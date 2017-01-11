Большой успех начался с обиды

- Опубликовано в №4 от 12.01.2017
Стали известны номинанты на премию губернатора в области литературы и искусства за 2016 год. Среди претендентов на эту премию, как всегда, авторы, чьи произведения, созданные за прошедший год, безусловно, останутся в памяти и культурном наследии нашего региона. И в этом году список из 39 номинантов впечатляет: ведущие литературные деятели, музыканты, режиссёры, актёры. Раз в неделю «ОГ» будет знакомить читателей с номинантами из разных сфер культуры.
А начнём мы с кинематографа. При подведении итогов Года отечественного кино мы выделили два свердловских кинопроекта, которые действительно стали событиями 2016 года. Это документальный фильм кинокомпании «СНЕГА» «Равная величайшим битвам» и анимационная картина Анны БУДАНОВОЙ «Среди чёрных волн». Как оказалось, наш выбор полностью совпал с выбором комиссии премии.
О премьере документальной киноэпопеи об эвакуации промышленности на Урал на страницах газеты мы уже писали, а теперь мы пообщались с одним из самых титулованных и перспективных свердловских аниматоров – Анной Будановой. Анна работает на студии «А-фильм». Её первая мультипликационная картина «Обида» собрала множество призов на фестивалях по всему миру, была номинирована на премию «Ника». Этот оглушительный успех молодой режиссёр закрепила уже следующей своей работой – картиной «Среди чёрных волн», которая получила Гран-при фестивалей в Японии, Португалии, стала лучшим визуальным проектом Международного фестиваля анимации в Швейцарии.
– Анна, вы совсем молодой аниматор, и уже вторая ваша работа имеет такой успех…
– Лучше про это не думать на самом деле. Есть вероятность, что тогда следующий проект может не получиться. Хотя мне пока везёт. Для молодого режиссёра очень важно, чтобы о нём узнали. Есть призы – тебе поступает больше предложений, что расширяет твои возможности. После побед «Обиды» мультфильм закупили в Японии, Франции.
– Уже ходят легенды о том, как в Абу-Даби за Гран-при на фестивале вам вручили 100 тысяч долларов…
– Это правда. Это был экзотический фестиваль «Чёрная жемчужина». Я тогда впервые побывала в Эмиратах, там и в жюри сидели женщины в традиционной одежде, хиджабах. При этом все они разговаривали на трёх-четырёх языках… Жюри было смешанное из разных арабских стран. Мы жили в каком-то золотом отеле, это было потрясающе, конечно. В конкурсе были игровые и анимационные картины. Ну что сказать, после этого я купила квартиру (смеётся). Также после успеха первого мультфильма меня и ещё одну свердловчанку – Наташу Чернышову – пригласили в Японию. Мы там прожили три месяца, у них была программа «Резиденция для художников», куда отбирались молодые режиссёры со всего мира. Помимо нас, пригласили ещё австралийца Алекса Грига. Там я, кстати, и начала работу над картиной «Среди чёрных волн» – Япония вдохновила. Мы побывали на студии Миядзаки, могли по нескольку часов не вылазить из огромного шестиэтажного магазина, где было всё для рисования – тушь, краска. Каждый месяц мы показывали японским режиссёрам плоды нашей работы… После трёх месяцев в Японии, когда каждый день видела лица местных в метро, мне теперь кажется, что и у моих персонажей азиатские черты…
– Видимо, именно в Японии пришла идея необычной техники для нового мультфильма?
– Да. Эта картина по стилистике очень отличается от классически рисованной «Обиды». Многие даже не верят, что делал их один режиссёр. В последней картине я выбрала очень сложную технику – никому не советую повторять (смеётся). Она многослойная, каждый кадр приходилось сканировать, а для секунды фильма нужно было 12 кадров… Ушло много труда и времени, но такую ручную работу я люблю больше, чем компьютерную графику, это мне ближе.
– В этом, наверное, и заключается секрет успеха ваших картин?
– Думаю, ещё больше, чем техника, важна идея. С «Обидой» было так: я ещё училась на последнем курсе, и это была моя дипломная работа, но как только рассказывала людям, о чём хочу делать фильм – буквально в одном предложении: «Жила-была девочка, и она вырастила свою обиду в виде чудовища, и они вместе росли, жили…», мне все говорили: «Круто!». Потом появился персонаж – чёрненький, страшненький. Тогда мы с коллегами решили, что это будет обида. Потом была нервная, непростая работа на протяжении полутора лет. В итоге получилось воплотить. А в основе новой картины – северная легенда про девушку, которая превращалась в тюленя, и раз в год она выходила на сушу и сбрасывала шкурку…
– Не так давно видела мультфильм с подобным сюжетом…
– Да, наверное, вы видели ирландскую картину «Песнь моря». Я увидела его трейлер, когда уже была в работе. Очень расстроилась, конечно. Но это обычная история. Всегда находятся похожие сюжеты. Идеи витают по всему миру и как-то совпадают. Я думала, что это подпортит мне фестивальную жизнь. Но потом решила, что всё равно смогу сделать по-своему. И получились две абсолютно разные картины… Очень бы хотела, чтобы фильм наконец-то дошёл до зрителя, но пока он заявлен на фестивали, не могу выложить в открытый доступ. В Доме кино был один показ, а потом его взяли на Большой фестиваль мультфильмов в Москве. Надеюсь, в Екатеринбурге ещё будет показ.
Киноэпопея
Накануне 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны в Екатеринбурге состоялась премьера документальной киноэпопеи «Равная величайшим битвам» свердловских режиссёров Георгия Негашева, Андрея Титова и Павла Фаттахутдинова. Автором сценария четырёхсерийного фильма об эвакуации промышленности на Урал выступил краевед, писатель и публицист Валентин Лукьянин.
Работа над четырёхсерийным фильмом об эвакуации промышленности на Урал шла почти два года. 15 городов Большого Урала, 30 командировок, 300 героев и ещё 400 часов не вошедшего в фильм материала.
В кинокомпании «СНЕГА» рассказывают, что в команде не было ни одного человека, кто бы не помогал в съёмках – все болели за эту картину. И не зря. Получилась действительно киноэпопея, которая открыла для нас, жителей Свердловской области, да и для всей страны новую, неизвестную нам в полной мере страницу нашей великой истории.
В фильме «Равная величайшим битвам» собрана уникальная хроника того времени. На снимке, сделанном на пермском заводе в 1943 году, запечатлён мальчик Валентин Кусакин, который в 11 лет уже работал у станка. Фото: Матвей Кузнецов
Вот что рассказывал в интервью «ОГ» (в номере от 22 июня 2016 года) один из режиссёров картины Георгий Негашев:
– … Этот аспект войны абсолютно не изведан и не освещён. Эвакуация, как правило, рассматривается в чисто бытовом аспекте – люди приехали на Урал, чтобы пережить тяжёлые времена. На уроках истории моей дочери про эвакуацию рассказывали лишь вскользь – про то, как к нам вывозили сокровища Эрмитажа и Русского музея… Мы посмотрели на эвакуацию иначе, отталкиваясь от цитаты из воспоминаний маршала Жукова, с которой и начинается фильм, – эвакуация не как бегство от войны, а как стратегическая операция, как манёвр. И на такую операцию уж точно не рассчитывали гитлеровские стратеги…
Премия губернатора
Номинанты на премию губернатора Свердловской области в области литературы и искусства за 2016 год
Кино
1. Документальный фильм-эпопея «Равная величайшим битвам». Кинокомпания «СНЕГА»: Валентин Лукьянин, Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов, Андрей Титов, Светлана Боброва.
2. Анимационный фильм «Среди чёрных волн». Режиссёр Анна Буданова.
Литература
3. Книга «Афанасий Никитин. Тёмное наследие». Автор Евгений Гаглоев.
4. Книга прозы «От войны и до войны». Автор Александр Кердан.
5. Серия книг об истории уральского рока. Автор Дмитрий Карасюк.
6. Серия книг по истории искусства Урала. Автор Юлия Матафонова.
7. Книга «История одной диверсии. О Пауэрсе и не только. 1960–2015». Автор Клара Скопина.
8. Энциклопедический словарь «Екатеринбург литературный». Коллектив авторов: Владимир Блинов, Владимир Голдин, Валентин Лукьянин, Юлия Подлубнова, Елена Созина.
9. Монография «Уральское кино: время, судьбы, фильмы». Автор Наталья Кириллова.
10. Сборник песен, стихов, сказок «Ты моя синеглазая Русь». Автор Владимир Карсканов.
Театр
11. Спектакль «Фальшивый купон». Режиссёр Николай Коляда.
12. Спектакль «Ричард III». Актёр Олег Ягодин.
13. Спектакль «Машина едет к морю». Актёры драматического театра «Волхонка»: Александр Сергеев, Азат Нигматуллин, Алексей Шестаков.
14. Проект дефиле театральных костюмов с куклами и без «Роскошное безумие в Валентинов день». Режиссёр Евгений Сивко и художник Юлия Селаври.
15. Спектакль «Разноцветные сказки». Режиссёр Наталья Гаранина.
16. Спектакль «Ромео и Джульетта». Коллектив Екатеринбургского театра оперы и балета: хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров, артистка балета Екатерина Сапогова, артисты балета Илья Бородулин, Александр Меркушев, Игорь Булыцын.
17. Цикл спектаклей по произведениям классической отечественной литературы («Пассажиры», «Отцы и дети»). Коллектив Свердловского театра драмы: режиссёр Дмитрий Зимин, художник Владимир Кравцев.
18. Детский мюзикл «Хныка и Гыка». Коллектив «Студии Пантыкина»: режиссёр Сергей Пантыкин, художник Иван Мальгин, исполнительницы Евгения Пантыкина и Елена Головина.
19. Арт-проект «Твой танец». Никита Шаравьёв, Анастасия Шаравьёва, Илья Перевозкин, Ольга Соломеина, Антон Рязанцев.
20. Хореографический спектакль «Сорок первый… Выпускной». Коллектив Свердловской детской филармонии Ольга Журавлёва, Сергей Юнгас, Оксана Бакеркина.
21. За значительный вклад в развитие культуры и искусства. Игорь Лейфель.
Концертные программы
22. Концерт-спектакль «Прощание славянки, или Подлинные истории». Коллектив Уральского центра народного искусства: художественный руководитель Анастасия Ведерникова, постановщик Марина Богдан, балетмейстер Александр Чернов.
23. Концертный тур «Кино. Урал. Россия». Алина Усманова, Анна Луканина, Егор Дюжков, Евгений Головкин, Юрий Луканин.
24. Цикл концертных программ «Страницы юбилейного альбома». Михаил Уляшкин, Артём Тимофеев, Алексей Степанов, Наталия Вильнер.
25. Авторский проект «Серебряный век». Татьяна Воронина, Владимир Зыкин, Владислав Чепинога, Мария Викулина.
26. Цикл песен «Наша Родина». Автор Владимир Салчинский.
27. Концертные программы 2015–2016 годов. Валерий Шкарупа.
28. За значительный вклад в развитие культуры и искусства и создание ансамбля ударных инструментов «Чувство ритма». Андрей Алексеев.
Изобразительное искусство
29. Живописный проект «Русский мир». Автор Александр Алексеев.
30. Серия картин о художниках-уральцах — участниках Великой Отечественной войны. Автор Сергей Насташенко.
31. Серия графических работ «Мы по городу нашему вместе, красотою любуясь, пройдём». Автор Валерия Бахолдина.
32. Серия живописных картин «Бесконечность Вселенной в виде маленькой чёрной точки, или Квадратура круга». Автор Сергей Григорьев.
33. Серия графических листов «По Уралу», «Самоцветная полоса Урала». Автор Владимир Лузин.
34. Серия акварельных листов «Весь мир в акварели». Автор Виктор Сысоев.
35. Ряд скульптурных портретов. Автор Александр Кокотеев.
36. Цикл работ «Полдень». Автор Юрий Ельешов.
37. Арт-проект «Династия». Автор Андрей Баландин.
38. Авторская коллекция традиционных народных кукол «Свадебные заигрыши». Автор Марина Житник.
39. За значительный вклад в развитие культуры и искусства. Художник Нина Костина.