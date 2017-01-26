Узнать о декабристах, нырнуть в горячий источник

Горячие источники Туринска. В них можно искупаться и летом, и зимой. Фото: turinskexpress.ru

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Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Александр Меновщиков из Туринска начал осваивать внутренний туризм в 2000-х. Мы познакомились с ним, когда писали о фабрике Туринской игрушки, а ныне фирме «Туринский сувенир», которую Александр активно развивает. Когда мы приехали в Туринск, он практически ни на минуту не останавливался: «Приезжайте на подольше, искупаетесь в наших знаменитых горячих источниках», «А вот здесь жили декабристы в ссылке», «Нашим туристам мы всегда показываем эту церковь»… Мы побеседовали с ним о том, с чего всё началось и насколько перспективным в плане внутреннего туризма оказался город Туринск.

– Так уж сложилось, что мы с женой всегда с удовольствием принимали в доме гостей, – начал Александр. – И подходили к этому с душой – не просто покушать и выпить, а ещё и в музей сходить, город посмотреть: рассказать о его истории, легендах. Так мы принимали друзей, потом друзей друзей. А сейчас я уже даже и не вспомню, когда мы прокатили первый организованный тур по городу. Помню, что в 2007 году к нам приехали первые группы. Туроператоры начали передавать информацию о нас – как по сарафанному радио, и дело пошло. В тот год было много работы, и это нас очень радовало. Строили планы, думали и мечтали – хобби становилось доходным. При этом я работал пожарным на Туринском целлюлозно-бумажном заводе и заочно учился по специальности «Государственное и муниципальное управление». Учёба подтолкнула к тому, чтобы увлечение превратилось в предпринимательство.

– Могу представить, как нелегко было развивать с нуля туризм в таком маленьком городке, как Туринск…

– Да, тут в двух словах не расскажешь. Есть общие проблемы для внутреннего туризма, а есть те, что свойственны только для нашей территории. Первая – удалённость. Вторая – туристическая инфраструктура. Что я под этими словами понимаю? Наличие музеев, кафе или хотя бы столовых, гостиницы… Да банально туалетов. Третья сложность была в том, что группы довольно большие – туроператору выгодно возить группы по 40–45 человек, а в маленьких городах музеи в основном камерные – дома каких-то известных людей, и уместить там всех просто нереально. Поэтому приходилось делить группы, а это значит, что вторую половину в это время надо чем-то занять…

– Сегодня Туринск известен своими горячими источниками. Хотя многие об этом не знают и ездят намного дальше – в Тюмень.

– В 1956 году геологи искали нефть возле Туринска. Пробурили скважину глубиной 1 288 метров и нашли горячий минеральный источник с температурой воды около 35–37 °С. Но в 2000-х, когда мы начинали, наши горячие источники были в запустении и для широкого посещения были закрыты. Мы делали акцент на других достопримечательностях, о которых туристам, безусловно, знать нужно. Например, Музей декабристов. Декабристы прибывали в Туринск на поселение. Самыми известными из них были Иван Пущин, Николай Басаргин, Иван Анненков, Евгений Оболенский, а с Василием Ивашевым приезжала к нам и его жена – француженка Камилла Ле Дантю. Приезжали в Туринск они в разные годы, отбыв срок на сибирских рудниках. Рассказать есть о чём. Обидно, что даже не все свердловчане об этом знают… Прекрасный у нас краеведческий музей. Поначалу мы не вывозили туристов за пределы города, а теперь есть возможность выехать в частный контактный зоопарк или ферму – кому как привычнее. Можем организовать сплав по реке Туре. Вообще, под каждую группу план готовится индивидуально – в этом наш плюс. Однажды зимой был случай, когда набралась небольшая группа, и мы решили с ними, что было бы интересно покататься с откоса берега реки на «буранах». Вот это были эмоции! А что касается горячих источников, то сейчас это действительно то место, которое нужно посетить хотя бы один раз. Там и зимой температура около +40 градусов. Ещё источники есть в Тавде, для нас это конкуренция, но надо признать, что сейчас они тоже неплохо развиваются. И в Таборах, но там они пока дикие.

Александр Меновщиков (на заднем плане справа) на открытии экспозиции в нашем краеведческом музее по истории фабрики детской игрушки. Фото: П. Меновщиков

– Знаем, что вы в Туринске многое делаете для сохранения промысла и для того, чтобы о нём знали и туристы.

– Урало-сибирская роспись по дереву – это наша гордость. Мы это понимали и сняли помещение, где открыли небольшой павильон с сувенирами, сделанными руками наших туринских мастеров. Потом поняли, что в рамках одного из туров можно привозить гостей на фестиваль «Туринская околица». Так родилась идея ярмарки народных промыслов. Теперь к нам съезжаются умельцы со всего Восточного управленческого округа. У нас есть концепция развития туристической линии, надеюсь, и этот проект нам скоро удастся воплотить в жизнь…

– Прибыльно ли заниматься таким бизнесом, как внутренний туризм?

– О настоящей прибыли говорить пока рано. Мы будем стремиться к этому. Пока мы не включены ни в какие туристические маршруты, а это немаловажно. Киркорова и Пугачёву у себя не принимали, но вот Жорес Алфёров бывает в нашем городке. Большие группы ездят к нам из Москвы, Перми, Сургута, Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга. Ждём гостей из других городов области, приглашаем вас к нам!