Заслужили!

Сергей Коротченя – участник множества фестивалей, конкурсов и выставок. Его изделия пользуются большим успехом. Поэтому даже не верится, что он – слесарь с 38-летним стажем. Фото: неизвестный фотограф

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Вчера на сайте правовой информации www.pravo.gov66.ru было опубликовано распоряжение правительства Свердловской области о присвоении специальных званий «Мастер народных художественных промыслов» и «Хранитель народных художественных промыслов». «Мастерами» стали пять свердловчан и ещё три человека удостоены звания «Хранитель». К званиям также прилагается премия из областного бюджета – 50 тысяч рублей.

Эти почётные звания в нашей области присваивают впервые. В других же регионах такое практикуется на протяжении нескольких лет. Например, в соседней Челябинской области почётное звание умельцам присуждается с 2006 года, и с тех пор там появилось уже 30 мастеров народного художественного промысла. В Свердловской области этот вопрос долгое время откладывался. Помогла региональная программа возрождения и поддержки народных промыслов, в рамках которой в 2015 году правительство области приступило к рассмотрению вопроса о присвоении почётных званий. Лучших умельцев выбирали на конкурсной основе министерство промышленности и науки региона и Свердловский областной художественно-экспертный совет по народным промыслам при этом ведомстве.

– В этом году нам прислали 30 заявок на получение звания, – рассказал «ОГ» Александр Максяшин, ведущий эксперт совета. – Достойнейших выбирали по количеству баллов за участие в выставках разного уровня, наличие публикаций и дипломов, стаж. Мы сами ездили по всей области, приглашали умельцев подавать заявки. Мы – один из последних регионов, который ввёл у себя присвоение этих званий. Челябинцы, кстати, ещё каждый год их подтверждают – что правильно. У нас этого пока нет, всё ещё не разработан и нагрудный знак «мастера». Над всем этим нужно работать. А вот звания «хранителя», кроме Свердловской области, пока нет нигде, тут мы впереди.

Для самих умельцев эти звания означают не столько почёт, сколько то, что теперь к их творчеству относятся как к профессиональной деятельности. Когда мы готовили цикл публикаций «Уральская роспись», пообщались с ремесленниками по всему региону – и не было среди них тех, кто бы не высказался по этой проблеме. Теперь ситуация будет потихоньку выправляться. Регламентировано, что каждый год в области имеют право присвоить пять званий «мастеров» и три звания «хранителей».

Мы поздравили с этой прекрасной новостью одного из самых известных уральских умельцев – тагильчанина Сергея Коротченю, которого по праву в профессиональных кругах считают одним из лучших берестянщиков России.

– Мы – ремесленники – очень рады этому событию, – делится Сергей, – потому что свершилось то, что должно было произойти очень давно. Есть авторы, которые занимаются народным промыслом более 20–30 лет. Конечно, они достойны признания. А то получается, что раньше мы были какими-то безликими. Я когда в выставках и фестивалях участвовал, то фигурировал только как слесарь «Евраз НТМК», а это не совсем верно. Теперь наконец появилось звание. Оно, кстати, ещё и очень обязывает, потому что нужно продолжать на таком же высоком уровне. Это очень большой стимул для творчества. И дело даже не в престиже – на фестивалях меня не спрашивают: мастер я или нет. Там всё и так видно. Спрашивают в городе. В разговоре с администрацией, например. Ведь моя голубая мечта – своя мастерская, причём публичная. Сейчас я творю в домашних условиях, сами понимаете, что это немного не то.

Наши подносницы тоже работают дома, на коленках. А публичная мастерская – возможность выставлять свои изделия и работы других авторов, а главное – проводить мастер-классы, да и преемников готовить. И потом, она может войти в туристический маршрут, стать лицом города, области. В этом году исполняется 185 лет с того момента, как тагильские мастера появились со своими бураками на пермской ярмарке. А сейчас в городе всего два умельца осталось…