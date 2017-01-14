Единственное, чем примечателен нынешний «СНР» – это последний концерт «Глюков»

На вечеринке группа впервые отыграла в компании духового оркестра штаба Центрального военного округа. Фото: Кирилл Филинков

Опубликовано в №4 от 14.01.2017 под заголовком «Старый-старый новый рок»

Вчера в Екатеринбурге прошёл «Старый Новый Рок». А за день до этого организаторы пригласили друзей фестиваля, чтобы в камерной обстановке послушать музыку и насладиться общением. На нём выступили два хедлайнера – «Смысловые галлюцинации» и «Запрещённые барабанщики».

«СНР» – старейший фестиваль рок-музыки в области. Прошёл он, страшно представить, аж в 31-й раз. Да, он самый крупный, да, ежегодно на него собираются толпы поклонников, но этот жанр уже как-то устарел. Всё больше на «СНР» приходят люди, которым уже не очень-то важны хиты «Калинова моста», да и у «Запрещённых барабанщиков» вспоминается лишь «Убили негра». Многие группы выступали на фестивале уже не один раз. Те же «Барабанщики» дали третий, если не четвёртый концерт. Чего уж говорить про «Глюков». Но тут, скорее, проблема даже не в группах, а в самой рок-музыке, которая уже давно переживает кризис.

– Рок-музыка сейчас – это абсолютно сформировавшийся жанр, и ничего нового в нём придумать практически невозможно, – рассказывал Владимир Шахрин два года назад в интервью «ОГ». – Рок-музыка не первый жанр, с которым это случилось. Вспомним джаз. Все лучшие находки и приёмы придуманы в первой половине XX века. Сейчас есть джазовые музыканты, но они исполнители. С рок-музыкой происходит та же ситуация. Мне кажется, нового в ней не появится в ближайшее время. Новые исполнители – да, будут возникать, но они должны искать нечто новое – новое прочтение, новые идеи – быть может, вкрапления из других жанров – изобразительных, кино… А ребята просто берут гитару, и им кажется, что они делают нечто новое.

Конечно, «Старый Новый Рок» продолжает выполнять одну важную функцию – поиск молодых талантов. Каждый год экспертный совет формирует список из двухсот-трёхсот присланных заявок. Но, увы, никто из организаторов не следит за будущим молодых ребят, и чаще всего их успех – одиночное выступление на фестивале.

Единственное, чем примечателен нынешний «СНР» – это последний концерт «Глюков». Да и тут не обошлось без казуса. Дело в том, что в сентябре прошлого года лидер группы Сергей Бобунец объявил, что «Глюки» дали в Екатеринбурге прощальный концерт. А сейчас группа вновь простилась с публикой. Причём сразу дважды – один раз на пре-пати, а второй – на самом фестивале. Нет, услышать «Смысловые галлюцинации» вживую – дорогого стоит. Но, как говорится: долгое прощание – лишние слёзы.