«Глюки» простятся на «Старом Новом Роке»

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец заявил, что выйдет на сцену в последний раз. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Завтра в Екатеринбурге пройдёт традиционный музыкальный рок-фестиваль «Старый Новый Рок». Впервые главное музыкальное событие года на Урале примет площадка Ельцин Центра.

Экспертный совет фестиваля, в который вошли Владимир Шахрин, Евгений Горенбург, Владимир Бегунов, Алексей Хоменко, Владимир Елизаров, Михаил Симаков и Олег Гененфельд, отобрал более 40 групп из разных уголков страны, которые выступят в рамках «Старого Нового Рока». Хедлайнерами фестиваля станут восемь коллективов, среди которых «Калинов мост» и «Запрещённые барабанщики». Председатель экспертного совета Владимир Шахрин отметил, что в этом году заявок на участие в фестивале было подано почти в два раза меньше, однако нынешний состав участников не будет уступать прошлогоднему по качеству.

Безусловно, главным событием фестиваля и его украшением станет прощальное выступление легендарной уральской рок-группы «Смысловые галлюцинации». В конце 2015 года лидер коллектива Сергей Бобунец объявил о том, что следующий год будет для группы последним. Осенью «Глюки» отправились в прощальный тур.

«Наше последнее выступление пройдёт на «Старом Новом Роке». Нас пригласили в качестве хедлайнеров», – передаёт слова бас-гитариста коллектива Коли Ротова ТАСС. Коллектив исполнит все свои известные хиты, поэтому у всех гостей фестиваля будет последняя возможность вживую услышать легендарные песни – «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки» и многие другие.

Ну а закончится фестиваль по старой доброй традиции песней «Соня любит Петю», которую исполнят все участники «СНР». Начало в 19.00 в Ельцин Центре.