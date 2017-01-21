«Наш зритель подготовлен к ужасам. Не подготовлен автор»

Отечественное кино часто обвиняют в копировании, но «Невеста» получилась очень самобытной... и страшной. Кадр из фильма

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

В четверг, 19 января, на большие экраны вышел оте­чественный мистический триллер Святослава Подгаевского «Невеста». Столь популярный среди многих зрителей жанр переживает в России настоящий кризис. Но с появлением в российском кинематографе подобных проектов всё наконец-то начинает сдвигаться с мёртвой точки.

«Страшная» история

Хоррор-фильмы (жанр, который призван напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха) – вещь очень спе­цифичная. Я, если честно, старался сторониться подобных проектов. Но дело в том, что обходить стороной особо-то и нечего, поскольку в России этого жанра практически нет, как не было его и в советское время. Да, мы знаем, например, фильм «Вий», но назвать его картиной в жанре ужаса трудно.

С жанром ужасов в отечественном кинематографе действительно сложилась «страшная» история. Так, по данным недавно опубликованного отчёта «Кинопоиска» и «Яндекса», в XXI веке режиссёры меньше снимали (и снимают) именно ужасы и мистические триллеры. Но тут же можно отметить и другой небезынтересный факт: те немногочисленные ужасы, которые выходили на большой экран, чаще всего окупались, а фильм «Вий» (2013 года) и вовсе занял шестое место в топе самых кассовых картин российского проката, собрав 1,2 млрд рублей.

Другой вопрос вызывает качество вышедших фильмов. Из тех двух десятков фильмов-ужасов, снятых за последнее время, едва ли наберётся даже пять наиболее удачных картин. Суть в том, что жанр хоррора довольно консервативный, и больше, чем другие, требует каноничных вещей. К примеру, вам обязательно должно быть страшно и тревожно. В отечественных фильмах последних лет эта составляющая или отсутствовала совсем, или была подкреплена неубедительными спецэффектами.

Своё, родное

В этом плане работы Святослава Подгаевского – исключение из правил. Уже во второй раз он рассказывает простую, но страшную историю. По-своему атмосферную и по-своему эффектную. Все сюжеты подобных фильмов, на самом деле, можно рассказать на мотив детской страшилки: «Жила была девочка. Очень хорошая. И однажды она попала в очень странный старый дом, в котором жила очень странная семья. У которой были очень странные традиции». Всё так и есть. Девушку зовут Настя (Виктория Агалакова), и попадает она в дом своего молодого мужа Ивана (Вячеслав Чепуренко). В старом особняке XIX века живут его родственники. На первый взгляд, безобидные, но уже через день начинает твориться странное, и Насте нужно принять участие в свадебном обряде, чтобы снять проклятие, которое лежит на семье Ивана. Его прадед был фотографом и верил, что если снимать уже умерших людей, то их душа переносится в негатив. Потом фотограф решил оживить свою умершую невесту, и в итоге был проклят…

«Невеста» как раз хороша тем, что в её основе не лежит заимствованная история, а старый славянский миф свадебного обряда. В фильме нет масштабных спецэффектов для нагнетания ужаса. Всё, как и должно быть – грим, классические приёмы (тёмные комнаты, звук из шкафа, туман, старый дом) и достойная операторская работа. Всё, как было у его предшественников – Альфреда Хичкока, Гильермо дель Торо, Дэвида Линча.

Да, инструментарием картина похожа на популярную ленту «Звонок», но по колориту она больше приближена к атмосфере «Бежина луга» Ивана Тургенева.

Читая про фильм ужасов, в первую очередь хочется узнать – страшно или нет. Страшно. При этом создатели старательно уводят картину в жанр мистического триллера, в котором напряжение остаётся от первой до последней минуты. Отлично, кстати, справляются со своей задачей актёры - Вячеслав Чепуренко, Виктория Агалакова, Александра Ребенок, которые играют даже с небольшим наигрышем, что именно в этом жанре делает фильм ещё более выразительным.

Идём правильным путём

Святослав Подгаевский в 2015 году снял фильм «Пиковая дама: Чёрный обряд», и это стало едва ли не первым удачным российским проектом в жанре ужасов. «Невеста», бесспорно, – со своими недостатками и просчётами. Но работа Подгаевского доказывает способность наших режиссёров снимать достойные фильмы ужасов. Хоррор – свободная ниша, и уже пора, чтобы её занял человек, который не будет отвлекаться на сторонние проекты, а целенаправленно будет идти к своей цели. К цели создания целого жанра.