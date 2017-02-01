20 лет назад в Екатеринбурге появился театр, какие раньше были только в столицах

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Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков
- Опубликовано в №18 от 01.02.2017
1 февраля в 1997 году в Екатеринбурге открылся Уральский государственный театр эстрады.
Театр был создан по решению правительства Свердловской области, а разместился он в бывшем Доме политпросвещения. Екатеринбургский Театр эстрады стал третьим в стране — после московского и санкт-петербургского.
Алую ленту по случаю торжественного открытия перерезали тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, министр культуры нашего региона Наталья Ветрова, а также первый руководитель Театра эстрады Николай Головин, который занимал эту должность до 2010 года.
Официально Уральский государственный театр эстрады был основан в 1996 году указом Эдуарда Росселя. Однако здание, отданное театру, требовало капитального ремонта. За реконструкцию тогда взялись работники «Атомстройкомплекса». И только через год после этого Театр эстрады открыл свои двери для первых зрителей.
За истекшие 20 лет Театр эстрады стал одной из крупнейших концертных площадок Екатеринбурга и области. На его сцене выступают звёзды России и зарубежья. В его стенах прошли такие знаковые для Среднего Урала фестивали, как «Джаз-транзит», «Джаз, рождённый в СССР» и другие.
Но в стенах театра проводятся не только культурные мероприятия. Например, в ноябре 2009 года именно здесь прошла инаугурация второго губернатора Свердловской области Александра Мишарина.
Сегодня художественный руководитель театра — поэт и композитор Александр Новиков. В составе труппы в том числе — заслуженные артисты России и заслуженные работники культуры.