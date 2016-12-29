Финальные титры: продолжение следует...

Уральский открытый фестиваль российского кино ещё не так популярен, как церемония вручения «Оскара», но связующим звеном с самой авторитетной кинопремией выступил «оскароносец» Владимир Меньшов, возглавлявший жюри фестиваля. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

Год российского кино подошёл к своему финалу. Сегодня мы подводим итоги: каким он был для страны и как отразился на развитии кинематографа в Свердловской области.

Думаем, читатели с нами согласятся, что в этом году было много хорошего, созидательного – громкие отечественные премьеры, открытие кинозалов по всей стране, появление новых фестивалей. В то же время далеко не всё из задуманного, желаемого воплотилось в жизнь – пока ещё не решена судьба региональных киностудий, отечественные картины всё же проигрывают в прокате американским блокбастерам, поддержка режиссёров в регионах не увеличилась, а где-то и уменьшилась. Однако в 2016-м случилось главное – интерес к отечественному кинематографу возрос. И теперь важно не сдать эти позиции, несмотря на то, что 2017-й посвящён уже совсем другой теме.

Фестивальная география

Год российского кино был очень богат на появление новых фестивалей: Ялтинский, Сочинский, Красноярский, нам, конечно, особенно важен Уральский… С одной стороны, это очень позитивное явление, особенно вспоминая, как прошёл такой фестиваль в Екатеринбурге. К нам приехало много известных гостей – Сергей Безруков, Владимир Хотиненко, Инна Чурикова, Глеб Панфилов и другие. И большинство из них с удовольствием общались со зрителями, проводили творческие встречи, показывали фильмы. Благодаря фестивалю у свердловчан появилась уникальная возможность увидеть десятки российских премьерных фильмов, притом абсолютно бесплатно. С другой стороны, контент этих фестивалей повторялся практически один в один, и уникальность их сводилась исключительно к географическому признаку. Возможно – и это мнение звучало во время Года кино несколько раз – если бы деньги, которые выделялись на проведение этих фестивалей с красными ковровыми дорожками и приездами звёзд, пошли бы на производство фильмов, то для кинематографической отрасли это было бы полезнее. Более того, известно, что финансовые трудности в этом году испытывали фестивали с уже богатой историей. И, возможно, вместо десятка новых на высоком уровне можно было провести один, но уже давным-давно зарекомендовавший себя, любимый зрителями кинофорум… Но истории не бывает в сослагательном наклонении. И теперь только наступающий год покажет, какие из новых фестивалей действительно выживут и будут иметь своё славное продолжение.

Осталось вернуть зрителей

Пожалуй, главное, что случилось в сфере кино в этом году – это то, что по всей стране открылось больше сотни новых кинозалов. И наша область не только не была исключением, а стала одним из лидеров в конкурсе Фонда кино. Современные залы активно открывались в малых городах и населённых пунктах нашего региона – Буланаше, Тавде, Верхней Салде и других. В области модернизирован самый северный кинотеатр – в Ивделе. Мы часто рассказывали об открытии новых залов на страницах газеты. И были очень удивлены, когда на круглом столе в Екатеринбурге выступил режиссёр Сергей Соловьёв и сказал, что не понимает, кому эти современные кинотеатры нужны. Возможно, находясь в Москве, где кинотеатров не счесть, действительно кажется, что проблемы нет. И понятно, что Соловьёв имел в виду, что сегодня нет столько фильмов, сколько открыто залов. Но Год кино показал, что хорошие, кассовые картины в России снимать умеют. И если бы не было залов, то не было бы премьеры «Экипажа» в Салде, дети в Ивделе не увидели бы в один день со всеми другими в стране мультфильм «Иван-царевич и Морской царь», как и новогодний символ – «Ёлки-5». Жителям этих городов теперь не придётся ехать за десятки километров, да и у молодёжи в малых городах наконец-то появится досуг.

Но напомним один из материалов «ОГ», который так и назывался «Осталось вернуть зрителей», где мы говорили о том, что в новый кинотеатр публику ещё надо заманить… И дело не только в том, что за много лет они забыли туда дорогу, а в первую очередь в том – есть ли что там смотреть? Показательным примером в этом году стала акция «Ночь кино». Давайте вспомним – бесплатно можно было посмотреть несколько российских картин. Но какие? Мульт­фильм «Смешарики», игровые картины – «Легенда

№ 17» и «Батальонъ». Ни одной премьеры. «Легенда № 17», напоминаем, вышла в 2013 году. Неужели нам действительно больше нечего было представить? Да, хороших, захватывающих фильмов по-прежнему было не так много, как хотелось бы. Другое дело, что у них наконец-то появилась мощная реклама, которая притягивает зрителя в кинозалы – на тех же «28 панфиловцев», «Викинг» и «Ледокол».

Телесериальная держава

А чтобы количество хороших фильмов в следующем году не снизилось, нашим кинематографистам придётся сильно постараться. На круглом столе Уральского фестиваля российского кино привели такую статистику – игровым кино в нашей стране сейчас занимаются примерно 250 режиссёров, а сериалами – 800. За два сезона в России сняли 815 сериалов, что составляет 4700 часов (!) Вспомните нескончаемые мыльные оперы на телеканале «Россия», множество многосерийных биографических художественных фильмов на Первом канале или бесконечных «Интернов» на ТНТ. И кинематографистов, которые с головой уходят в сериалы и иногда уже не возвращаются, можно понять. Ведь получить прибыль с кино сегодня очень сложно, а сериалы возмещают затраты уже с первого показа. Хотя нельзя не признать, что и сами сериалы выходят на качественно новый уровень. Так, напоминаем, для будущего сериала «Тобол» сценарий пишет сам Алексей Иванов. Несколько последних сериалов для Первого канала сняли знаменитые Валерий Усков и Владимир Краснопольский. Но в мире кино всерьёз опасаются, что скоро просто не останется энтузиастов, которые захотят снимать качественное полнометражное кино.

Инновации вместо живого искусства?

В Год кино в нашей области в сфере кино ждали разрешения двух проблем. Первое – это решение по Свердловской киностудии, а второе – помощь региональным режиссёрам, и в первую очередь – в съёмке художественного полнометражного кино.

C анимацией у нас дела обстоят неплохо. Здесь одной из самых ярких работ этого года стал мультфильм «Среди чёрных волн» Анны Будановой, которая объехала с ним уже полмира и получила призы девяти международных фестивалей. В документальном кино свердловские авторы традиционно держат высокую планку – одним из самых громких фильмов стала картина Георгия Негашева, Андрея Титова и Павла Фаттахутдинова «Равная величайшим битвам», посвящённая военной эвакуации на Урал. Минкульт РФ в какой-то степени поддерживает документалистов и анимацию, но вот художественное полнометражное кино сейчас в регионе снимает, пожалуй, только Алексей Федорченко. И в Год кино ничего не изменилось.

Мы много писали о нашей киностудии, и пока процесс приватизации приостановлен, а на её базе создаётся «креативный кинокластер»… За модными словами пока ни одного художественного фильма, начиная с 2013 года. Три года назад на киностудии сняли картину «Миссия 1.2». Но кто из наших читателей что-то о ней слышал? Это, скорее, вопрос риторический.