33 года назад по телевидению впервые показали «Наутилус Помпилиус»

От первой телевизионной записи «Нау» остался лишь небольшой фрагмент очень плохого качества длительностью 1 минута 15 секунд

Опубликовано в №246 от 31.12.2016

В 1983 году на Свердловском телевидении впервые показали выступление будущих групп Свердловского рок-клуба – «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус».

Группы были приглашены в нoвoгoднюю развлекательную прoграмму, сoставленную из нoмерoв студенческoй самoдеятельнoсти. С помощью поэта Ильи Кормильцева музыканты специально для этой записи сочинили две задушевные песни. Композиция Егора Белкина «оригинально» называлась «Новый год», а бутусовская – «Снежная пыль».

– В том же году в один из сборных телеконцертов включили песню «Как поверить» группы «Трек», – так описывает эту ситуацию в книге «История свердловского рока» екатеринбургский журналист Дмитрий Карасюк. – Естественно, выступление шло под фонограмму. Под неё же, родимую, 31 декабря в программе, посвящённой студенческой самодеятельности, спели «Урфин Джюс» и «Наутилус». Кстати, за это выступление музыканты получили первый в своей жизни официальный гонорар. Композиторы – по 35 рублей, поэт – 22 рубля (за оба текста), прочие музыканты – по 8 рублей 97 копеек.

Передача эта, в общем-то, прошла совершенно незамеченной, а впоследствии и вовсе была стёрта. Но по счастливой случайности остался небольшой фрагмент именно с выступлением Бутусова. На нём видно, как на фоне немудрёных спецэффектов (что-то вроде зажжённого бенгальского огня) полуподпольные рокеры в классических костюмах исполняют лиричную песню.

«Снежная пыль» никогда не выходила на альбомах «Наутилиса», и полный текст был забыт. Спустя много лет Вячеслав Бутусов написал на старую мелодию новые стихи, и получившаяся композиция вошла под названием «Звезда» в альбом «Богомол» (2008 год) группы «Ю-Питер». «Я нашёл текст, который на фоне всего случившегося был мне близок, и положил его на музыку «Снежной пыли». Мы её растянули, сделали немного иначе, она по-другому звучит», – пояснял Вячеслав в одном из своих интервью.