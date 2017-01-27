Областная газета
Культура 27 января 2017, 06:00

Игорь Сахновский получил «Приз читательских симпатий» премии «НОС»

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Знакомим с мнением и творчеством уральских авторов.



  • Опубликовано в №15 от 27.01.2017 

Роман уральского писателя Игоря Сахновского «Свобода по умолчанию» стал обладателем «Приза читательских симпатий» литературной премии «Новая словесность» («НОС»).

Его роман набрал абсолютное большинство голосов на сайте Фонда Михаила Прохорова — 1 854. На церемонии награждения автор получил 200 000 рублей и памятную статуэтку. Сахновский в этом году был в лонг-листе премии, но в короткий список не попал.

Лауреатом премии этого года стал писатель Борис Лего с книгой «Сумеречные рассказы». В жюри премии вошли театральный режиссёр Константин Богомолов, кинокритик Антон Долин, переводчик русской литературы Агнешка Пиотровска, историк Дмитрий Споров и доктор филологических наук Татьяна Венедиктова.

Напомним, что ежегодная литературная премия «НОС» была основана в 2009 году и присуждается современным авторам за прозаические произведения, написанные на русском языке.

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