20 лет назад в Екатеринбурге появился театр, какие раньше были только в столицах

Зрительный зал Уральского государственного театра эстрады вмещает 650 человек. По своему техническому оснащению это один из совершенных зрительных залов Свердловской области. Фото: teatrestrady-ekb.ru

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №18 от 01.02.2017

1 февраля в 1997 году в Екатеринбурге открылся Уральский государственный театр эстрады.

Театр был создан по решению правительства Свердловской области, а разместился он в бывшем Доме политпросвещения. Екатеринбургский Театр эстрады стал третьим в стране — после московского и санкт-петербургского.

Алую ленту по случаю торжественного открытия перерезали тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, министр культуры нашего региона Наталья Ветрова, а также первый руководитель Театра эстрады Николай Головин, который занимал эту должность до 2010 года.

Официально Уральский государственный театр эстрады был основан в 1996 году указом Эдуарда Росселя. Однако здание, отданное театру, требовало капитального ремонта. За реконструкцию тогда взялись работники «Атомстройкомплекса». И только через год после этого Театр эстрады открыл свои двери для первых зрителей.

За истекшие 20 лет Театр эстрады стал одной из крупнейших концертных площадок Екатеринбурга и области. На его сцене выступают звёзды России и зарубежья. В его стенах прошли такие знаковые для Среднего Урала фестивали, как «Джаз-транзит», «Джаз, рождённый в СССР» и другие.

Но в стенах театра проводятся не только культурные мероприятия. Например, в ноябре 2009 года именно здесь прошла инаугурация второго губернатора Свердловской области Александра Мишарина.

Сегодня художественный руководитель театра — поэт и композитор Александр Новиков. В составе труппы в том числе — заслуженные артисты России и заслуженные работники культуры.