Кинопремьеры недели: «По млечному пути», «2+1», «Ла-Ла Ленд»

Это первый фильм, где Эмир Кустурица сам исполнил главную роль. Кадр из фильма

По млечному пути (Сербия, Великобритания, США)

Режиссёр: Эмир Кустурица

Жанр: драма

В главных ролях: Моника Белуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович

Возрастные ограничения: 12+

Каждый новый фильм Эмира Кустурицы — это праздник. Праздник души, праздник кинематографии. Если однажды вы влюбились в его стиль — в жизнерадостных, немного сумасшедших персонажей, зажигательную сербскую музыку, цыганский размах, то просто не сможете остаться равнодушными к новой картине этого режиссёра. Тем более что главного персонажа играет сам Эмир, да ещё и в паре с несравненной Моникой Белуччи. Причём оба артиста предстанут перед зрителем такими, каких мы их ещё не видели.

Это история любви, которая начинается во время боснийской войны. Парень с девушкой любят друг друга, но обстоятельства их разлучают. Спустя много лет они случайно встречаются и пытаются начать всё сначала и даже создать семью. Но преграды на пути к их счастью, увы, ещё не закончились…

Здесь и романтика, и юмор, и настоящее волшебство. На протяжении фильма вам то и дело предстоит оказываться где-то за пределами реальности нашей жизни, попадать в сказку… А потом снова возвращаться, ведь в этой истории есть ещё война и измены. А тем, кто хочет знать, что победит, уже пора покупать билеты в кинотеатр.

2+1 (Франция, Великобритания)

Режиссёр: Хьюго Желен

Жанр: комедия

В главных ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран

Возрастные ограничения: 16+

Многие смотрели трогательный фильм с прекрасным актёром Омаром Си — «1+1». Французский режиссёр Хьюго Желен выстраивает для этого персонажа немного другую жизнь, уже по формуле «2+1».

Беззаботный молодой мужчина живёт в своё удовольствие, получая от холостяцкой жизни всё, что хочет. Но однажды его бывшая подружка Кристин, которую он даже не особо помнил, привезла ему маленькую девочку, оказавшуюся его дочкой. Папаша ещё не успел опомниться, а Кристин уже и след простыл. Так становится ясно, что грудного ребёнка мужчине придётся воспитывать в одиночку. Спустя восемь лет мать возвращается к ним, но до счастливой полной семьи им ещё очень далеко…

«Ла-ла-Ленд» (США)

Режиссёр: Дэмьен Шазелл

Жанр: мюзикл

В главных ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд

Возрастные ограничения: 16+

Однозначно эта картина является событием наступившего года. И дело даже не в рекордном количестве наград, премии «Золотой глобус» и предчувствии успеха на «Оскаре». «Ла-ла-Ленд» снят в коронном для американцев жанре мюзикла. Кажется, только у них получается так мастерски сочетать песни, танцы, великолепную игру драматических актёров и никого не оставляющем равнодушным сюжет.

Это фильм о джазовом пианисте, который влюбляется в молодую актрису в Лос-Анджелесе. У обоих не самый лёгкий период в жизни — Мие не дают ролей, Себастьяна в канун Рождества увольняют с работы. Но со всеми трудностями эта парочка справится вместе, тем более что слоган этого фильма: «Бесстрашным мечтателям посвящается…»