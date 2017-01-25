18 культурных проектов области получат 50 млн рублей

Последний раз, в 2015 году, Краснотурьинский театр получал губернаторский грант на постановку спектакля «Баллада о маленьком буксире» по Иосифу Бродскому. Фото: krasnoturinsk-teatr.ru

Опубликовано в №14 от 26.01.2017

18 областных проектов в сфере культуры и искусства получат гранты губернатора Свердловской области в размере от 500 тысяч до семи миллионов рублей в 2017 году. Всего на поддержку будет выделено 50 миллионов рублей.

Поддержка учреждений культуры и творческих коллективов осуществляется в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года». Гранты для театров – как глоток свежего воздуха. С их помощью рождаются на свет крайне интересные проекты, на которые зрители приезжают со всех уголков Свердловской области.

Два театра области получат крупные гранты сразу на несколько проектов. Так, Свердловский театр музыкальной комедии получит в сумме 10 млн рублей на создание оперетты «Микадо», а также на проведение VIII Международного фестиваля современного танца «На грани». Также десять миллионов рублей будет выделено и Екатеринбургскому театру юного зрителя на постановку спектаклей «Золушка» и «Незнайка». Кроме того, часть суммы ТЮЗ потратит на гастроли в Севастополь. Столь крупный грант достанется ещё и Свердловской академической филармонии – на гастрольную деятельность в России и за рубежом, а также на проект «Филармонический слушатель. Сегодня, завтра, через 10 лет».

Получат поддержку и областные театры. В частности, Краснотурьинский театр кукол получит 500 тысяч на проект «Предметный мир сказок Корнея Чуковского в современном театре кукол».

– Мы планируем очень интересный проект – «Мойдодыр», – пояснила «ОГ» директор Краснотурьинского театра Лариса Мокрушина. – Это современный театральный продукт на основе классической детской литературы. Для нас это спектакль в новой форме – человек и предмет. Проект этот затратный. Часть денег будет потрачена на приглашённую постановочную группу – петербургского режиссёра Никиту Шмитько и художника-постановщика Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Александру Громову. Другая – на материальную часть: костюмы, декорации, реквизит. Губернаторский грант на создание спектакля мы получаем уже в третий раз. Это очень большая помощь, она очень облегчает нам жизнь.

Перечень учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2017 году.