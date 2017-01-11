На зимнике зимовщики зимуют…

Сюжет «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

Эта субботняя рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один месяц. На радость читателям.

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

«Красная бурда» feat.* Александр Пушкин

«Зима!». Обычно так стартует

Стихотворенье о зиме.

Ну а затем поэт рифмует

Всё, что рифмуется к «зиме».

Зима! Крестьяне, рождествуя,

Пируют десять дней подряд,

У телевизоров ликуют

И Новый год боготворят!

Зима! Гаишник, замерзая,

Стоит на боевом посту.

Дыханьем палку согревая,

Радаром видит за версту.

Зима! Троллейбусы буксуют,

Движенья нет. Проходят дни.

А пассажиры в них рисуют

На окнах детские ступни.

Зима кондуктору трамвая

По барабану. Включит печь,

Нагреет зад и, напевая,

Марш безбилетников стеречь!

Зима! Бегут биатлонисты,

Винтовки на спине неся.

Они стреляют в поле чистом,

Урон мишеням нанося.

Бразды б им дать, они тогда бы

Взнуздали взмыленных коней

И понеслися сквозь ухабы,

Неся винтовки на спине!

Зима! В сугробах футболисты

В штрафную пролагают путь!

А нет поляну бы почистить —

Ну хоть чуть-чуть, хоть как-нибудь!

Зима! Опять мороз и солнце!

Пора, красавица, проснись!

Возьми в шкафу ты полотенце

И после душа разотрись!

Зима! Влюблённый у подъезда

Кричит влюблённо в домофон.

А бывшая его невеста

С балкона посылает вон.

Зима! Писатель, повествуя,

Повествовал-повествовал,

Стихи безжалостно рифмуя,

Да и не выповествовал!

Зима! Зимовщики, зимуя,

Зимуют зиму как-нибудь.

На льдине северной дрейфуя,

На полюс Северный плывуть.

Зима! Вода по батарее

С журчаньем радостным бежит.

А батарея воздух греет,

И тряпочка на ней лежит…

*Английское слово Feat. (Featuring) сейчас часто используется в названиях песен. Означает оно «при участии» или «совместно с...»