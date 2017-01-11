На зимнике зимовщики зимуют…

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«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
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- Опубликовано в №4 от 12.01.2017
«Красная бурда» feat.* Александр Пушкин
«Зима!». Обычно так стартует
Стихотворенье о зиме.
Ну а затем поэт рифмует
Всё, что рифмуется к «зиме».
Зима! Крестьяне, рождествуя,
Пируют десять дней подряд,
У телевизоров ликуют
И Новый год боготворят!
Зима! Гаишник, замерзая,
Стоит на боевом посту.
Дыханьем палку согревая,
Радаром видит за версту.
Зима! Троллейбусы буксуют,
Движенья нет. Проходят дни.
А пассажиры в них рисуют
На окнах детские ступни.
Зима кондуктору трамвая
По барабану. Включит печь,
Нагреет зад и, напевая,
Марш безбилетников стеречь!
Зима! Бегут биатлонисты,
Винтовки на спине неся.
Они стреляют в поле чистом,
Урон мишеням нанося.
Бразды б им дать, они тогда бы
Взнуздали взмыленных коней
И понеслися сквозь ухабы,
Неся винтовки на спине!
Зима! В сугробах футболисты
В штрафную пролагают путь!
А нет поляну бы почистить —
Ну хоть чуть-чуть, хоть как-нибудь!
Зима! Опять мороз и солнце!
Пора, красавица, проснись!
Возьми в шкафу ты полотенце
И после душа разотрись!
Зима! Влюблённый у подъезда
Кричит влюблённо в домофон.
А бывшая его невеста
С балкона посылает вон.
Зима! Писатель, повествуя,
Повествовал-повествовал,
Стихи безжалостно рифмуя,
Да и не выповествовал!
Зима! Зимовщики, зимуя,
Зимуют зиму как-нибудь.
На льдине северной дрейфуя,
На полюс Северный плывуть.
Зима! Вода по батарее
С журчаньем радостным бежит.
А батарея воздух греет,
И тряпочка на ней лежит…
*Английское слово Feat. (Featuring) сейчас часто используется в названиях песен. Означает оно «при участии» или «совместно с...»