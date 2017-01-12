Кино из Качканара ушло вместе с Годом кино

Прошлой осенью Сергею Морозову затраты на кинозал окупить не удалось, возникли финансовые проблемы с прокатчиками, и в декабре кинозал пришлось закрыть. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Перед Новым годом единственный в городе кинозал закрыли на замок. Поэтому на фильмы качканарцам теперь надо не ходить, а ездить в соседние города.

Кинотеатр «Юность» в Качканаре сгорел в середине 90-х годов. Сильно пострадавшее здание выкупили предприниматели, отстроили и открыли там торговый центр.

С тех пор кинопоказы в городе прекратились, пока в 2007 году энтузиаст Сергей Морозов не открыл кинозал во Дворце культуры. Он приобрёл в кредит аппаратуру, обновил помещение, подписал договор с прокатчиками. Так качканарцы получили возможность вместе со всей страной смотреть киноновинки на большом экране в формате 3D. Однако поначалу аншлаги в кинозале бывали нечасто. Самыми популярными у качканарцев оказались российские триллеры и мультфильмы.

Постепенно в город возвращалась традиция просмотра фильмов на большом экране. Кинозал начали посещать семьями, дружескими компаниями. В соцсетях появились группы для общения качканарских киногурманов. Именно они первыми подняли тревогу по поводу закрытия кинозала. Затем тему продолжили местные СМИ. Всех волновал вопрос – почему?

Всё дело в низкой рентабельности бизнеса. В окрестных городах – Кушве, Красноуральске, Верхней Туре – кинотеатры остаются муниципальными, они вправе рассчитывать на поддержку из местной казны, участие в областных и федеральных программах. В Качканаре ситуация иная. Здесь предприниматель самостоятельно платит прокатчикам, арендодателю, да ещё и рассчитывается по кредиту за оборудование. Этот груз оказался непосильным.

Сворачивать бизнес Сергей не собирается, однако арендатор зала – директор Дворца культуры Элина Масти не намерена ждать долго. По её словам, если Морозов до конца месяца не решит возникшие проблемы, договор с ним будет расторгнут. Но вряд ли в городе найдётся другой желающий заняться кинобизнесом.

На продолжение деятельности предпринимателя надеются и в мэрии. Как пояснила начальник отдела культуры городской администрации Валерия Прилуцкая, заявку на участие в федеральной программе строительства и модернизации кинотеатров Качканар не отправлял, поскольку качество показов всех устраивало.