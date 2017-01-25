18 культурных проектов области получат 50 млн рублей

- Опубликовано в №14 от 26.01.2017
18 областных проектов в сфере культуры и искусства получат гранты губернатора Свердловской области в размере от 500 тысяч до семи миллионов рублей в 2017 году. Всего на поддержку будет выделено 50 миллионов рублей.
Поддержка учреждений культуры и творческих коллективов осуществляется в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года». Гранты для театров – как глоток свежего воздуха. С их помощью рождаются на свет крайне интересные проекты, на которые зрители приезжают со всех уголков Свердловской области.
Два театра области получат крупные гранты сразу на несколько проектов. Так, Свердловский театр музыкальной комедии получит в сумме 10 млн рублей на создание оперетты «Микадо», а также на проведение VIII Международного фестиваля современного танца «На грани». Также десять миллионов рублей будет выделено и Екатеринбургскому театру юного зрителя на постановку спектаклей «Золушка» и «Незнайка». Кроме того, часть суммы ТЮЗ потратит на гастроли в Севастополь. Столь крупный грант достанется ещё и Свердловской академической филармонии – на гастрольную деятельность в России и за рубежом, а также на проект «Филармонический слушатель. Сегодня, завтра, через 10 лет».
Получат поддержку и областные театры. В частности, Краснотурьинский театр кукол получит 500 тысяч на проект «Предметный мир сказок Корнея Чуковского в современном театре кукол».
– Мы планируем очень интересный проект – «Мойдодыр», – пояснила «ОГ» директор Краснотурьинского театра Лариса Мокрушина. – Это современный театральный продукт на основе классической детской литературы. Для нас это спектакль в новой форме – человек и предмет. Проект этот затратный. Часть денег будет потрачена на приглашённую постановочную группу – петербургского режиссёра Никиту Шмитько и художника-постановщика Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Александру Громову. Другая – на материальную часть: костюмы, декорации, реквизит. Губернаторский грант на создание спектакля мы получаем уже в третий раз. Это очень большая помощь, она очень облегчает нам жизнь.
Перечень учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2017 году.
|№
|Наименование организации
|Наименование проекта
|Размер гранта (млн. рублей)
|1
|Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»
|«Новая постановка Свердловского государственного Академического театра музыкальной комедии – оперетта Уильяма Гилберта и Артура Салливана ˮМикадо”»
|7
|2
|Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»
|«VIII Международный фестиваль современного танца ˮНа грани”»
|3
|3
|Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы»
|«Реализация репертуарной политики: создание и прокат спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского в постановке А.А. Праудина, «Дни Турбиных» М.А. Булгакова в постановке А.Л. Баргмана, «Садко» А.С. Архипова (по мотивам русских былин) в постановке Д.С. Зимина»
|7
|4
|Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»
|«Творческие силы Урала: гастрольная деятельность симфонических коллективов Свердловской филармонии в перспективе позиционирования Свердловской области в регионах России и за рубежом»
|7
|5
|Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»
|«Филармонический слушатель. Сегодня, завтра, через 10 лет»
|3
|6
|Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония»
|«Создание концертной программы ˮАрт-транзит-Северный путь”»
|0,5
|7
|Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства»
|«Концертная программа Уральского государственного русского оркестра ˮСоло трёх Столиц”»
|0,5
|8
|Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский театр современной хореографии»
|«Создание танцевального спектакля по мотивам произведения Уильяма Шекспира «Макбет» с участием приглашенного хореографа»
|0,5
|9
|Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский театр кукол»
|«Постановка спектакля ˮКалиф-Аист”»
|0,5
|10
|Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя»
|«Постановка спектаклей «Золушка» по пьесе Е. Шварца, «Незнайка» по произведениям Н. Носова. Гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя в г. Севастополь»
|7
|11
|Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя»
|«Всероссийский фестиваль ˮРеальный театр”»
|3
|12
|Муниципальное автономное учреждение культуры «Краснотурьинский театр кукол»
|«Предметный мир сказок К.И. Чуковского в современном театре кукол»
|0,5
|13
|Муниципальное бюджетное учреждение «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова»
|«Постановка спектакля «Волшебник Изумрудного города» по пьесе А. Волкова»
|0,5
|14
|Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал»
|«Событийное мероприятие ˮУральская ночь музыки – Ural Music Night”»
|3
|15
|Некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел»
|«Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль ˮБраво!”»
|3
|16
|Некоммерческое партнерство «Драматический театр «Волхонка»
|«Постановка спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе А.Н. Арбузова»
|0,5
|17
|Некоммерческое партнерство «Коляда-Театр»
|«Фестивальная деятельность НП «Коляда-Театр»: проведение XI Международного театрального фестиваля современной драматургии ˮКоляда-Plays”»
|3
|18
|Некоммерческое партнерство музыкально-творческая «Студия Пантыкина»
|«Постановка детского мюзикла в одном акте ˮМуравей по имени Бигги”»
|0,5