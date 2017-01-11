Большой успех начался с обиды

В основе новой анимационной картины Анны Будановой – северная легенда о девушке, которая наполовину была тюленем. Любовь мужчины заставила её остаться на суше, научиться жить по человеческим законам. Кадр из фильма

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Стали известны номинанты на премию губернатора в области литературы и искусства за 2016 год. Среди претендентов на эту премию, как всегда, авторы, чьи произведения, созданные за прошедший год, безусловно, останутся в памяти и культурном наследии нашего региона. И в этом году список из 39 номинантов впечатляет: ведущие литературные деятели, музыканты, режиссёры, актёры. Раз в неделю «ОГ» будет знакомить читателей с номинантами из разных сфер культуры.

А начнём мы с кинематографа. При подведении итогов Года отечественного кино мы выделили два свердловских кинопроекта, которые действительно стали событиями 2016 года. Это документальный фильм кинокомпании «СНЕГА» «Равная величайшим битвам» и анимационная картина Анны БУДАНОВОЙ «Среди чёрных волн». Как оказалось, наш выбор полностью совпал с выбором комиссии премии.

О премьере документальной киноэпопеи об эвакуации промышленности на Урал на страницах газеты мы уже писали, а теперь мы пообщались с одним из самых титулованных и перспективных свердловских аниматоров – Анной Будановой. Анна работает на студии «А-фильм». Её первая мультипликационная картина «Обида» собрала множество призов на фестивалях по всему миру, была номинирована на премию «Ника». Этот оглушительный успех молодой режиссёр закрепила уже следующей своей работой – картиной «Среди чёрных волн», которая получила Гран-при фестивалей в Японии, Португалии, стала лучшим визуальным проектом Международного фестиваля анимации в Швейцарии.

– Анна, вы совсем молодой аниматор, и уже вторая ваша работа имеет такой успех…

– Лучше про это не думать на самом деле. Есть вероятность, что тогда следующий проект может не получиться. Хотя мне пока везёт. Для молодого режиссёра очень важно, чтобы о нём узнали. Есть призы – тебе поступает больше предложений, что расширяет твои возможности. После побед «Обиды» мультфильм закупили в Японии, Франции.

– Уже ходят легенды о том, как в Абу-Даби за Гран-при на фестивале вам вручили 100 тысяч долларов…

– Это правда. Это был экзотический фестиваль «Чёрная жемчужина». Я тогда впервые побывала в Эмиратах, там и в жюри сидели женщины в традиционной одежде, хиджабах. При этом все они разговаривали на трёх-четырёх языках… Жюри было смешанное из разных арабских стран. Мы жили в каком-то золотом отеле, это было потрясающе, конечно. В конкурсе были игровые и анимационные картины. Ну что сказать, после этого я купила квартиру (смеётся). Также после успеха первого мультфильма меня и ещё одну свердловчанку – Наташу Чернышову – пригласили в Японию. Мы там прожили три месяца, у них была программа «Резиденция для художников», куда отбирались молодые режиссёры со всего мира. Помимо нас, пригласили ещё австралийца Алекса Грига. Там я, кстати, и начала работу над картиной «Среди чёрных волн» – Япония вдохновила. Мы побывали на студии Миядзаки, могли по нескольку часов не вылазить из огромного шестиэтажного магазина, где было всё для рисования – тушь, краска. Каждый месяц мы показывали японским режиссёрам плоды нашей работы… После трёх месяцев в Японии, когда каждый день видела лица местных в метро, мне теперь кажется, что и у моих персонажей азиатские черты…

– Видимо, именно в Японии пришла идея необычной техники для нового мультфильма?

– Да. Эта картина по стилистике очень отличается от классически рисованной «Обиды». Многие даже не верят, что делал их один режиссёр. В последней картине я выбрала очень сложную технику – никому не советую повторять (смеётся). Она многослойная, каждый кадр приходилось сканировать, а для секунды фильма нужно было 12 кадров… Ушло много труда и времени, но такую ручную работу я люблю больше, чем компьютерную графику, это мне ближе.

– В этом, наверное, и заключается секрет успеха ваших картин?

– Думаю, ещё больше, чем техника, важна идея. С «Обидой» было так: я ещё училась на последнем курсе, и это была моя дипломная работа, но как только рассказывала людям, о чём хочу делать фильм – буквально в одном предложении: «Жила-была девочка, и она вырастила свою обиду в виде чудовища, и они вместе росли, жили…», мне все говорили: «Круто!». Потом появился персонаж – чёрненький, страшненький. Тогда мы с коллегами решили, что это будет обида. Потом была нервная, непростая работа на протяжении полутора лет. В итоге получилось воплотить. А в основе новой картины – северная легенда про девушку, которая превращалась в тюленя, и раз в год она выходила на сушу и сбрасывала шкурку…

– Не так давно видела мультфильм с подобным сюжетом…

– Да, наверное, вы видели ирландскую картину «Песнь моря». Я увидела его трейлер, когда уже была в работе. Очень расстроилась, конечно. Но это обычная история. Всегда находятся похожие сюжеты. Идеи витают по всему миру и как-то совпадают. Я думала, что это подпортит мне фестивальную жизнь. Но потом решила, что всё равно смогу сделать по-своему. И получились две абсолютно разные картины… Очень бы хотела, чтобы фильм наконец-то дошёл до зрителя, но пока он заявлен на фестивали, не могу выложить в открытый доступ. В Доме кино был один показ, а потом его взяли на Большой фестиваль мульт­фильмов в Москве. Надеюсь, в Екатеринбурге ещё будет показ.