историй о том, как народ на Руси гонялся за голосистыми петухами: один помещик пытался купить у другого, тот – ни в какую. Так он в сердцах переехал петуха на телеге со словами: «не доставайся же ты никому», – рассказывает Александр Мусин.

– Выходит, русские породы выводились ради красоты или барской причуды? – спрашиваю его.

– Не только. У той же павловской курицы, как утверждают гурманы, очень вкусные яйца. Охотники до птицы всегда преследовали в том числе и практические цели. Кстати, охота на Руси – это не только когда зверя убивают. Охоты бывали разные: кто-то канареек разводил, кто-то – голубей, а кто-то и кур.