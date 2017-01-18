«Чем холоднее край, тем холоднее зритель? Неправда!»

В спектакле «Мы, нижеподписавшиеся» помимо столичных артистов задействованы и актёры Нижнетагильского драматического театра – Сергей Зырянов (второй справа), Елена Макарова (вторая слева). И худрук театра – Игорь Булыгин (нет на фото). Фото: Илья Колесов

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

В Екатеринбурге на сцене Театра юного зрителя с аншлагом прошёл спектакль «Мы, нижеподписавшиеся». Эту постановку готовила труппа Нижнетагильского театра драмы имени Д.Н. Мамина-Сибиряка и звёздный состав московских артистов. Одну из главных ролей играет Анна Большова, с которой журналистам «ОГ» удалось побеседовать сразу после окончания спектакля.

Нам пришлось проявить терпение, ведь после спектакля благодарные зрители ещё долго не отпускали Анну. Около гримёрок ждали те, кто хотел сфотографироваться, сказать слова благодарности. Уже перед самым интервью к нам в гримёрку, где мы начинали беседу, зашли коллеги артистки по спектаклю. Сказали, что внизу ждёт поклонник, который специально приехал из Казахстана и очень хочет получить автограф.

Ажиотаж этот понятен. У нас в области много прекрасных артистов, но звёзды всегда производят на зрителей особенно сильное впечатление. Тем более, если дают не антрепризную постановку, а полноценный спектакль, который ещё и создавался в нашем регионе.

Репетиции с утра до ночи

– Анна, когда только прошла информация, что в Нижнем Тагиле будет играть столько звёзд, в том числе и Большова, многие не верили… Как приняли предложение поучаствовать в столь необычном проекте?

– Идея проекта пришла продюсеру нашего спектакля – Ольге Галактионовой. Таким полезным для людей способом планировалось отметить юбилей Уралвагонзавода. Причём сразу же мы договаривались, что это будет не разовая акция, а продолжительное, плодо­творное сотрудничество. И всё получилось, в том числе благодаря стечению многих обстоятельств. И юбилея, и наличия в Нижнем Тагиле замечательного драматического театра, который, помимо художественных качеств, ещё и очень хорошо технически оснащён. Затем собралась очень хорошая команда, начиная с режиссёра – Владимира Скворцова, вплоть до художника-постановщика, художника по свету – вообще всех. Это был тот случай, когда у продюсера была возможность привлечь людей, с которыми он уже много работал, кого хорошо знает. Всё это стало залогом того, что наша команда сложилась. От работы с прекрасной труппой театра Нижнего Тагила мы получаем большое удовольствие – и для них, и для нас совместные спектакли, которые бывают примерно раз в месяц, всегда праздник.

– Всем интересно, как же проходил репетиционный процесс, ведь расстояние между вами огромное?

– Сначала мы встречались в Москве своей командой, читали пьесу, обсуждали. Потом два раза на неделю к нам приезжали наши тагильские партнёры. А на последнем этапе уже мы приехали в Нижний Тагил и жили там две недели. Это был нормальный репетиционный процесс – с утра до ночи, как это всегда бывает перед выпуском спектакля.

Спектакль-притча

– Многие помнят картину Татьяны Лиозновой с тем же названием, в главных ролях с Леонидом Куравлёвым и Ириной Муравьёвой. Фильм снят в 1980-м, а, посмотрев ваш спектакль, понимаешь, что он вполне современен…

– Да, нам то же самое часто говорят зрители. Причём пьесе уже 40 лет… Это социально-бытовая драма, мы особо в ней ничего не меняли. Огромное спасибо за такой чудесный материал драматургу Александру Гельману. Она прошла проверку временем и сейчас абсолютно актуальна, понятна, по-прежнему затрагивает зрительские сердца. Ведь если опустить в ней все советские аббревиатуры и заменить их на модные иностранные слова, окажется, что суть не поменялась. С одной стороны, это вопрос: на что ты пойдёшь для достижения цели? А с другой – мысль о том, что у каждого своя правда, и человек сам выбирает, следовать ему общепринятой социальной иерархии или жить по обычным человеческим нравственным принципам. В результате сама пьеса позволила воспринимать спектакль как притчу. К чему лукавить: в нашей профессии тоже бывают рутина, вещи, которые тебе нравятся меньше, и я счастлива, что этот спектакль приносит нам, артистам, ещё и очень большое художественное удовлетворение.

– Вы сказали о дилемме – каждый стоит перед выбором, как жить. А вам как Анне Большовой этот выбор сегодня внутри себя приходится делать?

– Решая проблемы, ты всё равно исходишь из каких-то приоритетов, возникающих из шкалы ценностей, которая есть внутри каждого. Я считаю, что сейчас, когда мир так нагрешил, и, если называть вещи своими именами, идёт мировая война в разных формах и проявлениях, тем более важно, чтобы наши приоритеты исходили из традиционных ценностей, заложенных испокон веков. Я стараюсь сама жить так и так воспитываю сына, чтобы любой шаг вёл к хорошему, чтобы он отвечал за свои слова и поступки. А достижение цели… Если это вопрос спасения жизни ребёнка, то, конечно, любой ценой. А если речь о материальных благах, то это ничто по сравнению с внутренними вопросами, здесь своими принципами поступаться нельзя. Моя героиня – Шиндина – борется за семью, ребёнка, в то время, как её муж отстаивает идею. Думаю, семейные женщины в зале сегодня были на стороне моего персонажа. Хотя и в позиции Шиндина есть своя логика, она тоже выстрадана и во многом оправдана.

Зритель с претензией

– Мы видели, как спектакль принимают в Екатеринбурге. Представляем, что бывает в Тагиле… Также раз в два месяца постановка идёт и в Москве. Как принимает спектакль столичная публика?

– Всегда, когда мы играем, слышим дыхание зала, слышим, как зритель реагирует и насколько он внимателен. И, конечно, зритель везде разный. Например, у нас не было ни одного такого смешливого спектакля – особенно в первом акте, как это было сегодня в Екатеринбурге. У нас были определённые технические сложности – декорации с трудом вошли на эту сцену, что повлекло за собой ряд проблем. Но это нисколько не отразилось на взаимообмене с публикой, а, может, нам это придало ещё и какого-то дополнительного нерва. В Москве зритель с большей претензией, с позой. Это действительно есть. Но это лишь условность – то, с чем приходит к нам человек. Как только начинается действо, вся эта шелуха отлетает. Другое дело, что публика, условно говоря, за МКАДом, более открыта. Есть поговорка, что чем холоднее край, тем холоднее зритель. Неправда!