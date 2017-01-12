«Ла-Ла Ленд»: слава или счастье?

Успех актёрского дуэта Гослинг и Стоун связан ещё и с тем, что для них это уже третий совместный фильм. До этого артисты снялись в картинах «Эта дурацкая любовь» (2011) и «Охотники на гангстеров» (2013). Кадр из фильма

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Вчера на большие экраны вышел главный триумфатор «Золотого глобуса-2017» – фильм «Ла-Ла Ленд». Мюзикл Дэмьена Шазелла, со звёздами первой величины в главных ролях, уже успел произвести фурор на Венецианском кинофестивале, а теперь готовится пройтись катком по Оскару. Корреспондент «ОГ» одним из первых увидел фильм, который возрождает лучшие традиции американского кинематографа 50-х годов.

«Ла-Ла Ленд» – абсолютный рекордсмен по числу «Золотых глобусов». Он выиграл сразу в семи номинациях: лучший фильм («комедия или мюзикл»), режиссура, актёр, сценарий, актриса, музыка, песня. А Шазелл установил рекорд как самый молодой режиссёр (всего 32 года), удостоенный этой кинонаграды. И если принять во внимание тот факт, что «Глобус» считается репетицией Оскара, то, наверное, можно ждать и золотых статуэток. Но давайте сразу оговоримся – премии вещь довольно субъективная. Кого-то абсолютно не тронул «Титаник» с 11-ю статуэтками, кто-то прошёл мимо «Бен Гура» с таким же количеством наград. Да и Леонардо ди Каприо или Эннио Морриконе стали великими и без Оскара. Но премии, безусловно, отражают и другую важную вещь: на фильм стоит обратить внимание, и пройти мимо «Ла-Ла Ленда» будет если не преступлением, то большим упущением.

Одержимые

Знойный и раскалённый Лос-Анджелес, в котором случайно встречаются два человека – Миа (Эмма Стоун) и Себастьян (Райан Гослинг). Миа – начинающая актриса, бесконечно посещающая кастинги в Голливуде. Но актёрская карьера в гору всё не идёт и не идёт, поэтому приходится пока подрабатывать бариста в кафе. Себастьян – талантливый джазовый пианист, но пока тоже неудачник. У него нет денег, а единственный заработок – исполнение популярных песен в дешёвом ресторане. У него тоже есть мечта – открыть свой бар и возродить популярность классического джаза.

Предыдущий фильма Шазелла «Одержимость» рассказывает о людях, которые буквально сошли с ума от музыки. Миа и Себастьян – такие же одержимые, но только от мира кино и джаза. Но не всегда твои мечты в итоге делают тебя счастливым. Себастьян попадает в джаз-банд и начинает хорошо зарабатывать, а Миа пишет пьесу, но терпит фиаско. И вдруг оказывается, что ради работы можно отказаться от мечты открыть клуб и возродить джаз, а пустой зал на премьере твоей пьесы – больнее любого отказа на прослушивании. Слава или счастье – именно такой выбор должны сделать герои. Выбор, который их или соединит, или навсегда разведёт. Материя фильма чем-то напоминает «Светскую жизнь» Вуди Аллена или «Артиста» Мишеля Хазанавичуса. В этих фильмах герои понимают, что мир славы не всегда так хорош, как кажется, и рано или поздно твои иллюзии разбиваются вдребезги. В «Ла-Ла Ленде» авторы и попытались ответить на эти вопросы: что будет с тобой после покорения Голливуда? Кем ты станешь? Всегда придётся чем-то жертвовать и сделать важный, возможно, судьбоносный выбор.

Ещё до начала съёмок Райан Гослинг брал уроки игры на фортепиано – шесть дней в неделю по два часа. И уже на площадке он смог сыграть все партии без участия дублёра. Кадр из фильма

Настоящий Голливуд

Хорошая комедия нынче редкость, как и большая редкость лёгкое, но не глупое кино. «Ла-Ла Ленд» удивляет своей невесомостью и фантазийностью. И достигается это, безусловно, за счёт идеального сочетаний песен, танцев, красивейших планов, идеальной актёрской игры. Честно сказать, танцев и песен здесь не так много, как в классических мюзиклах, но зато вписаны они очень органично. Ты не знаешь, когда герои начнут танцевать или петь, но всегда это и к месту, и в меру.

Если говорить об красивых планах, то фильм формирует образ Голливуда 50-х

годов XX века. Джаз, танцы, виски, клубы. Порой ты даже забываешь, что действие происходит в современном мире. Только классический звонок айфона может вывести тебя из этого равновесия.

Музыку к фильму написал Джастин Гурвич – тот же композитор, что работал над саундтреком «Одержимости». И, наверное, Гурвичу уже нужно приготовить место для небольшой, но тяжёлой статуэтки.

Но всё это не сложилось бы в одну идеальную цепочку, если бы не актёры Эмма Стоун и Райан Гослинг. Брутальный, обворожительный Гослинг, в котором сочетается харизма Марлона Брандо и красота Пола Ньюмана, в очередной раз доказал, что может играть не только крутых парней, но и полных неудачников. Да, подобную роль он исполнял и в предыдущей картине – «Славные парни», но тут Гослинг, как птица феникс, переродился в другого человека.

Эмма Стоун, в свою очередь, сполна оправдала кредит доверия, который ей пару лет назад выдал Вуди Аллен, пригласив в «Магию лунного света». Свою роль она отыграла до конца, до последней капли. И как сказано выше, не важно, получат они свои Оскары или нет. Важно, что кино войдёт в историю вместе с его героями. «Что тогда сделал Луи Армстронг? Он начал создавать историю», – говорит Себастьян Мии, когда она волнуется за свою пьесу.

Наследие «Касабланки»

В последнее время фраза «голливудский фильм» воспринималась как синоним пустого, шаблонного кино – многомиллионного, но при этом не очень интересного. Но давайте вспомним времена той же «Касабланки» с её легкостью и чувственностью. «Ла-Ла Ленд» без доли стеснения можно назвать настоящим голливудским кино, потому что авторы всеми силами отсылают нас именно в золотой век американского кинематографа. Даже сам жанр фильма – мюзикл – прямое тому подтверждение. Как Себастьян пытается возродить уже ушедший джаз, так и Дэмьен Шазелл всеми силами вытягивает, увы, переживающий не лучшие времена жанр мюзикла. Нет, он совершенно не похож на недавних «Отверженных» или «Мамма MIA!». Он похож на историю, которая может быть в реальности. Может быть с каждым из нас.