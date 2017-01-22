Легенде тагильского театра Изе Высоцкой – 80 лет

- Опубликовано в №11 от 21.01.2017
В воскресенье, 22 января исполняется 80 лет народной артистке России, актрисе Нижнетагильского драматического театра Изе Константиновне Высоцкой.
В Нижнем Тагиле она, актриса мхатовской школы, оказалась, по её собственным словам, случайно. Муж, тоже актёр, подписал контракт на театральной бирже с провинциальным уральским театром, поскольку там сразу давали квартиру. «Думала, на год, а осталась на всю жизнь, – рассказывала потом Иза Константиновна. – Но это не в хулу Тагилу, в 1970 году драматический был твёрдым, прочным, периферийным, достаточно хорошего вкуса театром. С сильными труппой и режиссурой».
- – Мне посчастливилось быть партнёром Изы Константиновны на сцене, – рассказал «ОГ» художественный руководитель театра Игорь Булыгин. – Она умеет создать образ, каждую роль превратить в волшебство, её невероятная харизма завораживает зрителя, программирует на добро. Она из тех актёров, которых надо успевать увидеть на сцене. Мне, как режиссёру, с ней очень легко работать, всё-таки почти четверть века сотрудничества дают о себе знать, а приглашённым режиссёрам порой приходится непросто, потому что актрису с таким опытом, как у Изы Высоцкой, обмануть невозможно. Она актриса такого уровня, которая сама может создать роль, а режиссёр лучше, чтобы не мешал.
- Завтра Иза Константиновна отметит круглую дату в кругу родных и близких, а 27 января на сцене театра пройдёт юбилейный творческий вечер актрисы, который будет называться «Я не жалею ни о чём». Надо ли говорить, что все билеты на него уже проданы.
Досье «ОГ»
- Иза Высоцкая.Родилась 22 января 1937 года в Горьком. Окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году. Работала в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира, Лиепаи. С 1970 года служит в (1994 - за роль Елизаветы Английской в спектакле «Ваша сестра и пленница» и 2006 года в самой почётной номинации «И мастерство, и вдохновение» за личный вклад в театральное искусство, за честь и достоинство).
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- Исполнительница главных ролей в спектаклях «Золотая пыль», «Последний пылкий влюблённый», «Мать» К.Чапека, «Ваша сестра и пленница», «Гарольд и Мод» и многих других. Сейчас в афише Нижнетагильского драмтеатра две постановки с участием Изы Высоцкой – она играет бабушку в спектакле «Деревья умирают стоя» и заглавную роль в «Дорогой Памеле».
Иза Константиновна в спектакле "Дорогая Памела". фото: kino-teatr.ru
Иза Высоцкая и Владимир Высоцкий. 1957 год. фото: mgpublications.com
Иза Высоцкая в спектакле "Деревья умирают стоя". Фото: tagildrama.ru