Самый страшный сон режиссёра

Передвижная телестудия в деле - на чемпионате России по фигурному катанию режиссёр ведёт трансляцию выступления екатеринбургской пары – Елизаветы Жук и Егора Бриткова. Фото: Наталья Шадрина

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Этих ребят, делающих трансляции со спортивных и культурных событий, мы регулярно встречали на мероприятиях самого разного уровня. На прошедшем в конце декабря в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию мы решили наконец-то познакомиться с ними поближе.

Сотрудники регионального отделения «Матч-ТВ» – а в большинстве своём это специалисты из Екатеринбурга – снимают всё: от Дня города и концертов современных исполнителей до выставки вооружения в Нижнем Тагиле и Олимпиады в Сочи. Сами они всегда остаются по ту сторону экрана, но зато результат их работы видят зрители по всему миру. Воспользовавшись случаем, журналисты «ОГ» вместе с продюсером «Панорамы» АндреемСуворовым тоже «посмотрели телевизор» с другой стороны – из ПТС (передвижная телестанция).

– Удивительно, что вы, специалисты из Екатеринбурга, снимаете не только местные, но и международные соревнования – Олимпиаду, Универсиаду…

– «Панорама» в 2009 году создавалась в первую очередь для трансляции Олимпиады в Сочи. Но уже тогда было ясно, что ещё одна её задача – не сконцентрировать эту суперсовременную технику в Москве, а раскидать её по регионам, чтобы уровень трансляций в регионах значительно вырос и даже вышел на международный, что и про­изошло… В 2015 году на основе нашей компании «Панорама» (АНО «Спортивное вещание»). создавалось региональное отделение «Матч-ТВ», кем мы и являемся сейчас.

Кстати, примерно такая же ситуация была и при подготовке к Олимпиаде-80, когда передвижные телевизионные станции закупались во Франции и других странах, потом их тоже развозили по всей стране. Некоторые из них работают и по сей день, на одной из таких я даже проходил обучение. Но сейчас это, естественно, уже прошлый век.

Сегодня мы снимаем практически все крупные мероприятия, которые проходят в Уральском регионе. А на боксёрском бое между Сергеем Ковалёвым и Айзеком Чилембой мы работали ещё и для телеканала HBO. Тогда одна наша машина делала международный сигнал и российский, куда добавлялась студия с Дмитрием Губерниевым. И ещё одна машина вещала на Нью-Йорк, там добавлялась международная картинка – и зрители в Америке видели то, что снимали мы…

Команда на RAE-2015... вернее часть команды. Всего в Нижнем Тагиле работали порядка 140 человек. Фото: vk.com

– Насколько мы знаем, у вас есть сотрудники со всей страны, но большую часть всё-таки составляют свердловчане. Как отбирали людей к Олимпиаде, и кто в вашей команде сейчас?

– Что касается операторов, с нуля найти хорошего специалиста практически невозможно. Поэтому людей к Олимпиаде набирали из сотрудников местных телекомпаний. Такая же ситуация была и в других регионах. Все они проходили обучение. А вообще в «Панораму» был очень строгий отбор – учитывались знание, опыт работы на международных событиях, а главное – это были люди с определённым энергетическим зарядом, с огоньком в глазах – это очень важно. Со временем все мы прошли переподготовку, поэтому каждый может легко работать за рубежом.

– Сколько человек выезжает на такое мероприятие, как, например, чемпионат России по фигурному катанию?

– 40 человек – это среднестатистический состав на трансляцию. Операторы, звукорежиссёры, микрофонные операторы, режиссёры повторов, звукоинженеры, водители, комментаторы. Часть команды остаётся в Москве – режиссёры аппаратной, выпускающие редакторы, резервные комментаторы. Максимум на трансляции у нас было 160 человек – снимали лёгкую атлетику на Универсиаде в Казани. Там одновременно снималось четыре программы, поэтому были две машины, куда сводились 48 камер. На Олимпиаде в Сочи наша машина снимала горные лыжи. Тогда нас работало около ста человек. Кстати, помимо горных лыж, я занимался ещё и съёмкой небольших профайлов – роликов о спортсменах с воспоминаниями их друзей, одноклассников, родственников – ролики потом продавали за рубеж.

– Наверное, самым запоминающимся событием, которое снимали, стала как раз Олимпиада?

– Нет, выставка вооружения в Нижнем Тагиле. Это было – очень тяжёлое в техническом плане мероприятие. Использовали тогда очень много уникальной техники: в машине, рассчитанной на 10 камер, мы повесили 20. Были также летающие камеры, камеры на сегвеях, на рельсах… Вагон техники! Мы приехали туда за неделю или за две – нам приходилось работать по ночам: вместе с сапёрами по лесам прокладывать кабель, расставлять камеры. По ночам – потому что днём ездят танки. А с сапёрами – потому что там были неразорвавшиеся снаряды. Тогда задействовали много тяжёлой большой оптики, которую ставили в поле – городили вокруг неё металлические сооружения, чтобы ничего не разнесло. Естественно, без операторов, удалённые. Летали на вертолётах, ездили на танках. Ночью делали размотку, днём проезжал танк, вырывал оптическую линию, и всё приходилось делать заново. Там работали 120–140 человек. К этому проекту мы готовились за год. Но это запоминается на всю жизнь.

– Андрей, как продюсер ты принимаешь решение в том числе и по всем вне­штатным ситуациям во время трансляции…

– Самое страшное для нас – отказ техники. Мы ведём прямой эфир, права на ошибку нет. Вообще, тёмный экран – это самый страшный сон режиссёра… Буквально месяц назад на трансляции хоккея за две минуты до окончания игры вырубилось электричество. На такие случаи у нас есть резерв – на аккумуляторах мы могли продержаться лишь около минуты, а потом нужно было перейти на резерв. Например, запасной генератор или очень оперативно найти электрика. Иначе всё вырубится. Конечно, в такие моменты в ПТС начинается паника, ведь нужно перезагрузить всю технику, а это – время. На моей памяти у нас были две такие очень сложные ситуации – когда только открыли манеж на Уралмаше, и когда из-за скачков в электропитании на две минуты выключился эфир. У нас не сработал резерв, и полторы минуты мы давали тёмный экран… Примерно такая же история была на хоккее в «Уральце». Зрители зачастую в такие моменты видят рекламу или общий план арены…

– Побывав в вашей передвижной студии, понимаем, как сложно собрать готовую картинку для зрителей. Когда смотришь трансляцию, кажется, всё делается автоматически. А здесь режиссёр следит за изображением сразу с восьми-девяти камер и каждую секунду принимает решение, что в следующее мгновение увидит зритель…

– Мало того, что он должен видеть, что происходит на всех камерах в данную секунду, он должен ещё и прогнозировать, что будет дальше. И если с фигурным катанием ещё полегче – здесь есть примерный план каждого выступления, – то в игровых видах, в том же хоккее, режиссёр полагается уже на свою интуицию, он предугадывает, что будет дальше, где будет шайба, кто ударит… Это уникальные люди.