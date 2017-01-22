Культура 22 января 2017, 06:00 Легенде тагильского театра Изе Высоцкой – 80 лет Евгений Ячменёв

Иза Высоцкая: «Во МХАТе нас учили тому, что настоящий театр – сотворчество личностей, содружество режиссёра и актёра. Режиссёр должен быть умнее и шире меня. И тогда я пойду за ним без оглядки». Фото: Алексей Кунилов