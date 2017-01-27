«Областная газета» представляет поэта: Людмила Цедилкина

Сюжет
«Энергия слова»: литературная полоса
Знакомим с мнением и творчеством уральских авторов.
- Опубликовано в №15 от 15.01.2017
Родилась в 1955 году в Кушве. Работать со словом начала в 1991 году — корректором и корреспондентом в кушвинских городских газетах. В 2005-м стала лауреатом конкурса «Камертон». В 2008–2011 годах училась в ЕГТИ на отделении «Литературное творчество» (курс Ю.В. Казарина). Публиковалась в журнале «Урал», автор книги стихов «Белый остров».
***
Глаза постигнут, а душа вберёт
горчащую печаль слепого мира,
где твой черёд заплакать. И черёд
остаток декораций — от эфира
и прочих, прочих бывших крепостей, —
как рукописи горестно сжигают,
отдать огню.
И без дурных вестей — пока твои снега идут и тают,
пока трава идёт в тугую плоть,
всей малостью своей являя силу,
пока дарует воздуха Господь —
наговориться с тем, что жизнью было.
***
Мотивов чуждых подбирать не стоит,
когда исконных некуда девать.
Затворнице, мне долго ещё строить
и, может, горевать.
Но светлым ликам по ночам молиться
возлюбленных своих, кормить неумолкающую птицу
с руки у них.
А выйдет срок — останутся под небом
деревья и плоды, и ты, крылатая, которая
не хлебом жива, и ты…
***
Узкие русла с тяжёлою влагой
вынесут, выплеснут на берег слово…
Каплю за каплей берёт не бумага —
Божья ладонь, отдающая снова.
Так и питаются сирые пашни
из очерствевшего праха и слуха,
камня и соли, немой и нестрашной —
белой, с алмазными зёрнами духа.
***
Лепить себя старается вода
руками детского усердного труда.
Под тёплыми шлепками дремлет глина… —
Обычная для здешних мест картина,
и да пребудет, мирная, всегда!
Мартена старого убит багровый кит,
укрощено бушующее чрево.
Его останки ветер иссушит —
кирпичных рёбер добрый монолит,
златую ветвь железистого древа…
Всё дорого в отжившей старине.
Всё полито родной слезой и кровью,
окроплено печалью и любовью
и потому прекрасно в тихом сне
под белой-белой стариковой бровью.
***
Ни травинки живой, ни ростка,
птица корма не сыщет…
Это бросила зёрна рука, а взошло — пепелище.
Это долго болеет земля, это корь вековая
жжёт кору и крупой февраля проступает,
где среди нежилой пустоты
нет звериного следа,
лишь беда от черты до черты —
совокупные беды.
Что калечит война —
то не вырастить веснам.
Это снится сегодня берёзам и соснам…
***
С такою медленной зимой нельзя вступить
в противоречье…
И сон, холодный сон земной,
тебя коснётся тёплой печью,
каминным выдохом, зевком
трубы кирпичной прямо в небо,
чтобы соединиться в нём
с теплом звезды. Скажи мне,
где бы ещё ты мог в единстве быть
с самим собой, как не в деревне,
и так по-пушкински любить
её покой, большой и древний?…