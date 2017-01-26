- Опубликовано в №14 от 26.01.2017
В Ирбите произошло серьёзное ЧП: при обрушении части крыши старинного особняка на улице Революции, 25а сильно пострадала экспозиция Музея народного быта. Под завалами оказались уникальные экспонаты конца XIX – начала XX века…
Музей народного быта, открывшийся в мае 2011 года, в один миг потерял свою открытую экспозицию. Под грудой кирпичей и досок теперь погребены предметы быта столетней давности: телеги, сани, розвальни, сушилки, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, купеческая мебель, а также материалы фестиваля «Город мастеров» знаменитой Ирбитской ярмарки. Но печальней всего тот факт, что часть крыши и перекрытия обвалились у соседнего здания – особняка 1887 года постройки, являющегося памятником архитектуры. По предварительной информации, обрушение произошло из-за скопившегося снега, но есть и другая причина – дом уже много лет пустует, и никто его ремонтом, увы, не занимался.
– Все экспонаты всё ещё находятся под завалами, – рассказал «ОГ» директор музея, меценат, член областного совета по туризму Михаил Смердов. – Почти ничего не уцелело… Да и шансов не было, поскольку упала каменная глыба метр на метр. Среди пострадавших экспонатов были и очень редкие, например, старинные плетёные сани, которые уже нигде не найти… Но здесь проблема глубже. Особняк XIX века МУГИСО недавно передало во владение городу, а городские власти не оформили всё должным образом. Вот и получается, что за ним никто не следил.
Музей народного быта – популярное среди жителей место. По данным дирекции музея, за прошлый год его посетило около 19 тысяч человек. Но сейчас вход в основную экспозицию жителям и гостям города закрыт – есть вероятность, что от «опасного соседа» отвалится ещё одна часть
– У особняка разрушается фронтон, и его падение угрожает уже всему нашему музею. Поэтому мы ограничили доступ к основной экспозиции. Этот вопрос в ближайшее время будет решаться с областными властями, и я опасаюсь того, что вынесут решение временно закрыть музей, – добавил Михаил.
Официальная комиссия прибудет в Ирбит 31 января.
Комментарий
Геннадий Агафонов, глава города Ирбит:
– Здание по сей день находится в областной собственности, ещё четыре года назад мы просили передать его муниципалитету. Один из предпринимателей, который находится рядом с этим зданием, хотел его выкупить и расшириться. В 2015 году МУГИСО направило нам договор о передаче объекта. Мы получили документы, подали на регистрацию права собственности, но нам отказали, потому что земля под зданием не была передана муниципалитету. Необходимые документы мы получили только 26 декабря 2016 года, а буквально через пару недель падает это здание! Сейчас оформление собственности продолжается, но пока здание нам не принадлежит, по закону мы не имеем права вкладывать в него бюджетные средства. Когда дом будет принадлежать нам, мы планируем включить его в программу приватизации. Пока мы вызвали в город управление государственной охраны объектов культурного наследия, чтобы комиссия провела обследование и дала заключение.