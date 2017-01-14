Долгий путь к Андрею Рублёву

«Андрей Рублёв» – одна из самых известных картин не только в нашей стране, но и за рубежом. Фильм регулярно называется в числе лучших произведений мирового кино и принимается даже теми, кто не приемлет другие творения Андрея Тарковского. Кадр из фильма

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

В этом году исполняется 50 лет с момента, когда легендарная картина Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» вышла в ограниченный прокат. И 30 лет – как этот фильм в кинотеатрах увидел широкий зритель. Когда вспоминаешь эту ленту, первое, что появляется перед глазами – образ главного героя – самого Рублёва, гениально сыгранного актёром Анатолием Солоницыным. Немногие знают, что первые роли в театре и кино Анатолий или Отто Солоницын сыграл здесь, в Свердловске…

«Профнепригоден»

Идея этого материала возникла, когда мы встретились с дочерью актёра – Ларисой Солоницыной. Сейчас она директор Государственного музея кино, всю жизнь живёт в Москве, но родилась в Свердловске. Беседовать мы планировали на совсем другую тему, но невольно разговор вышел на воспоминания о её отце.

Мы решили по крупицам собрать эту мозаику и рассказать, что значил Урал в судьбе Анатолия Солоницына.

– Судьбоносность Свердловска исключить из жизни нашей семьи никак нельзя, – рассказывает Лариса Солоницына. – Бабушка с дедом переехали сюда во время эвакуации, но, когда война закончилась, поняли, что в этом городе им хорошо, и остались. Именно здесь папа и познакомился с моей мамой – Ларисой. Она ходила в театральный кружок при Свердловском драмтеатре, который вёл Анатолий Солоницын.

Анатолий Солоницын с маленькой дочкой Ларисой. Фото: неизвестный фотограф

Ходят легенды о том, как Анатолий Солоницын не смог поступить в ГИТИС четыре раза, а потом вдруг принял решение приехать в Свердловск. Когда распутываешь клубок жизненных перипетий актёра, понимаешь, что его судьба была интереснее всех слухов и легенд.

– Папа вообще не поступил ни в один крупный столичный вуз, – вспоминает Лариса. – Ему везде говорили, что он абсолютно профнепригоден. Что было не так? У него была очень своеобразная внешность – не актёрская в традиционном понимании. Недостаточно хорошая дикция. Но он был невероятно увлечённым и целеустремлённым человеком. И несмотря ни на что, своего добивался.

После третьего провала в ГИТИСе телеграммой в Свердловск его вызвал брат – Алексей Солоницын, который учился здесь на факультете журналистики. Вот что Алексей писал в своих воспоминаниях о том периоде жизни знаменитого брата:

«Тогда при Свердловском драмтеатре открывалась студия, – вспоминает Алексей. – Там были актёры, о которых уже при жизни ходили легенды – Борис Ильин, Константин Максимов. Но и здесь после третьего тура конкурса комиссия сомневалась, брать Толю или нет. Но всё же приняли. Он учился не только в театре. Всё свободное время он был или с нами, студентами журфака, или с консерваторскими – они дружили курсами. Он оказался в среде, где жили и бредили литературой, театром, музыкой… Всё это оказало на него большое влияние».

Семья Солоницыных. На заднем плане слева молодой Анатолий, а справа его брат – Алексей. Фото: неизвестный фотограф

А затем Анатолия Солоницына как лучшего ученика студии взяли в театр. Так сбылась его мечта – он стал профессиональным актёром. Его стали вводить на эпизодические роли во многие спектакли – от комедийных – Четверга в «Белоснежке» – до партийных героев. Но главных, знаковых ролей всё не было, и он начал угасать. Тогда учителя Солоницына по студии дали ему роль Ивана Петровича в «Униженных и оскорблённых» по Достоевскому. В этой постановке он показал себя как блистательный психологический актёр, каким мы увидим его у Тарковского.

Двойной дебют

Путь Солоницына к первому их с Андреем Тарковским совместному фильму был ещё тернистее, чем путь этого актёра в театр. Его заметил молодой режиссёр Глеб Панфилов и позвал на Свердловскую киностудию сняться в дебютном для них обоих фильме – короткометражке под названием «Дело Курта Клаузевица».

– Когда съёмки фильма закончились, Толя вернулся в театр, а там серьёзных ролей всё не было, – вспоминает Алексей Солоницын. – И он затосковал по серьёзной работе. В это время на страницах журнала «Искусство кино» выходит сценарий «Андрей Рублёв». Помню, он меня просто ошеломил. Я в это время был в командировке в Свердловске и поделился впечатлением с Толей. Он мне говорит: «А если взять да и поехать в Москву? Заявиться к ним: мол, сделайте хотя бы пробу. Ведь это роль, за которую не жалко и жизнь отдать. Не веришь?» Я сразу даже не нашёлся, что ответить…

– Я вообще не понимаю, откуда у него – провинциального на тот момент актёра – было столько смелости и даже наглости, чтобы прочитать сценарий, увидеть себя в этой роли, поехать в Москву и доказывать режиссёру, что он может её сыграть, – говорит Лариса. – Тем более, когда режиссёр – Андрей Тарковский. Это какая-то невероятная уверенность в себе и ясное целеполагание. Он знал, что так должно было быть. Тут и везение, и обстоятельства, и друзья. Потому что встречу с Тарковским ему организовал опять же Глеб Анатольевич Панфилов.

Кадр из фильма «Андрей Рублёв». Режиссёр А. Тарковский

Талисман Тарковского

Но сначала были фотопробы, и удачные – тогда уже стало ясно, что встреча может состояться. Потом три кинопробы и мучительное ожидание. Позже Анатолию Солоницыну расскажут, что играл он слишком театрально, но режиссёр увидел точное соответствие душевного склада актёра и персонажа. Однако весь худсовет был против утверждения Солоницына на роль. Даже Михаил Ромм уговаривал Тарковского отказаться от выбора. Тогда режиссёр взял все фотопробы и поехал к реставраторам и специалистам по древнерусскому искусству. Он разложил перед ними снимки разных актёров и спросил: «Который из них Рублёв?» Они указали на Солоницына…

Так Анатолий Солоницын покинул Свердловск, чтобы стать любимым актёром, талисманом Андрея Тарковского и одним из лучших артистов в истории отечественного кинематографа.

Режиссёр Андрей Тарковский с Анатолием Солоницыным обсуждают роль на съёмочной площадке. Фото: неизвестный фотограф