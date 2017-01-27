Областная газета
Культура 27 января 2017, 06:00

В Камерном театре прочитают стихи «Аутсайдеров»

Сюжет

«Энергия слова»: литературная полоса
Знакомим с мнением и творчеством уральских авторов.



  • Опубликовано в №15 от 27.01.2017 

Завтра, 28 января, в Камерном театре Объединённого музея писателей Урала состоится поэтический вечер, посвящённый литературному андеграунду 80-х годов — «Аутсайдеры».

Как отметил автор идеи и режиссёр проекта Дмитрий Касимов, «Аутсайдеры» — это своеобразное или образное осмысление того времени, когда стали появляться новые направления, течения, когда хаос и страх врывался в жизнь, которая готовила, возможно, главные испытания».

На поэтическом вечере в исполнении актёров Камерного театра прозвучат стихи Виталия Кальпиди, Алексея Парщикова, Александра Еременко, Ивана Жданова,а также свердловских поэтов: Юрия Казарина, Майи Никулиной и Бориса Рыжего.

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