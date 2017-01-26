Часть старинных экспонатов музейщики попытаются восстановить, но, по словам директора музея, их историческая ценность утрачена навсегда. Фото: vk.com

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

В Ирбите произошло серьёзное ЧП: при обрушении части крыши старинного особняка на улице Революции, 25а сильно пострадала экспозиция Музея народного быта. Под завалами оказались уникальные экспонаты конца XIX – начала XX века…

Музей народного быта, открывшийся в мае 2011 года, в один миг потерял свою открытую экспозицию. Под грудой кирпичей и досок теперь погребены предметы быта столетней давности: телеги, сани, розвальни, сушилки, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, купеческая мебель, а также материалы фестиваля «Город мастеров» знаменитой Ирбитской ярмарки. Но печальней всего тот факт, что часть крыши и перекрытия обвалились у соседнего здания – особняка 1887 года постройки, являющегося памятником архитектуры. По предварительной информации, обрушение произошло из-за скопившегося снега, но есть и другая причина – дом уже много лет пустует, и никто его ремонтом, увы, не занимался.

– Все экспонаты всё ещё находятся под завалами, – рассказал «ОГ» директор музея, меценат, член областного совета по туризму Михаил Смердов. – Почти ничего не уцелело… Да и шансов не было, поскольку упала каменная глыба метр на метр. Среди пострадавших экспонатов были и очень редкие, например, старинные плетёные сани, которые уже нигде не найти… Но здесь проблема глубже. Особняк XIX века МУГИСО недавно передало во владение городу, а городские власти не оформили всё должным образом. Вот и получается, что за ним никто не следил.

Музей народного быта – популярное среди жителей место. По данным дирекции музея, за прошлый год его посетило около 19 тысяч человек. Но сейчас вход в основную экспозицию жителям и гостям города закрыт – есть вероятность, что от «опасного соседа» отвалится ещё одна часть

– У особняка разрушается фронтон, и его падение угрожает уже всему нашему музею. Поэтому мы ограничили доступ к основной экспозиции. Этот вопрос в ближайшее время будет решаться с областными властями, и я опасаюсь того, что вынесут решение временно закрыть музей, – добавил Михаил.

Официальная комиссия прибудет в Ирбит 31 января.