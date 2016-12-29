Российский прокат вытянули «Экипаж» и «панфиловцы»

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

Если прошлый год вряд ли можно назвать успешным для российского кино, то год уходящий реабилитировал ситуацию – отечественные ленты в кинотеатрах страны за 11 месяцев посмотрело больше зрителей, чем за весь 2015-й, а кассовые сборы за этот же период увеличились почти на миллиард рублей.

Бьём рекорды

Интерпретировать итоги Года российского кино можно по-разному, но цифры, как говорится, налицо. Ещё по ходу киносезона, когда мы наблюдали выход одной успешной картины за другой, становилось ясно, что этот год точно преподнесёт нам свои сюрпризы и свои рекорды. Так оно и вышло.

В прошлом году российские ленты собрали в прокате 7,2 млрд рублей. Сумма немаленькая, но, конечно, не рекорд. А вот тем самым рекордом считался год 2013-й, когда на экране вышли «Сталинград», «Легенда №17» и «Горько!». Тогда совокупные кассовые сборы отечественных фильмов равнялись 7,97 млрд рублей, причём с учётом и тех билетов, которые были проданы на территории стран СНГ (правда, за исключением Украины). Но ещё за месяц до окончания нынешнего года Фонд кино объявил – сборы российских фильмов по итогам 2016 года впервые могут превысить 8 миллиардов рублей. Прогнозировать точный результат сложно, но уже сейчас он превысил эту отметку, а по данным Фонда на конец года, мы получим 8,3–8,4 миллиарда рублей.

Кроме того, на 100 процентов (!) увеличились сборы российских фильмов в международном прокате. В прошлом году они составили $17 млн, а этом – $35 млн (примерно 2,1 млрд рублей)

От количества к качеству

Сборы зависят от количества фильмов, которые выходят на экраны. Конечно, ещё и от качества, но на это утверждение отвечает общая цифра сборов – если люди смотрят, значит, нравится. В 2015 году на экраны вышли 123 ленты, а в 2016-м этот показатель равен 136. Подтверждая тезис о количестве и качестве, можно добавить, что отечественные ленты за 11 месяцев 2016-го в кинотеатрах страны посмотрело больше зрителей, чем за весь прошлый год. Цифра эта выросла примерно на 10 процентов и составила 34 млн человек. Говорить про качество хотелось бы и больше, но это уже за пределами статистики.

Увы, но нет сильно положительных тенденций в увеличении доли российского кино в прокате. «По календарному году останется стабильной – 18 процентов, как и на протяжении последних трёх лет. Однако если оценивать долю по календарю релизов, то есть учитывать все отечественные фильмы, которые вышли в прокат в текущем году, то можно отметить рост доли на 3–4 процента», – отметил исполнительный директор российского Фонда кино Антон Малышев.

«Экипаж» – поднялся, «Жених» – выстрелил

В Год кино по кассовым сборам оптимистично входила лишь анимация – мульт­фильм «Три богатыря. Ход конём» занял первое место по итогам первого уикенда 2016-го и собрал 695 миллионов рублей. Но заканчивается он уже под эгидой так называемых «российских блокбастеров». «28 панфиловцев» собрали 365,6 миллиона рублей, мистический триллер «Дуэлянт» – 365, «Ледокол» – 339,8. Выбивается, пожалуй, из этого списка фильм свердловчанина Александра Незлобина «Жених» – 463, 6 млн рублей. Но главным рекордсменом этого года, конечно, стал лебедевский «Экипаж», который собрал почти полтора миллиарда рублей (1,42 млрд). Он же вошёл в 25 самых кассовых фильмов в российском прокате за последние 10 лет, где занял 18-е место. Напомним, что в 2015 году ни одной отечественной картине не удалось попасть в этот рейтинг. Возможно, своё веское слово скажет «Викинг», но его успех покажет время.