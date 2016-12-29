Афиша на праздники

Опубликовано в №245 от 30.12.2016

Спорт

1. Матчи чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд

Когда: 28 декабря — 5 января

Где: Канада

Трансляция: каналы «Матч-ТВ»

С этого турнира традиционно начинается календарный спортивный год. Если раньше, едва оторвавшись от новогоднего застолья, вся страна приникала к экранам, наблюдая за товарищескими играми наших ведущих клубов с командами НХЛ, сейчас всё внимание — «молодёжке».

2. Четвёртый этап Кубка мира по биатлону

Когда: 5–8 января

Где: Оберхоф (Германия)

Трансляция: каналы «Матч-ТВ»

Допинговый скандал на время миновал сборную России по биатлону, от стартов были отстранены всего два спорт-

смена, чьи имена не разглашаются. А значит, в новогодние праздники у российских телезрителей будет возможность увидеть выступление национальной сборной в боевом составе на четвёртом этапе Кубка мира. Всё внимание свердловчан будет уделено Антону Шипулину и Екатерине Глазыриной. Спортсмены будут соревноваться в спринтерской гонке, в гонке преследования и в гонке с общего старта.

3. «Рождественские старты»

Когда: 7 января

Где: СК «Луч» (Екатеринбург)

Традиционно в канун Рождества в Екатеринбурге пройдут Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты». Они проводятся в память об Эдуарде Яламове — бывшем директоре Уральского оптико-механического завода и создателе спортклуба «Луч».

В этом году в соревнованиях примут участие более двухсот спортсменов. Уже подтвердили своё участие чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион Иван Ухов — один из сильнейших прыгунов в высоту, чемпион Европы Сергей Мудров, чемпион мира среди молодёжи Михаил Акименко.

«Рождественские старты» — первый отборочный этап в сборную России, который также является открытием легкоатлетического сезона. Турнир пройдёт в спортивном комплексе «Луч» 7 января.

4. Первые матчи КХЛ в 2017 году

Когда: 4, 6, 8 января

Где: КРК «Уралец» (Екатеринбург)

Трансляция: ОТВ

В новогодние праздники «Автомобилист» возобновит борьбу за попадание в плей-офф КХЛ. 1 января команда возвращается в Екатеринбург из Швейцарии, а уже 4 января проведёт свой первый домашний матч в 2017 году. Соперником «шофёров» станет «Сочи». 6 января «Автомобилист» сыграет с нижегородским «Торпедо», а завершит январские праздники матч «Автомобилист» — «Спартак».

5. Первый домашний матч «УГМК» в 2017 году

Когда: 8 января

Где: ДИВС «Уралочка» (Екатеринбург)

Трансляция: ОТВ и www.russiabasket.ru

Женский баскетбол в Екатеринбурге очень популярен, трибуны ДИВСа заполняются практически полностью на каждый матч. В заключительный день январских праздников «лисицы» проведут свой первый домашний матч в новом году, поэтому у свердловчан есть прекрасная возможность завершить праздники на мажорной ноте семейным походом на баскетбол.

Культура

1. Вся классика советского кино: от «Приключений Шурика» до «Иронии судьбы»

Когда: 31 декабря — 1 января

Где: практически на любом канале ТВ

Эти фильмы многие знают наизусть, но всё равно смотрят каждый год. В салате оливье, приготовленном без комедии Рязанова, идущей фоном, как будто не хватает какого-то самого важного ингредиента. А ведь можно смотреть эти фильмы и без звука, самим вместе с друзьями произнося реплики героев.

2. «Рождественский концерт»

Когда: 7 и 8 января

Где: Театр оперы и балета (Екатеринбург)

Рождество и Новый год — время чудес и приятных сюрпризов. Екатеринбургский театр оперы и балета приглашает зрителей погрузиться в атмосферу зимнего торжества — музыкальная феерия и симфония сказочных звуков ждут на «Рождественских концертах».

3. Новогодние премьеры от российского кинематографа

Когда: новогодние праздники

Где: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области

В большой прокат выходят сразу две российские премьеры: пятая часть новогоднего фильма «Ёлки» и «Дед Мороз. Битва магов» с Фёдором Бондарчуком в главной роли. Если от привычных советских комедий вам станет скучно в новогодние праздники, хорошим решением будет поход в кино на один из этих фильмов.

4. Поэтический «Альманах-2017»

Когда: 7 января в 18.00

Где: Ельцин Центр

В кинозале Ельцин Центра в рамках «Альманаха-2017» соберётся группа так называемых «неофициальных» поэтов — Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Юлий Гуголев, Виктор Коваль, Лев Рубинштейн. Крупнейшие российские авторы прочтут свои стихи, а после выступления у зрителей будет возможность задать вопрос любимому поэту.

5. Спектакль «Ряженые, или Вечера на хуторе»

Когда: 2, 6, 7 января — 18.00

Где: «Тургенев театр» (ул. Ленина, 49)

Новый екатеринбургский театр представляет премьеру — одноимённую повесть Николая Гоголя в сценической версии уральского драматурга Олега Богаева. Главная рождественская история о любви Вакулы и Оксаны обещает превратиться в настоящий карнавал: шутки, песни, пляски — всё будет создавать ощущение праздничных рождественских вечеров.