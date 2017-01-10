Правительство поддержит театры малых городов

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Стало известно, что правительство России утвердило план развития театров малых городов. В него входит оказание целевой помощи театральным коллективам в регионах. С этой идеей активно выступал художественный руководитель «Театра Наций» Евгений Миронов, который также является директором Фестиваля театров малых городов.

На данный фестиваль неоднократно приглашался и коллектив из Свердловской области — Серовский театр драмы им. А.П.Чехова. Напомним, их спектакль «Трамвай «Желание» в прошлом году был номинирован на главную театральную премию страны — «Золотая маска». Но при этом театр с 75-летней историей так и не имеет собственного здания. Поэтому новый план развития — уникальный шанс для театра получить дополнительное финансирование на развитие своей материально-технической базы и привлечения творческих деятелей со всей страны для новых постановок.

Помимо богатой театральной афиши, Серовский театр может похвастаться реализацией интересных и важных проектов. В марте коллектив ждёт поездка в Москву на I Международный фестиваль «Бэби-театр», где чеховцы представят свой опыт работы с детьми до трёх лет. Также весной в театре пройдёт лаборатория по детской уральской драматургии, на которой будут поставлены эскизы нескольких спектаклей, лучшие из которых тоже войдут в репертуар театра.