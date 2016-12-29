Фильмы 2016 года по версии «ОГ»

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

«Экипаж»

Кадр из фильма

Фильм о молодом лётчике, который смог спасти жизни сотни людей, первым в этом году доказал жизнеспособность российского кино. Масштабный, дорогостоящий (650 миллионов рублей) проект от Николая Лебедева (он же снял «Легенду №17»), собрал небывалую сумму в прокате – больше 1,5 миллиарда рублей и вошёл в топ-25 самых кассовых отечественных картин последних лет. Картина о храбрости и героизме простых лётчиков поднимает отечественное кино на совершенно иной уровень, сравнимый с голливудским продуктом.

«Дуэлянт»

Кадр из фильма

Ещё до выхода фильма критики назвали его «самым интригующим российским фильмом года». Действительно, режиссёр фильма Алексей Мизгирёв сделал всё возможное, чтобы представить зрителю мистическое, загадочное, но при этом очень красивое кино. Фильм собрал в прокате 365 млн рублей, а СМИ по праву запестрели заголовками – «первый российский блокбастер».

«28 панфиловцев»

Кадр из фильма

Картина Андрея Шальопы и Кима Дружинина о подвиге панфиловцев в процессе производства вызвала бурные обсуждения: одни были уверены, что фильму о подвиге – быть, другие ставили под сомнение идею очередной военной «киноэпопеи». Но в итоге мы получили один из самых успешных фильмов в ХХI веке о войне. Честное, мужское кино без доли фальши и бессмысленного пафоса.

«Викинг»

Кадр из фильма

Масштабный проект Андрея Кравчука стал фильмом-закрытием Года кино в России. Картина стала своего рода доказательством, что российское кино создаёт действительно достойные вещи. «Ещё лет пять назад у нас просто были не готовы к такого рода картине! Здесь все – режиссёр, актёры, рабочие – на принципиально ином уровне», – отметил в интервью «ОГ» исполнитель главной роли Данила Козловский.