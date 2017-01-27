Кто претендует на «Бажовку»?

Сюжет «Энергия слова»: литературная полоса

Знакомим с мнением и творчеством уральских авторов.

Опубликовано в №15 от 15.01.2017

Сегодня в Екатеринбурге в 18-й раз состоится торжественное вручение Всероссийской литературной премии имени Павла Петровича Бажова.

Премия Бажова, или, как её иногда ласково называют, «Бажовка» — старейшая и наиболее уважаемая литературная награда на Урале. Она была учреждена в 1999 году в связи с 120-летием со дня рождения писателя и с тех пор регулярно вручается в Екатеринбурге — 27 января, в день рождения классика.

В этом году на соискание премии в оргкомитет было прислано порядка шестидесяти книг, журнальных публикаций и проектов со всей России. Жюри — Леонид Быков (председатель), Георгий Григорьев, Евгений Зашихин, Евгений Касимов, Игорь Сахновский— отобрали сначала 33 работы в длинный список, а затем 11 — в короткий.

Итак, в список финалистов вошли:

В номинации «Мастер. Проза» представлены свердловчанки — Анна Матвеева с книгой «Горожане» и Елена Соловьёва со сказочной повестью «Маргарита едет к морю».

с книгой «Горожане» и со сказочной повестью «Маргарита едет к морю». В номинации «Мастер. Поэзия» среди поэтов в короткий список включены екатеринбуржцы Александр Вавилов и Константин Комаров , а также Владислав Дрожащих из Перми и Николай Шамсутдинов из Тюмени.

, а также из Перми и из Тюмени. В номинации «Мастер. Публицистика» на премию претендуют тюменец Анатолий Омельчук с очерками «Сибирь — сон Бога», а также Дмитрий Сивков из посёлка Шаля, с работой «Журналистика третьей провинции».

из посёлка Шаля, с работой «Журналистика третьей провинции». В номинации «Польза дела» жюри рассмотрело проекты, направленные на развитие профессиональной словесности и пропаганду современной литературы. Здесь за звание лауреата поборются Дмитрий Карасюкс книгами «История свердловского рока» и «Рок-энциклопедия: Ритм, который мы…», краевед Станислав Карповиз Полевского с фотоальбомом «Полевской край в чёрно-белых фотографиях (XIX-XX вв.)» и Виктор Тинигиниз Карпинска, автор двухтомного фотоальбома «Следами, тропами, путями Виктора Астафьева».

Где: город Екатеринбург, улица Пушкина, 12

Когда: 27 января в 18:00

Об обладателях премии «ОГ» обязательно расскажет подробнее.