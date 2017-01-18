33 года назад свердловчане стали смотреть 3D-кино

Первым стереофильмом, который увидели свердловчане, была советская картина «Ученик лекаря» (1983, режиссёр Борис Рыцарев). Кадр из фильма «Ученик лекаря»

Сюжет Этот день в истории области

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Опубликовано в №8 от 18.01.2017

18 января в 1984 году в Свердловске открылся первый в области стереокинотеатр. Или, как сказали бы сегодня, — кино 3D.

Стерео (тогда ещё говорили: «объёмное») кино появилось в Советском Союзе в начале 40-х годов ХХ века. А уже в 50-х стереокинотеатры были, помимо Москвы, ещё в нескольких городах СССР — Ленинграде, Киеве, Астрахани… Но более-менее массовым явлением они стали только в конце 70-х — начале 80-х годов, когда советским инженерам удалось создать революционную для своего времени систему «Стерео-70» (она была настолько удачной, что в 1991 году её создатели получили от Американской киноакадемии специальный приз «Оскар» в номинации «За технические достижения»).

В Свердловске объёмное кино начал демонстрировать «Октябрь» — старейший в городе кинотеатр (сейчас он носит своё исходное название — «Колизей»).

Превращение «Октября» в стереокинотеатр заняло два с небольшим года. Реконструкция была тотальной. Как говорил накануне её начала автор проекта Г. Метляев, «от старого здания останутся одни стены, всё остальное будет новым».

Для просмотра стереофильмов требовались, как и сейчас, специальные очки: они выдавались перед сеансом, а после их надо было сдать контролёрам. Однако часть зрителей поначалу пыталась унести очки с собой — в надежде, что если посмотреть в них обычное кино, то оно тоже станет объёмным. Но ошибочность этой гипотезы подтвердилась очень быстро, и кражи прекратились.

Стереофильмов тогда снималось мало — и у нас (за полвека — меньше 60 картин), и за границей. Поэтому киноленты в «Октябре» шли буквально месяцами. Но поскольку конкуренции у кинотеатра не было, то и на недостаток зрителей он не жаловался: на сеансы последних дней ходило ненамного меньше народу, чем на премьеры.