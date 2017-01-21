«Наш зритель подготовлен к ужасам. Не подготовлен автор»

- Опубликовано в №11 от 21.01.2017
В четверг, 19 января, на большие экраны вышел отечественный мистический триллер Святослава Подгаевского «Невеста». Столь популярный среди многих зрителей жанр переживает в России настоящий кризис. Но с появлением в российском кинематографе подобных проектов всё наконец-то начинает сдвигаться с мёртвой точки.
«Страшная» история
Хоррор-фильмы (жанр, который призван напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха) – вещь очень специфичная. Я, если честно, старался сторониться подобных проектов. Но дело в том, что обходить стороной особо-то и нечего, поскольку в России этого жанра практически нет, как не было его и в советское время. Да, мы знаем, например, фильм «Вий», но назвать его картиной в жанре ужаса трудно.
С жанром ужасов в отечественном кинематографе действительно сложилась «страшная» история. Так, по данным недавно опубликованного отчёта «Кинопоиска» и «Яндекса», в XXI веке режиссёры меньше снимали (и снимают) именно ужасы и мистические триллеры. Но тут же можно отметить и другой небезынтересный факт: те немногочисленные ужасы, которые выходили на большой экран, чаще всего окупались, а фильм «Вий» (2013 года) и вовсе занял шестое место в топе самых кассовых картин российского проката, собрав 1,2 млрд рублей.
Другой вопрос вызывает качество вышедших фильмов. Из тех двух десятков фильмов-ужасов, снятых за последнее время, едва ли наберётся даже пять наиболее удачных картин. Суть в том, что жанр хоррора довольно консервативный, и больше, чем другие, требует каноничных вещей. К примеру, вам обязательно должно быть страшно и тревожно. В отечественных фильмах последних лет эта составляющая или отсутствовала совсем, или была подкреплена неубедительными спецэффектами.
Своё, родное
В этом плане работы Святослава Подгаевского – исключение из правил. Уже во второй раз он рассказывает простую, но страшную историю. По-своему атмосферную и по-своему эффектную. Все сюжеты подобных фильмов, на самом деле, можно рассказать на мотив детской страшилки: «Жила была девочка. Очень хорошая. И однажды она попала в очень странный старый дом, в котором жила очень странная семья. У которой были очень странные традиции». Всё так и есть. Девушку зовут Настя (Виктория Агалакова), и попадает она в дом своего молодого мужа Ивана (Вячеслав Чепуренко). В старом особняке XIX века живут его родственники. На первый взгляд, безобидные, но уже через день начинает твориться странное, и Насте нужно принять участие в свадебном обряде, чтобы снять проклятие, которое лежит на семье Ивана. Его прадед был фотографом и верил, что если снимать уже умерших людей, то их душа переносится в негатив. Потом фотограф решил оживить свою умершую невесту, и в итоге был проклят…
«Невеста» как раз хороша тем, что в её основе не лежит заимствованная история, а старый славянский миф свадебного обряда. В фильме нет масштабных спецэффектов для нагнетания ужаса. Всё, как и должно быть – грим, классические приёмы (тёмные комнаты, звук из шкафа, туман, старый дом) и достойная операторская работа. Всё, как было у его предшественников – Альфреда Хичкока, Гильермо дель Торо, Дэвида Линча.
Да, инструментарием картина похожа на популярную ленту «Звонок», но по колориту она больше приближена к атмосфере «Бежина луга» Ивана Тургенева.
Читая про фильм ужасов, в первую очередь хочется узнать – страшно или нет. Страшно. При этом создатели старательно уводят картину в жанр мистического триллера, в котором напряжение остаётся от первой до последней минуты. Отлично, кстати, справляются со своей задачей актёры - Вячеслав Чепуренко, Виктория Агалакова, Александра Ребенок, которые играют даже с небольшим наигрышем, что именно в этом жанре делает фильм ещё более выразительным.
Идём правильным путём
Святослав Подгаевский в 2015 году снял фильм «Пиковая дама: Чёрный обряд», и это стало едва ли не первым удачным российским проектом в жанре ужасов. «Невеста», бесспорно, – со своими недостатками и просчётами. Но работа Подгаевского доказывает способность наших режиссёров снимать достойные фильмы ужасов. Хоррор – свободная ниша, и уже пора, чтобы её занял человек, который не будет отвлекаться на сторонние проекты, а целенаправленно будет идти к своей цели. К цели создания целого жанра.
Эксклюзив
В день премьеры «ОГ» связалась с 33-летним режиссёром фильма Святославом ПОДГАЕВСКИМ. В эксклюзивном интервью нашей газете автор «Невесты» и «Пиковой дамы: Чёрный обряд» рассказал о состоянии отечественной хоррор-индустрии.
– Я большой поклонник триллеров и фантастики с детства, – рассказывает Святослав. – У нас в стране так сложилось, что комедии и драмы делают давно, поэтому и есть какая-то сложившаяся школа. А с хоррорами пока непонятно, что происходит, но теоретически, если в этом направлении развиваться, то всё это тоже сложится в какую-то систему.
– Получается, что в советское время ужасы не снимались совсем и продолжать традиции невозможно, поскольку их просто нет?
– Снимали мало. Когда речь заходит о советском времени – единственное, что вспоминают – «Вия». О преемственности говорить нельзя. Но я считаю, что всё равно почва для историй такого рода у нас благодатная, нужно только научиться хорошо делать, придумывать.
– Судя по кассовому успеху вашего предыдущего проекта – «Пиковой дамы» – наши зрители готовы воспринимать такой жанр. Вам так не кажется?
– В целом, если взглянуть на кассовые сборы иностранных хорроров, выходящих у нас, получается, что нашему зрителю очень интересно, он подготовлен. Не всегда подготовлен наш автор, чтобы выдать качество, которое зритель примет. Но это от того, что пока нет опыта, нет какой-то слаженности и понимания, как подобное кино должно выглядеть.
– То есть вы и ваши коллеги, можно сказать, набиваете руку? Кстати, много людей хотят делать фильмы ужасов?
– Жанр не освоен и не всегда приносит нужную прибыль, поэтому продюсеры не спешат вкладываться. Но судя по тому, какое огромное количество идей, сценариев и заявок нам присылают (Святослав работает режиссёром-постановщиком в компании «STGCINEMA». – Прим. «ОГ») , я сделал вывод, что многих авторов этот жанр очень даже интересует.
– Многие пишут, да и это в общем не секрет, что в жанре ужасов довольно много штампов. Не смущает?
– Жанр очень технологичен, как мне кажется. Сама природа страха архетипична. Мы, например, скорее испугаемся тёмной фигуры (незнакомца, влезшего в окно), стоящей у нас в комнате, чем кого-то совсем необычного. Никто не будет бояться образа, которого ещё никто и никогда не видел. То есть должны прослеживаться какие-то очень чёткие символы наших страхов. Должно быть понимание, чего мы боимся. Другой вопрос, что настоящий мастер может все эти знакомые символы и архетипы преподнести под новым углом. Это вопрос баланса.
– Кстати, я видел у вас в фильме много цитат, а также мне показалось, что где-то вы использовали стиль азиатских ужасов. Правильно понимаю?
– Вы правильно говорите. Гонящаяся за героиней обезумевшая девочка – это отсылка к классическому образу азиатских ужасов. Хотя у меня было, скорее, желание пойти в полноценный готический роман. Своеобразный и немного утрированный. Но «Невеста» – это мистический триллер, разумеется. Хоррорная составляющая заметно уменьшена.
– Святослав, а вообще, сложно в одном фильме уместить мифологию и настоящий хоррор?
– Идеальный вариант – это когда хоррор вырастает из мифологии. Не знаю, получилось или нет. «Невеста» для меня – спорное кино, сложное по многим причинам. Надеюсь, что через некоторое время смогу с холодным вниманием его проанализировать.