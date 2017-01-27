Областная газета
Культура 27 января 2017, 20:00

В Екатеринбурге объявили лауреатов Бажовской премии

  • Опубликовано в №16 от 28.01.2017

В пятницу в  Екатеринбурге состоялось торжественное вручение Всероссийской литературной премии имени Павла Петровича Бажова. Старейшая и наиболее уважаемая литературная награда на Урале вручается с 1999 года в день рождения писателя.

В конечном итоге в номинации «Мастер. Проза» победила свердловчанка Анна Матвеева с книгой «Горожане», в номинации «Мастер. Поэзия» первенствовал Владислав Дрожащих из Перми, в номинации «Мастер. Публицистика» лучшим оказался тюменец Анатолий Омельчук, а в номинации «Польза дела» победителем был признан Дмитрий Карасюк с книгами «История свердловского рока» и «Рок-энциклопедия: Ритм, который мы…».

— Наибольшие споры среди членов жюри вызвала номинация «Мастер. Публицистика», где оба автора были очень сильными. Вообще, мы довольны уровнем нынешних лауреатов. Сознательно ограничивали даже большой список, поэтому включение в список соискателей премии — это уже большое достижение, — рассказал «ОГ» председатель жюри Леонид Быков.

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