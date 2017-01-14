Долгий путь к Андрею Рублёву

- Опубликовано в №6 от 14.01.2017
В этом году исполняется 50 лет с момента, когда легендарная картина Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» вышла в ограниченный прокат. И 30 лет – как этот фильм в кинотеатрах увидел широкий зритель. Когда вспоминаешь эту ленту, первое, что появляется перед глазами – образ главного героя – самого Рублёва, гениально сыгранного актёром Анатолием Солоницыным. Немногие знают, что первые роли в театре и кино Анатолий или Отто Солоницын сыграл здесь, в Свердловске…
«Профнепригоден»
Идея этого материала возникла, когда мы встретились с дочерью актёра – Ларисой Солоницыной. Сейчас она директор Государственного музея кино, всю жизнь живёт в Москве, но родилась в Свердловске. Беседовать мы планировали на совсем другую тему, но невольно разговор вышел на воспоминания о её отце.
Мы решили по крупицам собрать эту мозаику и рассказать, что значил Урал в судьбе Анатолия Солоницына.
– Судьбоносность Свердловска исключить из жизни нашей семьи никак нельзя, – рассказывает Лариса Солоницына. – Бабушка с дедом переехали сюда во время эвакуации, но, когда война закончилась, поняли, что в этом городе им хорошо, и остались. Именно здесь папа и познакомился с моей мамой – Ларисой. Она ходила в театральный кружок при Свердловском драмтеатре, который вёл Анатолий Солоницын.
Анатолий Солоницын с маленькой дочкой Ларисой. Фото: неизвестный фотограф
Ходят легенды о том, как Анатолий Солоницын не смог поступить в ГИТИС четыре раза, а потом вдруг принял решение приехать в Свердловск. Когда распутываешь клубок жизненных перипетий актёра, понимаешь, что его судьба была интереснее всех слухов и легенд.
– Папа вообще не поступил ни в один крупный столичный вуз, – вспоминает Лариса. – Ему везде говорили, что он абсолютно профнепригоден. Что было не так? У него была очень своеобразная внешность – не актёрская в традиционном понимании. Недостаточно хорошая дикция. Но он был невероятно увлечённым и целеустремлённым человеком. И несмотря ни на что, своего добивался.
После третьего провала в ГИТИСе телеграммой в Свердловск его вызвал брат – Алексей Солоницын, который учился здесь на факультете журналистики. Вот что Алексей писал в своих воспоминаниях о том периоде жизни знаменитого брата:
«Тогда при Свердловском драмтеатре открывалась студия, – вспоминает Алексей. – Там были актёры, о которых уже при жизни ходили легенды – Борис Ильин, Константин Максимов. Но и здесь после третьего тура конкурса комиссия сомневалась, брать Толю или нет. Но всё же приняли. Он учился не только в театре. Всё свободное время он был или с нами, студентами журфака, или с консерваторскими – они дружили курсами. Он оказался в среде, где жили и бредили литературой, театром, музыкой… Всё это оказало на него большое влияние».
Семья Солоницыных. На заднем плане слева молодой Анатолий, а справа его брат – Алексей. Фото: неизвестный фотограф
А затем Анатолия Солоницына как лучшего ученика студии взяли в театр. Так сбылась его мечта – он стал профессиональным актёром. Его стали вводить на эпизодические роли во многие спектакли – от комедийных – Четверга в «Белоснежке» – до партийных героев. Но главных, знаковых ролей всё не было, и он начал угасать. Тогда учителя Солоницына по студии дали ему роль Ивана Петровича в «Униженных и оскорблённых» по Достоевскому. В этой постановке он показал себя как блистательный психологический актёр, каким мы увидим его у Тарковского.
Двойной дебют
Путь Солоницына к первому их с Андреем Тарковским совместному фильму был ещё тернистее, чем путь этого актёра в театр. Его заметил молодой режиссёр Глеб Панфилов и позвал на Свердловскую киностудию сняться в дебютном для них обоих фильме – короткометражке под названием «Дело Курта Клаузевица».
– Когда съёмки фильма закончились, Толя вернулся в театр, а там серьёзных ролей всё не было, – вспоминает Алексей Солоницын. – И он затосковал по серьёзной работе. В это время на страницах журнала «Искусство кино» выходит сценарий «Андрей Рублёв». Помню, он меня просто ошеломил. Я в это время был в командировке в Свердловске и поделился впечатлением с Толей. Он мне говорит: «А если взять да и поехать в Москву? Заявиться к ним: мол, сделайте хотя бы пробу. Ведь это роль, за которую не жалко и жизнь отдать. Не веришь?» Я сразу даже не нашёлся, что ответить…
– Я вообще не понимаю, откуда у него – провинциального на тот момент актёра – было столько смелости и даже наглости, чтобы прочитать сценарий, увидеть себя в этой роли, поехать в Москву и доказывать режиссёру, что он может её сыграть, – говорит Лариса. – Тем более, когда режиссёр – Андрей Тарковский. Это какая-то невероятная уверенность в себе и ясное целеполагание. Он знал, что так должно было быть. Тут и везение, и обстоятельства, и друзья. Потому что встречу с Тарковским ему организовал опять же Глеб Анатольевич Панфилов.
Кадр из фильма «Андрей Рублёв». Режиссёр А. Тарковский
Талисман Тарковского
Но сначала были фотопробы, и удачные – тогда уже стало ясно, что встреча может состояться. Потом три кинопробы и мучительное ожидание. Позже Анатолию Солоницыну расскажут, что играл он слишком театрально, но режиссёр увидел точное соответствие душевного склада актёра и персонажа. Однако весь худсовет был против утверждения Солоницына на роль. Даже Михаил Ромм уговаривал Тарковского отказаться от выбора. Тогда режиссёр взял все фотопробы и поехал к реставраторам и специалистам по древнерусскому искусству. Он разложил перед ними снимки разных актёров и спросил: «Который из них Рублёв?» Они указали на Солоницына…
Так Анатолий Солоницын покинул Свердловск, чтобы стать любимым актёром, талисманом Андрея Тарковского и одним из лучших артистов в истории отечественного кинематографа.
Режиссёр Андрей Тарковский с Анатолием Солоницыным обсуждают роль на съёмочной площадке. Фото: неизвестный фотограф
«...Слушайся сердца»
Из беседы с братом Алексеем Солоницыным, 1964 год:
– Я хорошо помню, как однажды проснулся глубокой ночью. Какое-то беспокойство владело мной. Я встал, вскипятил чай, курил. С большим трудом дождался рассвета. Побрился, пошёл в булочную. А когда возвращался, в подъезде столкнулся с почтальоном. Она вручила мне телеграмму. Я прочёл, что вызывают на съёмки в Москву.
Из письма к жене, Ларисе Солоницыной, сентябрь 1964 года, Запорожье:
– Быть может, я просто нервнобольной человек, а может быть, хочу истинной, необыкновенной, донкихотской жизни? И разве Дон Кихота не считали сумасшедшим? И не является ли сумасшествием требовать от себя и от других чистоты мыслей и поступков в наш – двадцатый - век? Когда всё кругом перемешалось – благородные идеи с развратом и грязью человеческих взаимоотношений. Люди стали оправдывать друг друга, а потом сами себя.
Из личного дневника, уже после съёмок «Андрея Рублёва», май 1966 года:
– Богема. Прикиношная, притеатральная публика. Самовлюбленные эгоисты, сами ничего не значащие и не делающие, боящиеся затеряться в этом мире. Плюхаются в это болото, в этот разговорный водопад, и – их несёт, несёт быстро и стремительно – вниз. Болезнь эта порождает низкие желания и хотения, зависть, ненависть, она лишает человека чувства достоинства, чувства ответственности – прежде всего перед самим собой.
…Я не предаю идеалов юности. Стремлюсь к одному – заставить себя жить ими, как бы романтичны они ни были, как бы несовременно они ни звучали. Юность – единственная болезнь, которой я хотел бы болеть всю жизнь. Я мало изменился. Это моё достоинство – может быть, единственное…
Из писем к жене, Ларисе Солоницыной, ноябрь 1966 года, Минск:
– Человеческие взаимоотношения – самая сложная, удивительная, безграничная область. Понять её до конца – невозможно. Примитивные отношения понимаются почти всеми, сложные – только единицами. Примитивные – это лесенки и ступеньки – поднимаются, спускаются, бегают. Сложные – это узенькая дорожка, по которой, идя навстречу друг другу, не разойтись.
…А жизнь ведь проста. Она, правда, не всегда сахар, но простоту жизни надо понимать сердцем, а не головой. Сердце никогда не усложняет жизни. Сердце у человека одно, а извилин в голове – миллиарды. Голова рождает сложности. Слушайся своего сердца.
Из личного дневника, апрель 1982 года:
Надежность – это то качество, которое я стал более всего ценить в людях. У человека должна быть определённость, мне важно знать, какой позиции он держится…
И ещё… Если всё большее количество людей будет утверждать нравственный идеал, Земля будет более и более прекрасной. Это так важно…
Кадр из фильма «Андрей Рублёв». Режиссёр А. Тарковский
Фильмы
- «Андрей Рублёв» (1966)
- «Солярис» (1972)
- «Зеркало» (1974)
- «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)
- «Восхождение» (1976)
- «Сталкер» (1979)
Интересные факты
- Для так и не снятой экранизации «Идиота», в которой Анатолий Солоницын должен был играть автора, он даже хотел сделать пластическую операцию. Хотя даже просто в гриме сходство было потрясающее. Тарковский опешил: «Ты же тогда больше играть не сможешь с лицом-то Фёдора Михайловича!» На что актёр спокойно ответил: «Если я сыграю Достоевского, зачем мне что-то ещё играть?». Впоследствии Солоницын всё-таки сыграл писателя в фильме «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», за что получил приз Берлинского кинофестиваля.
- Во время съёмок фильма «Андрей Рублёв» Анатолий Солоницын молчал 4 месяца, чтобы во время съёмок эпизода снятия обета молчания голос звучал осипшим.